Supermicro anuncia soluciones inteligentes para tiendas minoristas en colaboración con socios del sector (2)

-Supermicro anuncia soluciones inteligentes para tiendas minoristas en colaboración con una amplia gama de socios del sector

Las tecnologías innovadoras permiten a los minoristas implementar tiendas inteligentes a gran escala para ofrecer experiencias de compra más inteligentes y con mayor capacidad de respuesta.

Los socios de la industria mostrarán soluciones de IA listas para producción para prevención de pérdidas, gemelos digitales, agentes de IA, análisis de clientes y más.

SAN JOSE, Calif. Y NUEVA YORK, 11 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Retail's Big Show -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy la colaboración con socios tecnológicos para soluciones inteligentes de venta minorista en tienda impulsadas por IA diseñadas para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes con escalabilidad, productividad mejorada y mayor rentabilidad.

"La IA está transformando las experiencias de compra, permitiendo el análisis en tiempo real de vídeos y otros datos para ofrecer a los minoristas información práctica que les permita optimizar la eficiencia del personal, reducir las pérdidas, aumentar las ganancias y evitar la rotura de existencias", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Al combinar las plataformas de IA completas y escalables de Supermicro con las soluciones de computación acelerada NVIDIA RTX PRO, permitimos a los minoristas construir tiendas inteligentes que maximizan los beneficios de las aplicaciones basadas en IA".

Según el último informe de NVIDIA sobre el estado de la IA en el comercio minorista y los bienes de consumo envasados (CPG), el 89 % de los encuestados afirmó que la IA está ayudando a aumentar los ingresos anuales, mientras que el 95 % afirmó que está ayudando a reducir los costes anuales, lo que destaca el impacto comercial medible que los minoristas ya están logrando gracias a la IA.

Infraestructura de IA Edge completa y escalable de Supermicro

Las aplicaciones de IA centradas en el comercio minorista requieren una capacidad de respuesta en segundos, lo cual solo es posible, a escala, si los datos se procesan directamente en el borde. La infraestructura de IA Edge de Supermicro permite la implementación de soluciones en entornos distribuidos, como tiendas minoristas inteligentes y cadenas de suministro, para ofrecer una solución completa.

La implementación en el borde presenta numerosos desafíos únicos en comparación con el centro de datos. La amplia cartera de productos de IA Edge de Supermicro ayuda a clientes y socios a superar estos desafíos, logrando el equilibrio perfecto entre rendimiento y retorno de la inversión (ROI).

Para implementaciones en entornos hostiles donde no se dispone de espacio acondicionado, la serie de productos E103 sin ventilador lleva la potencia de procesamiento de IA donde antes era imposible. Supermicro también ofrece sistemas de la serie E300 con ventilador y factor de forma reducido con capacidades de IA.

Cuando existe una carga de trabajo de IA exigente en el edge, los clientes y socios pueden recurrir a numerosos sistemas capaces de albergar las GPU discretas más recientes para la aceleración de la IA. Desde formatos 1U de profundidad reducida hasta formatos 4U más grandes, las soluciones pueden dimensionarse para satisfacer las necesidades del cliente al habilitar la última generación de la serie NVIDIA RTX PRO Blackwell.

Socios de Supermicro para Tiendas Inteligentes

Supermicro colabora con socios del ecosistema, como Everseen, Kinetic Vision, ALLSIDES, LiveX, WobotAI y Aible, para crear tiendas inteligentes que impacten positivamente en las operaciones minoristas diarias, así como en la gestión de la cadena de suministro a largo plazo.

La solución Evercheck de Everseen utiliza Vision AI para reducir las pérdidas y mejorar la productividad del personal y la experiencia del cliente. Basada en la plataforma Vision AI de Everseen, Evercheck detecta y previene la recuperación de comportamientos no deseados en la caja, lo que ayuda a los minoristas a recuperar pérdidas y optimizar las operaciones en la tienda.

"Everseen lleva años trabajando con algunos de los minoristas más grandes del mundo, comprendiendo las realidades de las tiendas y resolviendo los problemas de pérdidas donde realmente ocurren", afirmó Joe White, consejero delegado de Everseen. "Al asociarse con Supermicro y aprovechar la computación acelerada de NVIDIA, Evercheck ofrece visión artificial en tiempo real en el borde, transformando la actividad de la tienda en inteligencia que los minoristas pueden aprovechar de inmediato".

