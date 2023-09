Supermicro celebra su 30 aniversario de crecimiento, innovación, IA y computación verde

(Información remitida por la empresa firmante)

Con sede central y fundada en San José, Supermicro es una empresa tecnológica establecida en Silicon Valley centrada en la excelencia en ingeniería, la creación de infraestructuras de centros de datos en la nube y de IA a gran escala con eficiencia informática ecológica

SAN JOSÉ, California, 29 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fabricante de soluciones de TI totales para IA, nube, almacenamiento e IoT/Edge, celebra su 30º año de investigación, desarrollo y fabricación en el corazón de Silicon Valley. A medida que la IA se ha convertido en un componente crítico de organizaciones de todos los tamaños, Supermicro continúa liderando la industria al proporcionar una gama de soluciones que abordan todas las iniciativas e implementaciones de IA. El enfoque de Supermicro en el tiempo de comercialización, Building Block Solutions® y Green IT ha dado como resultado la reducción del coste total de propiedad (TCO) para los centros de datos. Permite a las organizaciones ser más productivas con mayor rapidez. Supermicro aspira a convertirse en el líder mundial de la industria en el suministro de servidores de IA Generativa para clientes.

"Estoy muy contento de lo lejos que ha llegado Supermicro en 30 años, ya que ahora ofrecemos las soluciones de IA más avanzadas y potentes del mercado actual", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Tenemos soluciones de TI completas. Los proveedores de servicios en la nube y las empresas pueden recurrir a Supermicro para todos sus requisitos de TI, incluidas las grandes cargas de trabajo de IA Generativa y la computación Inferencing para cualquier aplicación vertical. La amplia gama de IA, servidores, almacenamiento y dispositivos de borde de Supermicro están diseñados en colaboración con nuestros socios tecnológicos líderes, NVIDIA, Intel y AMD. Con numerosas familias de productos disponibles en la actualidad e instalaciones de fabricación en Estados Unidos y en todo el mundo, podemos entregar rápidamente miles de bastidores de servidores de alto rendimiento a los clientes aprovechando nuestro programa de soluciones Plug and Play a escala de bastidor. Ampliando mi compromiso con la informática ecológica, recientemente he adquirido terrenos en Silicon Valley para la Green Earth Foundation, con el objetivo de ayudar a reforestar grandes áreas en todo el mundo para disminuir los efectos del cambio climático".

Aprenda más acerca de los productos, clientes y misión de Supermicro

La pasada década

Durante la última década, Supermicro ha diseñado y construido sistemas que son energéticamente eficientes, lo que reduce los costes de funcionamiento de un centro de datos moderno. Supermicro colabora actualmente con empresas líderes de diversos sectores, como las de redes sociales, negocios de conducción autónoma, fabricación de semiconductores y organizaciones de investigación, para reducir la efectividad del uso de la energía (PUE) de su gran centro de datos a aproximadamente 1,06, lo que se traduce en menores costes de electricidad y un menor TCO. También se han conseguido reducciones significativas de residuos electrónicos con el enfoque de diseño desagregado de Supermicro y las soluciones Rack Scale PnP.

Consulte la carta abierta de Charles Liang en el 30 aniversario de Supermicro

Además de sus instalaciones de fabricación bien establecidas en Silicon Valley, Taiwán y los Países Bajos, Supermicro está ampliando su alcance con una nueva instalación en Malasia. Con la capacidad de entregar más de 4.000 bastidores al mes, Supermicro puede ofrecer rápidamente soluciones avanzadas de TI total en todo el mundo. Además, el programa Made in the USA ofrece a los clientes confianza en la integridad de la cadena de suministro de Supermicro.

La misión de Supermicro en los próximos años es desarrollar soluciones de bloques de construcción de centros de datos de bajo PUE®, colaborando con socios y clientes para impulsar la adopción de la refrigeración líquida en el 20% de los despliegues de centros de datos de todo el mundo. Con refrigeración líquida y por aire libre, los centros de datos pueden alcanzar fácilmente un PUE cercano a 1,06 o incluso inferior, reduciendo la necesidad de plantar 20.000 millones de árboles adicionales para compensar las emisiones de carbono.

Hablan los líderes de la industria

Supermicro trabaja con muchos líderes de la industria, con algunos de los cuales Supermicro ha trabajado durante 30 años:

"En las últimas tres décadas, Supermicro ha realizado importantes avances en computación. Estoy encantado de asociarme con Charles y el equipo de Supermicro para revolucionar la arquitectura de los centros de datos con computación acelerada e IA generativa" – explicó Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA.

"¡Felicidades por vuestro 30 aniversario! Supermicro ha sido un socio valioso para Intel durante décadas, y estamos deseando hacer muchas cosas grandes en el futuro." - afirmó Pat Gelsinger, consejero delegado de Intel.

"AMD y Supermicro tienen una larga historia de ofrecer soluciones informáticas de liderazgo. Estoy muy orgulloso de la amplia cartera de soluciones de centro de datos, borde e IA que hemos construido juntos, nuestro liderazgo en soluciones de computación de alto rendimiento y nuestro compromiso compartido con la sostenibilidad. Enhorabuena a Charles y a todo el equipo por estos increíbles primeros 30 años. Espero un éxito y un impacto aún mayores en los próximos 30 años", indicó la doctora Lisa Su, consejera delegada de AMD.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera en el mercado para AI, Enterprise, Cloud y 5G Telco/Edge IT Infrastructure. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas, software y servicios de servidor, IA, almacenamiento, IoT y conmutación, al tiempo que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2234837/06_2023_Supermicro_GreenComputingPark_Charles_30th_1080x1080.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg