Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 - Descubra la última cartera de IA ampliada (2)

Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 – Descubra la última cartera de IA ampliada para impulsar las cargas de trabajo de centros de datos y edge

Los sistemas recién lanzados incorporan las GPU NVIDIA RTX Pro™ y NVIDIA HGX™ B300, así como soluciones completas a escala de rack NVIDIA GB300 NVL72.

Toda la cartera de IA se envía a todo el mundo desde plantas de fabricación en EE.UU., Países Bajos, Taiwán y Malasia.

Nuevos sistemas optimizados para el borde con procesadores Intel Xeon 6 SoC, NVIDIA Jetson Orin™ NX y NVIDIA Grace C1.

SAN JOSE, Calif. y MADRID, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy varios servidores nuevos y presentó sus últimos sistemas optimizados para IA en el evento Supermicro INNOVATE! en Madrid (España). Como parte de la continua expansión de las iniciativas de ingeniería, fabricación y ventas de Supermicro en EMEA, el evento INNOVATE! permitirá a clientes y socios de canal conocer la gama completa de productos Supermicro y proporcionar una amplia oportunidad de profundizar en el tema con expertos. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar las Data Center Building Block Solutions de Supermicro, que proporcionarán la infraestructura de TI completa para la próxima generación de centros de datos.

"Supermicro INNOVATE! 2025 es donde reuniremos a nuestros clientes, socios y a la comunidad tecnológica en general de Europa, Oriente Medio y África para explorar tecnologías y soluciones de infraestructura de vanguardia preparadas para el futuro de la IA", declaró Vik Malyala, director general y presidente de Supermicro para EMEA. "Este evento pone de manifiesto nuestro compromiso de ofrecer las soluciones más avanzadas y energéticamente eficientes a organizaciones de todo el mundo para lograr mejores resultados".

Las soluciones de Supermicro se desarrollan y construyen en estrecha colaboración con AMD, Intel y NVIDIA. Gracias al enfoque modular de Supermicro, se pueden ensamblar rápidamente numerosas configuraciones para optimizar la compatibilidad con una amplia variedad de cargas de trabajo, desde el edge hasta el centro de datos. Ya se trate de entrenamiento de IA en centros de datos o inferencia en el edge, Supermicro diseña, produce y ofrece soluciones que permiten un entrenamiento rápido de IA y una inferencia compleja cerca de las fuentes de datos. Esto reduce la congestión de la red, lo que agiliza la toma de decisiones.

Los últimos sistemas Supermicro optimizados para IA ya están disponibles con la nueva generación de GPU de NVIDIA: NVIDIA HGX™B300 y las soluciones NVIDIA GB300 NVL72 a escala de rack. Muchos sistemas están disponibles con refrigeración líquida, lo que puede reducir el consumo energético del centro de datos hasta en un 40 %.

En el evento Supermicro INNOVATE! EMEA de Madrid, Supermicro presentará sus nuevos servidores de entrenamiento de IA y la expansión de su cartera edge con sistemas optimizados para cargas de trabajo de IA distribuida, con procesadores SoC Intel Xeon 6 y NVIDIA Jetson Orin NX. Estos sistemas están diseñados para ofrecer soluciones de alto rendimiento y bajo consumo en entornos donde la energía, el coste y el espacio son factores clave. Supermicro presenta un sistema 1U de profundidad reducida con NVIDIA Grace C1, diseñado para integrar la IA en la Red de Acceso por Radio (RAN).

Nuevos sistemas Edge de Supermicro

ARS-111L-FR : Un sistema de baja profundidad con CPU NVIDIA Grace C1 y E/S frontal, diseñado para gabinetes de telecomunicaciones donde el espacio y la potencia son esenciales. Con hasta dos GPU de perfil bajo, como la GPU NVIDIA L4 Tensor Core, y compatibilidad con NVIDIA ConnectX-7, el ARS-111L-FR ofrece a los operadores una plataforma de alto rendimiento y preparada para el futuro, capaz de ofrecer servicios de IA y redes en el borde.

: Un sistema de baja profundidad con CPU NVIDIA Grace C1 y E/S frontal, diseñado para gabinetes de telecomunicaciones donde el espacio y la potencia son esenciales. Con hasta dos GPU de perfil bajo, como la GPU NVIDIA L4 Tensor Core, y compatibilidad con NVIDIA ConnectX-7, el ARS-111L-FR ofrece a los operadores una plataforma de alto rendimiento y preparada para el futuro, capaz de ofrecer servicios de IA y redes en el borde. ARS-E103-JONX : Diseñado para cargas de trabajo de IA Edge en entornos minoristas, de fabricación y otros entornos empresariales, este sistema compacto sin ventilador, con NVIDIA Jetson Orin NX, es un ordenador de IA altamente avanzado para aplicaciones edge. Ofrece inferencia de datos de alto rendimiento y bajo consumo, capaz de entregar hasta 157 TOPS para múltiples canales de IA simultáneos, junto con opciones de interfaz de E/S de alta velocidad, que incluyen Ethernet de 10 Gb, 5G e integración con Wi-Fi.

