Supermicro inicia envíos masivos de sistemas NVIDIA Blackwell Ultra (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Supermicro inicia envíos masivos de sistemas NVIDIA Blackwell Ultra y soluciones de rack plug-and-play a escala de centro de datos

Ahora ofrecemos sistemas NVIDIA HGX B300 de gran volumen y NVIDIA GB300 NVL72 en grandes cantidades a clientes de todo el mundo.

Facilitamos la operación llave en mano desde el primer día mediante soluciones prevalidadas a escala de sistema, rack y centro de datos a través de Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS).

Ya está disponible una cartera completa de más de 10 SKU con NVIDIA Blackwell y Blackwell Ultra para crear diversos entornos de fábrica de IA a cualquier escala.

SAN JOSÉ, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy la amplia disponibilidad de sus soluciones NVIDIA Blackwell Ultra. Supermicro ya ofrece sistemas NVIDIA HGX B300 y racks GB300 NVL72 listos para usar (PnP) a clientes de todo el mundo. Estas soluciones están diseñadas específicamente y prevalidadas a escala de sistema, rack y centro de datos antes de su envío, lo que permite un rápido despliegue del mayor rendimiento y densidad de computación del sector para una infraestructura de IA transformadora que abarca el entrenamiento de IA a gran escala, el razonamiento de IA en tiempo real, las aplicaciones de IA con agentes, la inferencia de IA multimodal y las implementaciones físicas de IA.

"Supermicro cuenta con el mejor historial de implementaciones rápidas y exitosas de las nuevas tecnologías NVIDIA", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Gracias a Supermicro Data Center Building Block Solutions y nuestra experiencia en implementación in situ, facilitamos la entrega llave en mano de la plataforma de IA de máximo rendimiento, crucial para los clientes que buscan invertir en tecnología de vanguardia. Los clientes de centros de datos se enfrentan a numerosos retos en materia de infraestructura de IA: topología de red y cableado complejos, suministro de energía y gestión térmica. Supermicro ofrece soluciones prevalidadas y listas para usar a escala de sistema, rack y centro de datos, lo que permite a las fábricas de IA implementar rápidamente y ayuda a nuestros clientes a liderar en IA".

Para más información, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Supermicro integra los avances generacionales de Blackwell Ultra con ingeniería a nivel de sistema y de rack para crear una solución que maximiza la eficiencia y el rendimiento a escala. A nivel de sistema, los sistemas NVIDIA Blackwell Ultra de Supermicro incorporan un diseño avanzado de refrigeración por aire y líquido, optimizado para un mayor consumo de energía de la GPU. Los GB300 y B300 de Blackwell Ultra pueden configurarse para utilizar hasta 1.400 W por GPU, ofreciendo un 50% más de rendimiento de inferencia al utilizar computación FP4 y un 50% más de capacidad HBM3e en comparación con NVIDIA Blackwell. Disponer de mayor capacidad de memoria y velocidades de inferencia más rápidas es crucial para ejecutar modelos más complejos y potentes de forma eficiente.

La completa cartera Blackwell Ultra de Supermicro aprovecha innovaciones revolucionarias, como la pila de tecnología de refrigeración líquida directa (DLC) de la compañía, la refrigeración por aire avanzada y la optimización del diseño de E/S. Validada por implementaciones probadas en el mercado, Supermicro ofrece a gran escala la cartera de sistemas NVIDIA Blackwell más amplia del sector. Estas soluciones NVIDIA Blackwell Ultra de Supermicro están diseñadas específicamente como componentes básicos para las fábricas de IA del futuro y duplican el ancho de banda de la red informática para lograr nuevos puntos de referencia en la productividad de las fábricas de IA.

Los avances en IA, incluyendo el desarrollo de modelos base con billones de parámetros, se forjan a nivel de clúster y centro de datos con enormes fábricas de IA interconectadas mediante redes de alto ancho de banda. Supermicro ofrece soluciones de arquitectura de referencia NVIDIA Blackwell Ultra para empresas que buscan una implementación inmediata de estructuras de cómputo NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand o NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet con un ancho de banda de hasta 800 Gb/s. Desde configuraciones de un solo rack hasta configuraciones a nivel de clúster como unidades inmediatas totalmente escalables, con opción de refrigeración por aire o líquida, estas soluciones basadas en arquitectura de referencia permiten a los clientes aprovechar al máximo la integración de Blackwell Ultra de las SuperNIC NVIDIA ConnectX-8 de 800 Gb/s en NVIDIA GB300 NVL72 y NVIDIA HGX B300. El sistema a escala de rack GB300 NVL72 de Supermicro alcanza un rendimiento de computación denso en FP4 de 1,1 exaFLOPS, mientras que los sistemas NVIDIA HGX B300 en configuraciones de 8U con refrigeración por aire y 4U con refrigeración líquida ofrecen hasta 7,5 veces más rendimiento que los sistemas basados en el acelerador NVIDIA Hopper™, con 144 petaFLOPS de computación en FP4 y 270 GB de memoria HBM3e por GPU.

La solución integral de Supermicro con NVIDIA Blackwell Ultra está completamente integrada para combinar el hardware con el software de infraestructura y el software de aplicación, incluyendo NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Blueprints y NVIDIA NIM, para optimizar el rendimiento de la IA en estos potentes sistemas. Además, el DCBBS de Supermicro ofrece una gama de servicios, incluyendo la implementación in situ del cableado del clúster y otros componentes críticos del centro de datos, como equipos de alimentación y térmicos, para garantizar una rápida comercialización y puesta en línea. Combinado con su tecnología DLC-2 (refrigeración líquida directa), DCBBS ayuda a los clientes a ahorrar hasta un 40% de energía, reduciendo en un 60% el espacio ocupado por el centro de datos y disminuyendo en un 40% el consumo de agua, lo que se traduce en una reducción del 20% del TCO. A medida que las fábricas de IA siguen escalando, el paquete DCBBS para fábricas de IA de Supermicro equipa completamente los centros de datos para abordar estas crecientes necesidades computacionales de IA.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones integrales de TI con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el edge, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), optimizando la escalabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones globales, y optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas basados en nuestros componentes flexibles y reutilizables, compatibles con una amplia gama de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, sistemas de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.