COMUNICADO: Supermicro expande su cartera con sistemas GPU NVIDIA A100 totalmente integrados (1)

- Supermicro expande su cartera con sistemas GPU NVIDIA A100 totalmente integrados que ofrecen 5 PetaFLOPS de rendimiento IA en un solo servidor 4U

Supermicro impulsa el rendimiento en la cartera más amplia de la industria de servidores GPU optimizados para IA, aprendizaje profundo, ciencia de datos y cargas de trabajo de computación con total soporte para las nuevas GPU NVIDIA A100, NVIDIA NVLink de tercera generación y NVIDIA NVSwitch

SAN JOSE, California, 14 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder global en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, ha anunciado hoy dos nuevos sistemas diseñados para aplicaciones de aprendizaje profundo de inteligencia artificial (IA) que aprovechan totalmente la tecnología NVIDIA HGX(TM) de tercera generación con las nuevas GPU NVIDIA A100(TM) Tensor Core así como soporte total para las nuevas GPU NVIDIA A100 en la amplia cartera de la compañía de servidores GPU de 1U, 2U, 4U y 10U. NVIDIA A100 es la primera GPU elástica y multi-instancia que unifica formación, inferencia, HPC y análisis.

"Expandiéndose a través de nuestra cartera líder en la industria de sistemas GPU y tecnología de sistema NVIDIA HGX-2, Supermicro presenta un nuevo sistema 2U que implementa la nueva placa GPU NVIDIA HGX(TM) A100 4 (anteriormente codificada Redstone) y un nuevo sistema 4U basado en la nueva placa GPU NVIDIA HGX A100 8 (anteriormente codificada Delta) que ofrece 5 PetaFLOPS de rendimiento IA", dijo Charles Liang, consejero delegado y director general de Supermicro. "Mientras la computación acelerada de GPU evoluciona y sigue transformando los centros de datos, Supermicro ofrecerá a los clientes los últimos avances del sistema para ayudarles a lograr la aceleración máxima en cada escala mientras se optimiza el uso de GPU. Estos nuevos sistemas impulsarán significativamente el rendimiento en todas las cargas de trabajo aceleradas para HPC, análisis de datos, formación del aprendizaje profundo e inferencia del aprendizaje profundo".

Como plataforma de centro de datos equilibrada para aplicaciones HPC e IA, el nuevo sistema 2U de Supermicro utiliza la placa GPU NVIDIA HGX A100 4 con cuatro GPU NVIDIA A100 Tensor Core adheridas directamente utilizando PCI-E 4.0 para un rendimiento máximo y NVIDIA NVLink(TM) para interconexiones de GPU a GPU de alta velocidad. Este sistema GPU avanzado acelera la computación, redes y rendimiento de almacenamiento con soporte para una PCI-E 4.0 x8 y hasta cuatro lotes de expansión PCI-E 4.0 x16 para tarjetas de red de alta velocidad GPUDirect RDMA y almacenamiento como InfiniBand(TM) HDR(TM), que admite hasta 200 Gb por segundo de ancho de banda.

"Los modelos IA están explosionando en complejidad mientras asumen los retos del siguiente nivel como IA conversacional precisa, sistemas recomenados profundos y medicina personalizada", dijo Ian Buck, director general y vicepresidente de computación acelerada en NVIDIA. "Aplicando la plataforma NVIDIA HGX A100 en sus nuevos servidores, Supermicro ofrece a los clientes el rendimiento potente y escalabilidad masiva que permite a los investigadores formar las redes IA más complejas a una velocidad sin precedentes".

Optimizado para IA y aprendizaje basado en máquina, el nuevo sistema 4U de Supermicro soporta ocho A100 Tensor Core. El factor de forma 4U con ocho GPU es ideal para los clientes que quieren escalar su despliegue mientras sus requisitos de procesamiento se expanden. El nuevo sistema 4U tendrá una placa NVIDIA HGX A100 8 GPU con ocho GPU A100 conectadas entre sí con NVIDIA NVSwitch(TM) para un ancho de banda de GPU a GPU de hasta 600 GB por segundo y ocho ranuras de expansión para tarjetas de red de alta velocidad GPUDirect RDMA. Ideal para el aprendizaje profundo, los centros de datos pueden utilizar esta plataforma de escalada para crear IA de próxima generación y maximizar la productividad de los científicos de datos con soporte para diez ranuras de expansión x16.

Los clientes pueden esperar un impulso al rendimiento significativo en la amplia cartera de Supermicro de servidores multi-GPU 1U, 2U, 4U y 10U cuando están equipados con las nuevas GPU NVIDIA A100. Para una aceleración máxima, el nuevo sistema A+ GPU de Supermicro soporta hasta ocho GPU de doble amplitud (o una sola amplitud) a total altura mediante vías de CPU a GPU PCI-E 4.0 x16 directas sin ningún conmutador PCI-E para la latencia más baja y más alto ancho de banda. El sistema también soporta hasta tres ranuras de expansión PCI-E 4.0 de alto rendimiento para una variedad de usos, incluyendo conectividad de red de alto rendimiento para 100 G. Una ranura AIOM adicional soporta una tarjeta AIOM de Supermicro o una tarjeta OCP 3.0 mezzanine.

Como líder en tecnología de sistema de IA, Supermicro ofrece diseños térmicos optimizados multi-GPU que ofrecen el más alto rendimiento y fiabilidad para IA, aprendizaje profundo y aplicaciones HPC. Con sistemas de GPU en rak de 1U, 2U, 4U y 10U; Utra, BigTwin(TM), y sistemas integrados que soportan GPU; así como módulos de hoja de GPU para nuestro 8U SuperBlade® , Supermicro ofrece la más amplia y profunda selección de la industria de sistemas GPU para impulsar aplicaciones de Edge a Cloud.

Para ofrecer seguridad mejorada y rendimiento al límite sin precedentes, Supermicro planea añadir la nueva configuración NVIDIA EGX(TM) A100 a su cartera de servidor edge. El acelerador convergente EGX A100 combina una NVIDIA Mellanox SmartNIC con GPU impulsadas por la nueva arquitectura NVIDIA Ampere, para que las empresas puedan ejecutar la IA hasta el límite con más seguridad. .

Para más información sobre los nuevos sistemas GPU de Supermicro, visite www.supermicro.com/A100 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2803532-1&h=2944053848&u...].

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporados. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

