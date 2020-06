COMUNICADO: Supermicro y Goethe University Frankfurt ofrecen una solución informática para COVID (1)

-Supermicro y Goethe University Frankfurt ofrecen una solución informática de alto rendimiento para COVID e investigación física

Supermicro ofrece servidores GPU avanzados basados en AMD con el doble de ancho de banda I/O y redes de 200 Gb al Goethe University Frankfurt CSC Supercomputer Center para apoyar la investigación intensiva desde el punto de vista computacional

SAN JOSE, California, 24 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, ha anunciado hoy que el Center for Scientific Computing (CSC) ha elegido el servidor 4U 8 GPU A+ de Supermicro con redes PCI-E Gen 4 y 200Gb/s (AS -4124GS-TNR) como base para su próxima generación de servidores High-Performance Computing (HPC). CSC es una iniciativa del Frankfurt Institute for Advanced Studies, y Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

El Supermicro AS-4124GS-TNR es un servidor avanzado de última generación que incorpora procesadores AMD EPYC(TM) que han sido diseñados para eliminar los atascos en la transferencia de datos entre la memoria principal del host y las GPU. Cuando está equipado con aceleradores Radeon Instinct(TM) MI50 GPU, este servidor permite a los investigadores llevar a cabo sus investigaciones excepcionalmente rápido.

"Supermicro se complace en asociarse una vez más con el centro de HPC líder en la Goethe University Frankfurt para entregar nuestro nuevo y potente servidor A+ con un rendimiento excepcional de CPU, GPU y redes", dijo Vik Malyala, vicepresidente sénior de Supermicro. "Seguimos innovando nuestros productos para que nuestros clientes tengan una amplia gama de opciones para satisfacer sus necesidades con los mejores componentes. Los clústeres basados en estos servidores con CPU AMD EPYC de 2a generación y Radeon Instinct MI50 GPU ofrecen fácilmente el máximo rendimiento y proporcionan eficiencia para una amplia gama de aplicaciones. Los investigadores pueden aprovechar nuevas e innovadoras soluciones de inteligencia artificial (IA) con estas características avanzadas. Supermicro espera una asociación productiva y mutuamente beneficiosa con la Goethe University."

Goethe University Frankfurt alberga un centro de supercomputadora líder que sirve a una amplia gama de científicos e investigadores internacionales. Se necesitaba un nuevo y poderoso superordenador para apoyar a investigadores de diversas disciplinas que necesitaban una capacidad de procesamiento significativamente mayor. El equipo asignado a crear y elegir el nuevo superordenador investigó varias soluciones de servidor que contenían CPU y GPU. De interés práctico fue un sistema que soportaba la especificación PCI Express 4.0, que permite hasta 64 GB/segundo de transferencia de datos entre la memoria del host y la GPU. Este requisito de rendimiento es fundamental para las aplicaciones que deben intercambiar datos con la GPU. Las interfaces PCI Express anteriores eran demasiado lentas para aplicaciones de alto rendimiento que dependían de las GPU más rápidas disponibles, por lo que se requería un sistema con preparación para bus PCI Express 4.0.

"Como diseñamos y ahora estamos implementando nuestra última supercomputadora, nuestra asociación con Supermicro y AMD ha sido fundamental", declaró el profesor y doctor Volker Lindenstruth, presidente de Arquitectura HPC en la Goethe University. "Hemos podido colaborar con sus ingenieros técnicos para describir nuestros desafíos computacionales y nuestros posibles atascos basados en generaciones anteriores de servidores. Tanto Supermicro como AMD han respondido con un sistema equilibrado que puede ser utilizado fácilmente por una amplia gama de científicos que requieren un clúster escalable y optimizado de servidores rápidos para su investigación. Especialmente el diseño que permite la integración de ocho GPU y hasta dos tarjetas de red de conectividad de 200 Gb/s sin ningún conmutador PCI Express proporciona ventajas claras para el rendimiento de las aplicaciones".

El centro de supercomputación Goethe University Frankfurt sirve a un conjunto diverso de investigadores y científicos. Mediante la utilización de servidores que contienen CPU, GPU y redes de última generación, las aplicaciones que van desde la física de partículas hasta las simulaciones de cambio climático se pueden ejecutar y acelerar en los servidores AS -4124GS-TNR. Además, se han realizado solicitudes de tiempo de sistema para aplicaciones de química computacional, simulaciones de estrellas de neutrones e investigaciones de QCD de celosía. Todas estas (y más) aplicaciones se basan en el potente rendimiento de los aceleradores AMD Radeon Instinct MI50. Recientemente (a mediados de 2020), Goethe University Frankfurt ha estado utilizando tecnologías HPC para simular la propagación del virus COVID-19 para entender cómo se podría prevenir la propagación futura de las pandemias.

"Las supercomputadoras de hoy en día requieren una potencia computacional sin precedentes para realizar simulaciones a gran escala y análisis médicos complejos que son críticos para impulsar la próxima generación de investigación. En el corazón de estos sistemas se encuentran los últimos en tecnología de CPU y GPU", dijo Forrest Norrod, vicepresidente sénior y director general, centro de datos y grupo de sistemas integrados, AMD. "Los procesadores AMD EPYC(TM) y las Radeon Instinct(TM) MI50 GPUs que alimentan el último servidor Supermicro ofrecen ancho de banda de I/O líder y un rendimiento excepcional para lograr mejores resultados, más rápidos para nuestros desafíos científicos más exigentes".

Goethe University Frankfurt realizó varios puntos de referencia para entender el rendimiento de AS -4124GS-TNR seleccionado por el servidor, el AS -4124GS-TNR, que contenía tanto AMD EPYC CPUs de 2a generación como aceleradores AMD Radeon Instinct MI50.

Un punto de referencia aún más relevante es el rendimiento del sistema cuando se ejecutan varios trabajos independientes que utilizan todos los núcleos disponibles. El propósito de este tipo de punto de referencia es comprender el uso real de un servidor y medir el rendimiento de las aplicaciones que se ejecutan simultáneamente. El sistema optimizado que soporta CPU, GPU, I/O de alto rendimiento y redes demostró que las aplicaciones HPC no se ven dramáticamente afectadas por otras aplicaciones activas, lo que demuestra la arquitectura superior del diseño equilibrado del sistema.

