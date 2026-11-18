(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro lanza sus primeros servidores de almacenamiento basados en memoria flash, que ofrecen un rendimiento PCIe Gen 6 y un amplio soporte para almacenamiento definido por software, destinados al entrenamiento y la inferencia de IA

Ofrece un rendimiento PCIe Gen 6 con un ancho de banda de lectura secuencial hasta un 100 % mayor en los servidores totalmente basados en memoria flash que ya se están comercializando.

Amplía la cartera Petascale como el primero de varios productos de almacenamiento nuevos basados en AMD EPYC™ 9006 SP7 y SP8 CPUs.

Valida la Plataforma, que incluye las familias CloudDC, GrandTwin e Hyper, mediante soluciones de socios líderes en almacenamiento definido por software, tales como Hammerspace, IBM, MinIO, Nutanix, Scality, VAST Data, VDURA y WEKA, para implementaciones a escala de IA.

SAN JOSE, Calif., y CHICAGO, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Supercomputing Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones integrales de TI enfocado en IA, entornos empresariales, almacenamiento y 5G/Edge que ofrece Data Center Building Block Solutions (DCBBS), anunció hoy nuevas ampliaciones a su extenso catálogo de servidores de almacenamiento all-flash basados en procesadores AMD EPYC. Los primeros sistemas, que ya se están distribuyendo, incluyen el modelo Petascale, equipado con procesadores de la serie AMD EPYC 9006 de 6ª generación (anteriormente conocidos bajo el nombre en clave "Venice"); a estos se sumarán más productos a medida que AMD lance nuevas versiones de sus CPU para el zócalo SP8. Se trata de los primeros productos de almacenamiento compatibles con la especificación de E/S PCIe Gen 6, la cual ofrece un ancho de banda de lectura secuencial un 100 % superior al de PCIe Gen 5.

"La expansión de las cargas de trabajo de IA y HPC requiere un almacenamiento capaz de estar a la altura del rendimiento de los clústeres de CPU y GPU actuales", afirmó Vik Malyala, director comercial de Supermicro. "Gracias a nuestros nuevos servidores de almacenamiento totalmente basados en memoria flash equipados con procesadores AMD EPYC y a la flexibilidad de la arquitectura DCBBS, ofrecemos un mayor ancho de banda PCIe Gen 6, una alta densidad y una capacidad escalable. Estas plataformas pueden personalizarse para cargas de trabajo de HPC, entrenamiento de IA e inferencia, al tiempo que proporcionan a los socios de soluciones de almacenamiento definido por software sistemas probados y validados en los que pueden confiar".

Para obtener más información sobre la cartera de soluciones de almacenamiento para IA de Supermicro, haga clic aquí; también puede ver un resumen en vídeo del lanzamiento aquí.

Supermicro presentará su nuevo servidor de almacenamiento Petascale totalmente basado en memoria flash en el stand nº 4017 durante el evento Supercomputing 2026, que se celebrará en Chicago del 15 al 20 de noviembre.

El primer sistema de esta nueva familia ofrece una densidad excepcional en un chasis de 2U, con soporte para hasta 32 unidades SSD NVMe de formato E3.S, lo que permite alcanzar una capacidad de hasta 3,93 PB utilizando unidades de 122 TB. Su arquitectura de E/S equilibrada admite hasta cuatro tarjetas de red de alto rendimiento (x16), proporcionando el ancho de banda sostenido necesario para lagos de datos de IA, análisis a gran escala y redes de almacenamiento de alto rendimiento, al tiempo que ofrece a los clientes la flexibilidad de optimizar el sistema según sus cargas de trabajo y requisitos de infraestructura de red específicos.

Comentarios de los socios colaboradores

AMD"Llevamos años colaborando con Supermicro para integrar las capacidades de procesamiento de AMD EPYC en servidores all-flash de escala petascale", afirmó Dan McNamara, vicepresidente sénior y director general de la división de Computación e IA Empresarial de AMD. "Dado que las arquitecturas de almacenamiento definido por software exigen una mayor eficiencia energética, un alto rendimiento en configuraciones de un solo zócalo y una gran cantidad de carriles PCIe, la familia AMD EPYC resulta ideal. Las plataformas más recientes, Venice SP7 y SP8, ofrecen la densidad de núcleos y la conectividad PCIe Gen 6 que requieren las cargas de trabajo de almacenamiento modernas".

Hammerspace"El futuro de la infraestructura para IA consiste en maximizar el rendimiento por dólar, por vatio y por rack", afirmó Gregg Machon, vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocio y Socios a nivel mundial en Hammerspace. "La nueva plataforma Petascale de Supermicro ofrece una densidad de rendimiento y una eficiencia excepcionales mediante tecnología NVMe. Gracias a la plataforma de datos de Hammerspace, basada en estándares, los clientes pueden integrar fácilmente este almacenamiento de alto rendimiento en un espacio de nombres global único, junto con el almacenamiento de capacidad ya existente y optimizado en cuanto a costes. Esto proporciona a las organizaciones el rendimiento que exigen las cargas de trabajo de IA, al tiempo que maximiza la utilización de la infraestructura, evita un costoso sobreaprovisionamiento y ofrece una mejor relación precio-rendimiento general".

