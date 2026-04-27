(Información remitida por la empresa firmante)

Supermicro inaugura el campus más grande de Silicon Valley: una nueva instalación de DCBBS impulsará la entrega de centros de datos de IA de próxima generación

La cuarta sede en el Área de la Bahía de San Francisco creará cientos de puestos de trabajo en Estados Unidos y ampliará la producción nacional para potenciar la tecnología y la infraestructura de IA en el país

SAN JOSÉ, California, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones integrales de IA, empresariales, de almacenamiento y 5G/Edge con soluciones optimizadas de bloques de construcción para centros de datos (DCBBS), anunció hoy su mayor sede en Estados Unidos con el avanzado campus DCBBS y una importante expansión de sus operaciones en Silicon Valley con un nuevo complejo empresarial de vanguardia cerca de su sede central en San José, California.

La última incorporación, que abarca aproximadamente 13,2 hectáreas y más de 66.000 metros cuadrados, marca la cuarta sede de Supermicro en el Área de la Bahía y eleva su presencia regional a casi 370.000 metros cuadrados. Las instalaciones darán soporte a una amplia gama de operaciones nacionales, incluyendo el diseño avanzado de sistemas, la fabricación, las pruebas y el servicio, así como la distribución global de la infraestructura DCBBS de la compañía para IA.

"Este nuevo campus DCBBS, que se convierte en el más grande que tenemos en Estados Unidos, es una inversión directa en la innovación y el liderazgo en fabricación estadounidenses", comentó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Al expandir nuestra presencia en Silicon Valley y consolidar nuestras raíces en Estados Unidos en San José, donde estamos creando puestos profesionales de alta calidad, podemos impulsar la innovación nacional, el valor de las soluciones y la capacidad de producción. Nuestro equipo seguirá impulsando la próxima ola de innovación en centros de datos, el tiempo de puesta en marcha (TTO) y la eficiencia de la infraestructura, fortaleciendo nuestra capacidad para ofrecer infraestructura de IA de nueva generación a gran escala".

Para más información, visite https://www.supermicro.com/en/about/us-manufacturing-expansion

Se espera que la empresa cree cientos de nuevos empleos de alta calidad en ingeniería, fabricación y funciones comerciales, reforzando el compromiso a largo plazo de Supermicro con el desarrollo de la fuerza laboral local y la producción en Estados Unidos.

"La expansión de Supermicro añade mayor capacidad de fabricación avanzada, pruebas y distribución en San José, fortaleciendo nuestra posición en el centro de la economía global de la IA", declaró el alcalde Matt Mahan. "Esta inversión acelera la infraestructura de IA de próxima generación, crea empleos de alta calidad e impulsa el crecimiento económico local, asegurando que la economía de la innovación beneficie a todos los residentes".

A medida que se acelera la demanda global de infraestructura de IA, Supermicro está ampliando sus capacidades nacionales para satisfacer las necesidades de las empresas y los proveedores de servicios en la nube que implementan cargas de trabajo cada vez más complejas y con alta demanda computacional. El enfoque integrado de la empresa, desde el diseño a nivel de sistema hasta los sistemas a escala de rack, permite una implementación más rápida, una mayor eficiencia energética y una reducción del coste total de propiedad para los centros de datos de próxima generación.

Supermicro está alineando aún más sus operaciones en Silicon Valley con los requisitos cambiantes de la infraestructura de IA a gran escala, donde la integración a nivel de rack, la eficiencia energética y el despliegue rápido son fundamentales. Las nuevas instalaciones mejoran la capacidad de la compañía para proporcionar soporte a clientes de hiperescala, nube y empresas que construyen centros de IA, al tiempo que refuerzan su posición como líder de fabricación en Estados Unidos en infraestructura de computación de alto rendimiento.

Supermicro DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa. Construida con componentes y subsistemas validados, DCBBS proporciona flexibilidad de despliegue integral, desde GPU individuales y conmutadores de red hasta racks completos, infraestructura de sitio, software de gestión y servicios profesionales.

Si desea más información visite la página web www.supermicro.com.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

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