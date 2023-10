Supermicro inicia el envío de los servidores basados en el superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro inicia el envío de los servidores basados en el superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper, la primera familia de sistemas NVIDIA MGX del sector

La plataforma de servidor basada en el superchip NVIDIA GH200 de Supermicro aumenta el rendimiento de la carga de trabajo de IA mediante una CPU y una GPU estrechamente integradas e incorpora las últimas tecnologías de comunicación y red DPU

SAN JOSÉ, California, 19 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fabricante de soluciones informáticas totales para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia una de las carteras más amplias del sector de nuevos sistemas de GPU basados en la arquitectura de referencia de NVIDIA, con el último NVIDIA GH200 Grace Hopper y NVIDIA Grace CPU Superchip. La nueva arquitectura modular está diseñada para estandarizar la infraestructura de IA y la computación acelerada en factores de forma compactos de 1U y 2U, al tiempo que proporciona la máxima flexibilidad y capacidad de expansión para las GPU, DPU y CPU actuales y futuras. La avanzada tecnología de refrigeración líquida de Supermicro permite configuraciones de muy alta densidad, como una configuración 1U de 2 nodos con 2 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips integrados con una interconexión de alta velocidad. Supermicro puede entregar miles de servidores de IA a escala de bastidor al mes desde instalaciones de todo el mundo y garantiza la compatibilidad Plug-and-Play.

"Supermicro es un líder reconocido en el impulso de la revolución actual de la IA, transformando los centros de datos para ofrecer la promesa de la IA a muchas cargas de trabajo", comentó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Es crucial para nosotros traer sistemas que sean altamente modulares, escalables y universales para las tecnologías de IA en rápida evolución. Las soluciones basadas en NVIDIA MGX de Supermicro demuestran que nuestra estrategia de bloques de construcción nos permite sacar al mercado los últimos sistemas con rapidez y son los más optimizados para cargas de trabajo del sector. Al colaborar con NVIDIA, estamos ayudando a acelerar el tiempo de comercialización para que las empresas desarrollen nuevas aplicaciones habilitadas para IA, simplificando el despliegue y reduciendo el impacto medioambiental. La gama de nuevos servidores incorpora la última tecnología del sector optimizada para la IA, incluidos los superchips NVIDIA GH200 Grace Hopper, BlueField y las ranuras PCIe 5.0 EDSFF".

Ian Buck, vicepresidente de hiperescala y HPC en NVIDIA, añadió: "NVIDIA y Supermicro llevan mucho tiempo colaborando en algunos de los sistemas de IA más potentes del mercado. El diseño de referencia modular NVIDIA MGX, combinado con la experiencia de Supermicro en servidores, creará nuevas generaciones de sistemas de IA que incluirán nuestros superchips Grace y Grace Hopper para beneficiar a clientes e industrias de todo el mundo".

Visión general de la plataforma NVIDIA MGX de Supermicro

Las plataformas NVIDIA MGX de Supermicro están diseñadas para ofrecer una gama de servidores que darán cabida a las futuras tecnologías de IA. Esta nueva línea de productos aborda los desafíos térmicos, energéticos y mecánicos únicos de los servidores basados en IA.

La nueva línea de servidores NVIDIA MGX de Supermicro incluye:

ARS-111GL-NHR – 1 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, refrigerado por aire

– 1 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, refrigerado por aire ARS-111GL-NHR-LCC – 1 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, refrigeración líquida

– 1 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, refrigeración líquida ARS-111GL-DHNR-LCC – 2 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips, 2 nodos, refrigeración líquida

– 2 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips, 2 nodos, refrigeración líquida ARS-121L-DNR – 2 NVIDIA Grace CPU Superchips en cada uno de los 2 Nodos, 288 cores en total

– 2 NVIDIA Grace CPU Superchips en cada uno de los 2 Nodos, 288 cores en total ARS-221GL-NR – 1 NVIDIA Grace CPU Superchip en 2U

– 1 NVIDIA Grace CPU Superchip en 2U SYS-221GE-NR – Procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación con doble zócalo y hasta 4 NVIDIA H100 Tensor Core o 4 GPU PCIe NVIDIA

Todas las plataformas MGX pueden mejorarse con la DPU NVIDIA BlueField®-3 y/o las interconexiones NVIDIA ConnectX®-7 para redes InfiniBand o Ethernet de alto rendimiento.

