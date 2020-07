Supermicro se clasifica en el top mundial con sus IoT & Edge Servers and System Solutions (1)

-- Supermicro se clasifica en el top mundial con sus IoT & Edge Servers and System Solutions - recibe el premio Platinum Award

Supermicro es seleccionada por medio de VDC Research basándose en los resultados de la Highest Customer Satisfaction Survey para sus productos de aplicaciones optimizados

SAN JOSÉ, California, 7 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, anunció hoy que ha sido seleccionado como receptor del premio Platinum para la 2020 global IoT and Edge Engineering & Development Survey [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2848116-1&h=922909334&u=...] de VDC Research. Supermicro fue reconocido por los participantes de la encuesta por sus dispositivos Edge de elevado rendimiento, que solo se suelen ver en los servidores de clase de centro de datos que son compatibles con la virtualización y consolidación de cargas de trabajo para casos de uso, incluyendo AI/ML y procesamiento de video.

Más de 700 participantes de América, EMEA y APAC realizaron la encuesta con cada región formado cerca del 30% de los resultados finales. Entre los participantes se incluyeron gestión de proyectos/productos, responsables tecnológicos, ingenieros e integradores de sistemas. Los encuestados solo clasificaron a los vendedores de los que habían adquirido hardware informático comercializado en sus proyectos más recientes.

"Estamos muy emocionados sobre este hito, sobre todo por los resultados conseguidos de los clientes contactados por medio de la encuesta de satisfacción independiente de VDC", afirmó Charles Liang, consejero delegado y director general de Supermicro. "Este reconocimiento de los clientes es una validación en relación al suministro de productos excepcionales por parte de Supermicro - primero en el mercado, diseño superior, fiabilidad elevada, ahorro de recursos y un servicio técnico y apoyo destacados".

Los servidores y soluciones de almacenamiento más avanzados y modernos de Supermicro cubren un amplio espectro de mercados verticales y asociaciones con los principales fabricantes de procesadores y software. Los innovadores productos de Supermicro para computación 5G y Edge incluyen servidores creados para cumplir con los requisitos de los clientes de telecomunicaciones y los entornos operativos más exigentes.

El nuevo 2U Ultra SuperServer de Supermicro proporciona mejores prestaciones, un rendimiento más rápido y eficacia energética superior, incluyendo además certificado NEBS y suministro energético redundante DC o AC. Cuenta con características de elevada fiabilidad, disponibilidad y servicio (RAS) disponibles en un montaje de tipo 2U de poca profundidad. Es compatible con las CPUs duales de 205 vatios TDP cada una, desplegando una computación, almacenamiento y red de alto rendimiento para micro-centros de datos Edge.

Supermicro además anunció recientemente una revolución de solución primera en el mercado - Outdoor Edge Systems - con servidores basados en IP65 para 5G RAN, interfaz de IA y otras aplicaciones inteligentes centradas en Edge. Estos nuevos sistemas van dirigidos a entornos de exterior complicados y son compatibles con el avance de la industria hacia software de recursos abiertos y hardware no agregado.

La cartera [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2848116-1&h=231834258&u=...] informática completa 5G y Edge de Supermicro incluye los sistemas recientemente introducidos E403-9P-FN2T [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2848116-1&h=3388781651&u...] y los sistemas 1019P-FHN2T [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2848116-1&h=1463046849&u...] y componentes con los productos de alto rendimiento de la compañía para centros de datos, como el multi-nodo BigTwin(TM) y los de elevada densidad SuperBlade® y MicroBlade(TM), que son compatibles con el núcleo de red virtualizado 5G.

