COMUNICADO: Supermicro colabora con Intel para ofrecer formación a gran escala en sistemas distribuidos de IA

Publicado 18/11/2019 19:39:53 CET

Una solución validada,que puede ampliarse a más de mil ASIC NNP-T de Intel en un solo clúster de IA con eficiencia de escalado casi lineal

DENVER, 18 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, colabora con Intel en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial validadas para procesadores de redes neuronales Intel® Nervana(TM) para entrenamiento (NNP-T). El NNP-T de Intel es un circuito integrado de aplicación específica (ASIC, por sus siglas en inglés) de entrenamiento de inteligencia artificial diseñado ex profeso para satisfacer las crecientes necesidades informáticas de los modelos de entrenamiento de aprendizaje profundo.

https://mma.prnewswire.com/media/1030496/super_micro_compute... [https://mma.prnewswire.com/media/1030496/super_micro_compute...]

"Supermicro se complace de cooperar con Intel en la plataforma Nervana NNP-T", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Al conseguir el equilibrio entre computación, comunicación y memoria, los procesadores ASIC NNP-T validados para sistemas de Supermicro pueden entrenar modelos de IA de envergadura con una eficiencia de escalado casi lineal a través de enlaces intra e interchasis".

Los procesadores de redes neuronales Intel Nervana NNP-T resuelven las limitaciones de memoria y están diseñados para escalar a través de sistemas con bastidores más sencillos que las soluciones actuales. Como parte del proceso de validación, Supermicro integró 8 procesadores NNP-T, procesadores duales Intel® Xeon® Scalable de segunda generación, y hasta 6 TB de memoria DDR4 por nodo en un sistema capaz de admitir tanto tarjetas PCIe como formatos OAM. Se espera que los sistemas NNP-T de Supermicro estén disponibles a mediados del año 2020.

"Supermicro ha validado nuestra solución de Aprendizaje Profundo (AP) y nos está ayudando a probar la arquitectura de sistema NNP-T de Nervana, incluidos el diseño de tarjetas y servidores, las interconexiones y de rack", dijo Naveen Rao, vicepresidente corporativo y director general de Grupo de Productos de Inteligencia Artificial de Intel Corp.

Con un uso elevado de los ordenadores y una arquitectura de memoria de alta eficiencia para modelos complejos de aprendizaje profundo, el sistema de IA NNP-T de Supermicro está diseñado para validar dos consideraciones clave del mundo real: acelerar el tiempo de entrenamiento de modelos de IA que son cada vez más complejos y hacerlo con arreglo a un determinado presupuesto de consumo energético. El sistema permite un entrenamiento más rápido del modelo de IA con imágenes y voz, así como una prospección más eficiente para el sector del gas y el petróleo, analíticas a partir de imágenes médicas de mayor precisión y una generación más ágil del modelo de conducción autónoma.

"Estamos colaborando con Intel y Supermicro para aprovechar la arquitectura del sistema NNP-T con la que mejorar la investigación y el descubrimiento de funcionalidades innovadoras de análisis computacional y de datos para aplicaciones científicas y de ingeniería", dijo Shawn Strande, subdirector del Centro de Supercomputación de San Diego, una unidad de investigación de la Universidad de California en San Diego.

Supermicro presentará el sistema de IA NNP-T con tarjetas PCIe en SC19, del 17 al 22 de noviembre de 2019, en el estand 1211, emplazado en el Centro de Convenciones de Colorado de Denver (Colorado).

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Building Block Solutions(®) para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio a través de su iniciativa "We Keep IT Green(®)" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logotipo de Intel y las demás marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus empresas filiales en los Estados Unidos u otros países.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

SMCI--F

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1030496/super_micro_compute... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2645329-1&h=1403576470&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Greg Kaufman, Super Micro Computer, Inc.,pr@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/