IBM"La inferencia de IA ya no es una carga de trabajo única; es un flujo que abarca la ingesta de datos, la carga de modelos, la recuperación de información y la caché KV. Cada una de estas etapas debe maximizar la eficiencia en el uso de la GPU", señaló Vincent Hsu, IBM Fellow, vicepresidente y director de tecnología de IBM Storage. "IBM Storage Scale, implementado en el servidor Petascale más reciente de Supermicro basado en tecnología AMD, está diseñado para ofrecer a los clientes una plataforma resiliente y de alto rendimiento para todo el flujo de inferencia, contando con un ancho de banda PCIe Gen 6 y un mayor margen tanto para el rendimiento como para la expansión de la capacidad".

MinIO"La nueva plataforma Petascale de Supermicro ofrece una base convincente para todo el proceso de datos de IA", dijo Ugur Tigli, director de tecnología de MinIO. "Combinada con MinIO AIStor y MemKV, se convierte en una base de datos y memoria para la infraestructura de IA moderna. Las empresas pueden utilizar su densa capacidad flash y su ancho de banda PCIe Gen 6 a través de la ingesta, el entrenamiento y la inferencia, satisfaciendo todas sus necesidades de rendimiento, IOPS y latencia. Juntos, ayudamos a los clientes a construir una base compacta que ofrezca rendimiento y capacidad desde cada unidad de rack".

Nutanix"Liberar el valor de la IA de agentes requiere una optimización integral en los ámbitos de computación, redes y almacenamiento. En Nutanix, nos entusiasma ampliar nuestra colaboración con Supermicro y AMD en torno a una solución de IA de agentes que abarca toda la pila tecnológica", afirmó Ketan Shah, vicepresidente sénior de Gestión de Productos de Nutanix. "Al combinar los procesadores AMD EPYC, la plataforma Petascale de alta densidad basada totalmente en tecnología flash de Supermicro, y el almacenamiento definido por software de Nutanix que incluye seguridad de datos integrada, ofrecemos a nuestros clientes una plataforma de IA segura y validada que impulsa la inferencia en tiempo real, la recuperación de información y las cargas de trabajo empresariales intensivas en datos, todo ello a gran escala".

Scality"Scality ha presentado recientemente nuevas soluciones de almacenamiento para IA, que incluyen la Infraestructura de Datos Autónoma (ADI) y la AI Inference Factory, aprovechando nuestra colaboración continua con Supermicro", señaló Paul Speciale, director de estrategia de Scality. "La plataforma Petascale más reciente constituye una base ideal para estas soluciones, al ofrecer el rendimiento y la escalabilidad que nuestros clientes requieren".

VAST Data"La infraestructura de IA no es una solución única para todos; nuestra duradera colaboración con Supermicro se centra en ofrecer a los clientes la flexibilidad necesaria para implementar la infraestructura adecuada a sus cargas de trabajo", afirmó Phil Manez, vicepresidente de Alianzas Globales en VAST Data. "Con los sistemas más recientes de Supermicro basados en procesadores AMD EPYC, ampliamos esas opciones, combinando el rendimiento y la eficiencia del sistema operativo VAST AI con hardware de última generación, para ayudar a los clientes a optimizar el rendimiento, los costes, el consumo energético y la escalabilidad".

VDURA"La plataforma de datos definida por software de VDURA funciona en los sistemas Petascale más recientes de Supermicro, basados en los procesadores Venice de AMD", afirmó Ken Claffey, consejero delegado de VDURA. "Gracias a que las amplias plataformas de Supermicro que incluyen tanto soluciones totalmente basadas en memoria flash como en unidades HDD se unifican bajo un único espacio de nombres de VDURA, ofrecemos conjuntamente un mayor rendimiento por vatio y por unidad de rack, con el mejor coste por terabyte; de este modo, los clientes pueden maximizar la eficiencia de su infraestructura de IA".

WEKA"Los laboratorios de IA y las 'neoclouds' buscan un mayor rendimiento con un menor consumo energético y en el menor espacio posible; es precisamente ahí donde nuestra colaboración con Supermicro marca la diferencia. WEKA NeuralMesh está totalmente definido por software y es una solución distribuida, lo que le permite escalar de manera uniforme en los nuevos servidores Petascale de Supermicro. Además, aprovecha desde el primer día todo el ancho de banda de PCIe Gen 6 y de los procesadores AMD EPYC 9006, sin niveles de hardware que puedan generar cuellos de botella. De este modo, NeuralMesh logra aumentar continuamente el rendimiento y reducir la latencia a medida que evolucionan las cargas de trabajo de IA. Juntos, ofrecemos a nuestros clientes la densidad de rendimiento que exigen el entrenamiento y la inferencia a gran escala", afirmó Ajay Singh, director de producto de WEKA.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, con IA y para telecomunicaciones 5G/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación, desde la nube hasta el borde, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán, Malasia y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada gama de soluciones Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos con nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables. Estos bloques admiten una completa variedad de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire natural o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños