Supermicro lanza Plug-and-Play SuperCluster para NVIDIA Omniverse (1)

-Supermicro lanza Plug-and-Play SuperCluster para NVIDIA Omniverse, que ofrece a los desarrolladores rendimiento escalable, flexibilidad y optimización de recursos

La solución Supermicro Rack cuenta con hasta 256 de las NVIDIA PCIe GPUs más avanzadas en una unidad escalable para maximizar el rendimiento de las cargas de trabajo 3D y de IA, optimizadas para las implementaciones a gran escala de NVIDIA Omniverse

SAN JOSE, Calif. y DENVER, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- SIGGRAPH 2024 Conference -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones de TI integrales para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia una nueva incorporación a su cartera SuperCluster de soluciones de infraestructura de IA plug-and-play para la plataforma NVIDIA Omniverse™ con el fin de ofrecer flujos de trabajo 3D mejorados con IA generativa de alto rendimiento a escala empresarial. Este nuevo SuperCluster cuenta con los últimos sistemas NVIDIA OVX™ de Supermicro y permite a las empresas escalar fácilmente a medida que aumentan las cargas de trabajo.

"Supermicro ha liderado la industria en el desarrollo de productos optimizados para GPU, tradicionalmente para gráficos 3D y aceleración de aplicaciones, y ahora para IA", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con el auge de la IA, las empresas buscan una infraestructura informática que combine todas estas capacidades en un único paquete. El SuperCluster de Supermicro cuenta con 4U PCIe GPU NVIDIA-Certified Systems™ totalmente interconectados para NVIDIA Omniverse, con hasta 256 NVIDIA L40S PCIe GPUs por unidad escalable. El sistema ayuda a ofrecer un alto rendimiento en toda la plataforma Omniverse, incluidas las integraciones de IA generativa. Al desarrollar este SuperCluster para Omniverse, no solo ofrecemos un producto, sino que brindamos una puerta de entrada al futuro del desarrollo y la innovación de aplicaciones".

Para obtener más información, visite https://www.supermicro.com/ai-supercluster

El SuperCluster for NVIDIA Omniverse amplía la oferta de Supermicro de soluciones de rack de IA optimizadas para aplicaciones. Una amplia gama de profesionales depende de flujos de trabajo 3D de alto consumo de recursos, con casos de uso que van desde el diseño de productos hasta los gemelos digitales industriales. La IA generativa ha aumentado los flujos de trabajo 3D existentes y está impulsando una nueva era de aplicaciones. SuperCluster para NVIDIA Omniverse ayuda a simplificar la implementación de infraestructura escalable para las necesidades de múltiples cargas de trabajo de 3D e IA.

Los sistemas NVIDIA OVX de Supermicro sirven como el bloque de construcción fundamental de la potencia de procesamiento del clúster. Cada nodo del sistema aloja hasta 8 de las últimas NVIDIA PCIe GPUs que ofrecen la combinación del máximo rendimiento 3D y proporcionan un rendimiento de IA generativa excepcional a través de Tensor Cores y compatibilidad con Transformer Engine. Los sistemas están alimentados por 4 fuentes de alimentación de nivel Titanium de 2700 W, todas dentro de un chasis de alto flujo de aire, para garantizar la estabilidad en escenarios de alta utilización. Hasta cuatro BlueField-3 SuperNICs o cuatro NVIDIA ConnectX-7 NICs por sistema proporcionan velocidades de red de 400 Gb/s con alta escalabilidad y seguridad.

Los sistemas 4U PCIe GPU de Supermicro están completamente certificados por NVIDIA para NVIDIA Omniverse, y pasan un riguroso proceso de validación que prueba el rendimiento, la confiabilidad, la escalabilidad y la seguridad. Las organizaciones pueden maximizar el rendimiento en la amplia gama de cargas de trabajo dentro de la plataforma de desarrollo NVIDIA Omniverse, incluido el ecosistema de creación de mundos OpenUSD y las tecnologías de IA generativa a través de las API de Omniverse Cloud.

SuperCluster para NVIDIA Omniverse es una solución de infraestructura completamente interconectada que garantiza que los diseñadores, artistas, ingenieros y otros puedan acceder al nivel más alto de computación de GPU en el momento en que lo necesiten, con acceso sin inconvenientes a GPU virtuales o acceso físico a nodos completos del sistema. La estructura de red de alto rendimiento de 400 Gb/s, compatible con NVIDIA Spectrum™-X Ethernet, permite a las empresas que desarrollan modelos de lenguaje personalizados de gran tamaño aprovechar un grupo combinado de memoria de GPU en todos los nodos del sistema, esencial para entrenar modelos de IA de gran tamaño.

Las soluciones de rack validadas de Supermicro varían desde 4 GPU hasta una unidad escalable de 256 GPU, que se puede multiplicar aún más para adaptarse a empresas de cualquier tamaño. Los clientes reciben racks plug-and-play completamente validados, probados en el nivel L12 y listos para usar desde el primer día.

Una solución altamente personalizable, con tamaños que van desde un solo rack hasta una escala empresarial

Se puede implementar un SuperCluster de Supermicro para NVIDIA Omniverse a partir de una variedad de tamaños y opciones disponibles, según los requisitos del cliente. Los nodos del sistema se pueden equipar con 4 GPU por sistema u 8 GPU por sistema. Las implementaciones se pueden dimensionar desde un solo rack con 4 sistemas hasta una unidad escalable con 32 sistemas en 5 racks. Las implementaciones grandes se pueden incrementar aún más mediante unidades escalables para crear clústeres de prácticamente cualquier tamaño.

El SuperCluster para la unidad escalable NVIDIA Omniverse contiene:

32 Supermicro SYS-421GE-TNRT (Dual-Root) o nodos de sistema SYS-421GE-TNRT3 (Direct-connect) PCIe GPU

256 o 128 NVIDIA L40S GPUs

3 nodos de control Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System

3 conmutadores de red informática 400G 64-port NVIDIA Spectrum™ SN5600 Ethernet

2 conmutadores de estructura de control/almacenamiento 400G 64-port NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet

2 conmutadores de gestión 1G 48-port NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs or NVIDIA ConnectX-7 NICs

5 Racks: 48U 750mmx1200mm

El SuperCluster para NVIDIA Omniverse se puede configurar en tamaños de implementación tan pequeños como un solo rack. Una configuración de un solo rack contiene:

4 Supermicro SYS-421GE-TNRT o nodos de sistema SYS-421GE-TNRT3 PCIe GPU

16 o 8 NVIDIA L40S GPUs

2 nodos de control Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System

1 conmutador de red informática 400G 64-port NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet

1 conmutador de estructura de control/almacenamiento 400G 64-port NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet

1 conmutador de gestión 1G 48-port NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs or NVIDIA ConnectX-7 NICs

1 Rack: 48U 750mmx1200mm