Wobot AI, centrado en el desarrollo de Agentes de IA de Video para el mundo físico, demostrará cómo las cámaras que ya poseen los minoristas pueden convertirse en sistemas que observan, aprenden y generan información útil de forma continua. Al convertir la infraestructura de CCTV convencional en agentes autónomos que reconocen patrones, identifican fricciones y generan decisiones, los Agentes de IA de Wobot permiten a los minoristas mejorar sus operaciones diarias con resultados prácticos y medibles.

"Al trabajar con Supermicro y NVIDIA en el borde, podemos implementar agentes de IA de video de una manera escalable, confiable y enfocada en el conocimiento operativo en tiempo real, no en la experimentación", dijo Will Kelso, presidente de Ingresos y Crecimiento en Wobot AI.

LiveX AI - "El comercio minorista está entrando en una era en la que los agentes de IA se convierten en la capa de interacción predeterminada entre marcas y clientes", afirmó Jerry Li, cofundador y consejero delegado de LiveX AI. "Con la IA acelerada de NVIDIA y la infraestructura perimetral de Supermicro, podemos implementar un agente de IA útil y de aspecto humano directamente en espacios físicos, como quioscos u hologramas, lo que aporta la velocidad, la inteligencia y la continuidad de las experiencias digitales a los entornos físicos. Esta colaboración permite que los agentes de IA sean utilizables en tiempo real, donde los clientes están realmente". Kinetic Vision y ALLSIDES están uniendo su experiencia para una solución True Digital Twin diseñada para desarrollar, probar y optimizar procesos de la cadena de suministro, estaciones de pago y otros sistemas complejos.



"La combinación de la infraestructura optimizada de alta fiabilidad de Supermicro y la pila de computación acelerada de NVIDIA proporciona a Kinetic Vision la base para innovar con rapidez. Juntos, ayudamos a los minoristas a pasar de la experimentación a soluciones de IA listas para producción que generan mejoras medibles en las operaciones y la experiencia del cliente", afirma Jeremy Jarratt, consejero delegado de Kinetic Vision.

Franz Tschimben, consejero delegado de ALLSIDES, añadió: "Apoyándonos en la combinación de fortalezas de NVIDIA y Supermicro, ofrecemos una capa de datos de gemelos digitales 3D de alta fidelidad para el entrenamiento de IA que permite a los minoristas impulsar aplicaciones en toda la cadena de valor minorista, desde el entrenamiento de robots con IA física hasta la producción y la planificación de la producción, la distribución de tiendas virtuales, los sistemas de feedback de los consumidores y las integraciones con el comercio electrónico, lo que contribuye a impulsar mayores tasas de conversión, una toma de decisiones más rápida y una mayor eficiencia operativa".

Supermicro también presentará la solución VSS de Superb AI, enfocada en el comercio minorista, que combina el VLM patentado de Superb AI con los componentes NVIDIA AI Blueprint para habilitar capacidades de razonamiento subjetivo, búsqueda en lenguaje natural, resumen automatizado de incidentes e información sobre el comportamiento del cliente en las redes de cámaras de las tiendas.

Aible destacará su solución de agente automatizado, que analiza grandes cantidades de datos a través de millones de patrones para explicar los cambios en los KPI del comercio minorista, como el importe promedio de compra o el número de compras. Aible también demostrará cómo los últimos modelos de NVIDIA Retail pueden incorporarse en soluciones de agentes que personalizan automáticamente las experiencias del cliente y optimizan las operaciones minoristas a gran escala.

Arijit Sengupta, consejero delegado de Aible, añadió, "El mercado y las condiciones laborales actuales cambian constantemente. Solo los agentes autónomos pueden comprender y adaptarse a estos patrones en constante evolución de comportamiento del cliente, costes de inventario y suministro, y acceso a la mano de obra a gran escala. En colaboración con NVIDIA y Supermicro, Aible lleva agentes autónomos, sujetos a la revisión de los usuarios empresariales, al sector minorista.

Supermicro y sus socios presentarán estas soluciones inteligentes para el comercio minorista en NRF: Retail's Big Show, que se celebrará en Nueva York del 11 al 13 de enero. Para obtener más información sobre las aplicaciones para comercio minorista basadas en IA o las soluciones de infraestructura de IA de Supermicro, visite el stand n° 5281 de Supermicro y asista a la sesión de conferencias con PepsiCo y Kinetic Vision. Para más información, visite www.supermicro.com/NRF

