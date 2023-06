Supermicro COMPUTEX desvela la estrategia de la empresa Accelerate Everything (2)

El discurso de apertura de Supermicro COMPUTEX desvela la estrategia de la empresa Accelerate Everything para la innovación de productos, la escala de fabricación y la tecnología ecológica

El fundador y consejero delegado de Supermicro, Charles Liang, estará acompañado por Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA, y otras luminarias de la industria para esbozar los desarrollos para acelerar las cargas de trabajo de nube, IA, Edge y almacenamiento, las inversiones para impulsar la fabricación a escala de bastidor y las innovaciones para reducir el impacto ambiental de los centros de datos actuales con tecnologías de computación verde

SAN JOSÉ, California y TAIPEI, Taiwán, 29 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, continúa ofreciendo soluciones de TI para disminuir el impacto medioambiental del centro de datos moderno de hoy en día. Supermicro está haciendo avanzar la tecnología en áreas críticas como el diseño de productos, la informática ecológica, la fabricación y la integración a escala de bastidor que permite a las organizaciones ser productivas y reducir el consumo de energía rápidamente.

Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro, explicó: "Nuestro enfoque de computación verde permite a Supermicro diseñar y fabricar servidores y sistemas de almacenamiento de última generación con las últimas tecnologías de CPU y GPU de NVIDIA, Intel y AMD que reducen el consumo de energía. Nuestra innovadora opción de refrigeración líquida a escala de rack permite a las organizaciones reducir los gastos de consumo energético de los centros de datos hasta en un 40%. Nuestros populares servidores GPU con el servidor NVIDIA HGX H100 8-GPU siguen siendo demandados para cargas de trabajo de IA. Estamos ampliando nuestra oferta de soluciones con servidores innovadores que utilizan el superchip de CPU NVIDIA Grace y colaboramos estrechamente con NVIDIA para sacar al mercado servidores energéticamente eficientes para IA y otros sectores. En todo el mundo, nuestra capacidad de fabricación es de 4.000 bastidores en la actualidad y de más de 5.000 a finales de este año".

Supermicro cuenta con la cartera más completa para soportar cargas de trabajo de IA y otros verticales. Estos sistemas innovadores incluyen sistemas de montaje en bastidor de uno y dos sockets basados en procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación y procesadores AMD EPYC de 4ª generación en factor de forma 1U, 2U, 4U, 5U y 8U que admiten de 1 a 10 GPU, así como los sistemas SuperBlade® optimizados para la densidad que admiten 20 GPU NVIDIA H100 en una carcasa 8U, y los sistemas SuperEdge diseñados para IoT y entornos de borde. Los sistemas de almacenamiento E3.S Petascale recientemente anunciados ofrecen un rendimiento, una capacidad, una productividad y una resistencia significativos cuando se entrena con conjuntos de datos de IA muy grandes, al tiempo que mantienen una excelente eficiencia energética.

En breve estará disponible una nueva familia de productos basada en el superchip de CPU NVIDIA Grace. Cada uno de estos nuevos servidores contendrá 144 núcleos con CPU duales unidas por una conexión de 900 GB/s, lo que permitirá ejecutar aplicaciones de IA de alta capacidad de respuesta y aquellas que requieran respuestas de latencia extremadamente baja. Con la CPU funcionando a 500W TDP, este sistema reducirá el consumo de energía para cargas de trabajo nativas de la nube y la próxima generación de aplicaciones de IA.

Si desea más información visite: https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/2U/ARS-221GL-NR

Con la proliferación de las aplicaciones de IA, aumenta la demanda de servidores de gama alta diseñados para IA, lo que supone nuevos retos para los proveedores de sistemas a la hora de incorporar las últimas CPU y GPU. El servidor GPU más avanzado de Supermicro incorpora CPU duales y hasta ocho GPU NVIDIA HGX H100, que están disponibles con opción de refrigeración líquida, lo que reduce el OPEX.

Según destacó Ian Buck, vicepresidente de hiperescala y HPC en NVIDIA: "NVIDIA colabora estrechamente con Supermicro para introducir rápidamente innovaciones en los nuevos diseños de servidores y satisfacer así las necesidades de los clientes más exigentes. Con los servidores de Supermicro equipados con superchips de CPU Grace a la venta en breve y las GPU H100 ganando adeptos en todo el mundo, estamos trabajando juntos para llevar la IA a una amplia gama de mercados y aplicaciones".