Especificaciones técnicas

Los sistemas NVIDIA MGX 1U de Supermicro tienen hasta 2 superchips NVIDIA GH200 Grace Hopper con 2 GPU NVIDIA H100 y 2 CPU NVIDIA Grace. Cada uno viene con 480 GB de memoria LPDDR5X para la CPU y 96 GB de memoria HBM3 o 144 GB de HBM3e para la GPU. La interconexión NVIDIA-C2C, coherente con la memoria, de gran ancho de banda y baja latencia, interconecta la CPU, la GPU y la memoria a 900 GB/s, 7 veces más rápido que PCIe 5.0. La arquitectura modular proporciona varias ranuras PCIe 5.0 x16 FHFL para alojar DPU para la gestión de datos y la nube, así como capacidad de ampliación para GPU, redes y almacenamiento adicionales.

Con el diseño de 2 nodos 1U que incluye 2 superchips NVIDIA GH200 Grace Hopper, las soluciones de refrigeración líquida directa al chip de Supermicro pueden reducir el OPEX en más de un 40% al tiempo que aumentan la densidad de computación y simplifican el despliegue a escala de rack para clusters de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y aplicaciones HPC.

La plataforma 2U Supermicro NVIDIA MGX admite tanto NVIDIA Grace como CPU x86 con hasta 4 GPU de centro de datos de tamaño completo, como la NVIDIA H100 PCIe, la H100 NVL o la L40S. También proporciona tres ranuras PCIe 5.0 x16 adicionales para conectividad de E/S y ocho bahías de almacenamiento EDSFF intercambiables en caliente.

Supermicro ofrece redes NVIDIA para asegurar y acelerar las cargas de trabajo de IA en la plataforma MGX. Esto incluye una combinación de DPUs NVIDIA BlueField-3, que proporcionan conectividad 2x 200Gb/s para acelerar el acceso del usuario a la nube y el almacenamiento de datos, y adaptadores ConnectX-7, que proporcionan conectividad InfiniBand o Ethernet de hasta 400Gb/s entre servidores GPU.

Los desarrolladores pueden utilizar rápidamente estos nuevos sistemas y las ofertas de software de NVIDIA para cualquier carga de trabajo del sector. Entre ellos se incluye NVIDIA AI Enterprise, un software de nivel empresarial que impulsa la plataforma de IA de NVIDIA y agiliza el desarrollo y la implantación de aplicaciones de IA generativa, visión computerizada, inteligencia artificial del habla, etc. listas para la producción. Además, el kit de desarrollo de software NVIDIA HPC proporciona las herramientas esenciales necesarias para impulsar el avance de la computación científica.

Todos los aspectos de los sistemas NVIDIA MGX de Supermicro están diseñados para aumentar la eficiencia, desde el diseño térmico inteligente hasta la selección de componentes. Las CPU NVIDIA Grace Superchip incorporan 144 núcleos y ofrecen hasta el doble de rendimiento por vatio que las CPU x86 estándar del sector. Los sistemas NVIDIA MGX específicos de Supermicro pueden configurarse con dos nodos en 1U, que suman 288 núcleos en dos CPU Grace Superchip para proporcionar densidades de cálculo y eficiencia energética revolucionarias en centros de datos de hiperescala y periféricos.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Somos un fabricante de Soluciones de TI Totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, alimentación y chasis de Supermicro facilita aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto medioambiental (informática ecológica). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas mediante la selección de una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.