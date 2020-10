- Supermicro apoya NVIDIA BlueField-2 DPU dentro de la cartera más amplia de servidores optimizados para acelerar las cargas de trabajo computacionales en IA, AR/DR y analítica de datos

El primer compromiso de mercado de Supermicro continúa con NVIDIA BlueField-2 DPU que permite los servicios de centro de datos acelerado de hardware y definido por software en un chip con seguridad mejorada y cero CPU overhead

SAN JOSÉ, California, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, anunció hoy su objetivo de apoyar la nueva NVIDIA BlueField-2 DPU (unidad de procesamiento de datos). NVIDIA BlueField-2 DPU ya está en fase de muestra, y Supermicro va a llevar a cabo un programa de certificación destacado para NVIDIA BlueField-2 DPU, integrando la gama amplia de los sistemas de mercado líderes de Supermicro con disponibilidad prevista para el año 2021. Estos van a incluir 1U, 2U, 4U, 10U sistemas de montaje en estante GPU, Ultra, BigTwin(TM), 8U SuperBlade y soluciones integradas adicionales. Los productos de Supermicro son compatibles con los requisitos de datos avanzados que abarcan desde edge hasta la nube.

"Supermicro es un colaborador de tecnología cercano a NVIDIA, y está listo para desplegar soluciones de nube completas y de tipo edge que utilizan NVIDIA DPUs", afirmó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Aventajándose de las conocidas capacidades de tiempo de mercado rápidas de Supermicro, esperamos poder ofrecer muchos de los primeros sistemas de la industria que incorporan BlueField-2 DPU para impulsar el rendimiento en todas las cargas de trabajo aceleradas para clientes en los mercados dinámicos crecientes".

https://mma.prnewswire.com/media/1307485/Super_Micro_Compute... [https://mma.prnewswire.com/media/1307485/Super_Micro_Compute...]

Muchos de los productos de Supermicro se pueden aventajar de lo último en tecnologías de aceleración DPU de NVIDIA. SuperBlade de Supermicro cuenta con servidores blade GPU construidos en PCIe Gen4.0 junto a la conexión sin bloqueo 200Gbps HDR InfiniBand, que proporcionan la infraestructura necesaria para DPUs en las tareas de gestión de datos de descarga de CPU.

La nueva NVIDIA BlueField-2 DPU combina los ARM CPU programables de múltiples núcleos, red de última generación 200G/100G SmartNIC, interfaz de alto rendimiento PCIe y un grupo potente de aceleradores de red, almacenamiento y seguridad. Las tareas vitales descargan NVIDIA DPU y libera el hospedaje de CPU para poner en marcha las aplicaciones al tiemp que mejora la seguridad, eficacia y gestión de los servidores que funcionan con los sistemas operativos o hipervisor.

"NVIDIA DPUs se están convirtiendo en el elemento más crítico de un centro de datos acelerado seguro, un componente necesario para los tiempos modernos", indicó Manuvir Das, responsable de computación empresarial de NVIDIA. "Al incorporar BlueField-2 DPU en su gama futura, Supermicro proporciona a sus clientes ese edge extra necesario en la Carrera actual para construir el centro de datos moderno".

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporado. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, nombres y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1307485/Super_Micro_Compute... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2940322-1&h=590717698&u=...]