Para reducir el coste total de propiedad de los clientes, Supermicro respalda la nueva arquitectura de referencia NVIDIA MGX, que dará lugar a más de cien configuraciones de servidor para una amplia gama de aplicaciones de IA, HPC y Omniverso. Esta arquitectura de referencia modular incluye CPU, GPU y DPU y está diseñada para múltiples generaciones de procesadores.

Supermicro también incorporará la última tecnología de red de NVIDIA, la plataforma de red NVIDIA Spectrum™-X en una amplia gama de soluciones. Esta plataforma es la primera diseñada específicamente para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las nubes de IA basadas en Ethernet. Spectrum-X se basa en innovaciones de red impulsadas por el estrecho acoplamiento del switch Ethernet NVIDIA Spectrum-4 más la unidad de procesamiento de datos (DPU) NVIDIA BlueField®-3. Esta revolucionaria tecnología multiplica por 1,7 el rendimiento general de la IA y la eficiencia energética, además de ofrecer un rendimiento constante y predecible en entornos multiempresa.

La informática ecológica es fundamental para los centros de datos actuales, que consumen entre el 1 y el 1,5% de la demanda mundial de electricidad. La solución completa de refrigeración líquida a escala de rack de Supermicro reduce significativamente la necesidad de métodos de refrigeración tradicionales. Con fuentes de alimentación y bombas redundantes e intercambiables en caliente, bastidores enteros de servidores optimizados para IA y HPC de alto rendimiento pueden refrigerarse eficientemente incluso durante un fallo de la fuente de alimentación o de la bomba. Esta solución también utiliza placas frías diseñadas a medida para CPU y GPU, que son más eficientes a la hora de eliminar el calor que los diseños tradicionales. Se pueden ahorrar hasta 10.000 millones de dólares en costes energéticos si los centros de datos reducen su PUE más cerca de 1,0 con la tecnología de Supermicro y no tienen que construir 30 centrales eléctricas de combustibles fósiles.

Si desea aprender más acerca de las soluciones de refrigeración líquida de Supermicro visite: www.supermicro.com/liquidcooling

Las soluciones de refrigeración líquida de Supermicro incluyen:

CDU – la unidad de distribución de refrigeración, que hace circular el líquido por todo el rack de servidores.

CDM – el colector de distribución de refrigeración suministra el líquido refrigerante a cada servidor y la vía de retorno.

Placas en frío – se conectan directamente a las CPU o GPU y se diseñan a medida.

Mangueras/conectores – para conectar el líquido del servidor al CDM con conectores estancos.

Supermicro ha cualificado una serie de servidores de varias familias de productos con esta solución de refrigeración de última generación. La lista de servidores incluye los siguientes:

BigTwin®: 2U2N, 2U4N

SuperBlade

Hyper: 1U, 2U

GPU Servers (PCIe y SXM)

GrandTwinTM 4U8N, 4U4N

La integración a escala de bastidores es otra de las competencias básicas que demandan los operadores de centros de datos. Un tiempo de productividad más rápido requiere que se entreguen racks enteros a los centros de datos, listos para funcionar. Supermicro tiene la capacidad de entregar clústeres L11 y L12, probados a fondo, incluidas las aplicaciones del cliente, y configurados para refrigeración líquida a gran escala cuando sea necesario.

Si desea conocer más acerca de Supermicro y hablar con los expertos de los productos en Computex Taipei 2023, visite www.supermicro.com/computex

Vea el discurso del consejero delegado de Supermicro en Computex Taipei 2023 con Charles Liang y el invitado especial y fundador y consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang.

Si desea conocer más acerca de la amplia gama de productos de Supermicro visite www.supermicro.com

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operativa en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación en el mercado para la infraestructura de TI empresarial, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI total con servidores, IA, almacenamiento, IoT y sistemas de conmutación, software y servicios, al mismo tiempo que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos están diseñados y fabricados internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La cartera galardonada de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros componentes básicos flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