: Diseñado para cargas de trabajo de IA Edge en entornos minoristas, de fabricación y otros entornos empresariales, este sistema compacto sin ventilador, con NVIDIA Jetson Orin NX, es un ordenador de IA altamente avanzado para aplicaciones edge. Ofrece inferencia de datos de alto rendimiento y bajo consumo, capaz de entregar hasta 157 TOPS para múltiples canales de IA simultáneos, junto con opciones de interfaz de E/S de alta velocidad, que incluyen Ethernet de 10 Gb, 5G e integración con Wi-Fi. SYS-212D-64C-FN8P: Este sistema 2U de profundidad reducida incorpora un procesador SoC Intel Xeon 6 de 64 núcleos e Intel vRAN Boost integrado, lo que ofrece un mejor rendimiento por vatio para ubicaciones de red con alto tráfico en la red de telecomunicaciones. Además, el sistema incluye funciones de sincronización horaria y GNSS integradas, así como 8 puertos de 25 GbE integrados y la opción de añadir más mediante tarjetas adicionales.

Familias de productos en Supermicro INNOVATE!

SuperBlade – Solución insignia de computación ecológica con máximo rendimiento, mayor disponibilidad y menor TCO para intercambios de acciones y opciones, inferencia de IA, computación visual, EDA, análisis de datos, HPC, nube y cargas de trabajo empresariales. Es compatible con GPU de doble ranura, altura y longitud completas, incluyendo NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition. Los sistemas SuperBlade están disponibles en configuraciones de refrigeración por aire o por líquido.

– Solución insignia de computación ecológica con máximo rendimiento, mayor disponibilidad y menor TCO para intercambios de acciones y opciones, inferencia de IA, computación visual, EDA, análisis de datos, HPC, nube y cargas de trabajo empresariales. Es compatible con GPU de doble ranura, altura y longitud completas, incluyendo NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition. Los sistemas SuperBlade están disponibles en configuraciones de refrigeración por aire o por líquido. MicroBlade – Soluciones de servidor de un solo socket, de la más alta densidad y la más rentable, para inferencia de IA, EDA, hosting, VDI y cargas de trabajo en la nube. También es compatible con GPU de doble ranura, altura y longitud completas, incluyendo NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition.

– Soluciones de servidor de un solo socket, de la más alta densidad y la más rentable, para inferencia de IA, EDA, hosting, VDI y cargas de trabajo en la nube. También es compatible con GPU de doble ranura, altura y longitud completas, incluyendo NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition. Edge – Potencia de procesamiento de alta densidad en formatos compactos optimizados para la instalación en el borde de la red. Dos nuevos sistemas de borde en exhibición son el SYS-112D-42C-FN8P y el ARS-E103-JONX, que incorporan NVIDIA Jetson Orin NX, el ordenador de IA más versátil para aplicaciones de borde.

– Potencia de procesamiento de alta densidad en formatos compactos optimizados para la instalación en el borde de la red. Dos nuevos sistemas de borde en exhibición son el SYS-112D-42C-FN8P y el ARS-E103-JONX, que incorporan NVIDIA Jetson Orin NX, el ordenador de IA más versátil para aplicaciones de borde. Workstation – Rendimiento y flexibilidad de la estación de trabajo en un formato de montaje en rack, que ofrece mayor densidad y seguridad para las organizaciones que buscan utilizar recursos centralizados.

– Rendimiento y flexibilidad de la estación de trabajo en un formato de montaje en rack, que ofrece mayor densidad y seguridad para las organizaciones que buscan utilizar recursos centralizados. • Almacenamiento a petaescala y de carga superior – Sistemas de almacenamiento de densidad maximizada optimizados para centros de datos definidos por software, con bahías de 60 o 90 unidades fáciles de implementar

– Sistemas de almacenamiento de densidad maximizada optimizados para centros de datos definidos por software, con bahías de 60 o 90 unidades fáciles de implementar Plataformas 1U y 2U Rackmount – CloudDC optimizado para centros de datos en la nube e hiperenlace de rendimiento insignia que admite hasta 4 GPU de ancho doble u 8 GPU de ancho simple.

– CloudDC optimizado para centros de datos en la nube e hiperenlace de rendimiento insignia que admite hasta 4 GPU de ancho doble u 8 GPU de ancho simple. 5U PCIe GPU – Arquitecturas altamente flexibles y optimizadas térmicamente, diseñadas para admitir hasta 10 GPU en un solo chasis con refrigeración por aire. Las cargas de trabajo clave incluyen inferencia y ajuste de IA, renderizado 3D, simulación y juegos en la nube.

Los nuevos sistemas se presentarán en Supermicro INNOVATE! 2025 y estarán disponibles para clientes de todo el mundo.

