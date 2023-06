Supermicro lanza los primeros servidores NVIDIA HGX H100 8 y H100 de 4 GPU con refrigeración líquida (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro lanza los primeros servidores NVIDIA HGX H100 8 y H100 de 4 GPU con refrigeración líquida, que reducen hasta un 40% los costes energéticos del centro de datos

Infraestructura de formación en IA a gran escala con refrigeración líquida suministrada como solución integrada en un bastidor total para acelerar la implantación, aumentar el rendimiento y reducir el coste total para el medio ambiente

SAN JOSÉ, California y HAMBURGO, Alemania, 22 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, continúa ampliando su oferta de centros de datos con soluciones a escala de rack NVIDIA HGX H100 con refrigeración líquida. Las tecnologías avanzadas de refrigeración líquida total de Supermicro reducen el tiempo de espera para una instalación completa, aumentan el rendimiento y dan como resultado menores gastos operativos al tiempo que reducen significativamente el PUE de los centros de datos. Los ahorros para un centro de datos se estiman en un 40% en energía cuando se utilizan las soluciones de refrigeración líquida de Supermicro en comparación con un centro de datos refrigerado por aire. Además, se puede conseguir una reducción de hasta el 86% en los costes directos de refrigeración en comparación con los centros de datos existentes.

Según comentó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro: "Supermicro continúa liderando la industria dando soporte a las exigentes necesidades de las cargas de trabajo de IA y los modernos centros de datos de todo el mundo. Nuestros innovadores servidores GPU que utilizan nuestra tecnología de refrigeración líquida reducen significativamente los requisitos de energía de los centros de datos. Con la cantidad de energía requerida para habilitar los modelos actuales de IA a gran escala y en rápida evolución, optimizar el TCO y el Coste Total para el Entorno (TCE) es crucial para los operadores de centros de datos. Tenemos experiencia demostrada en el diseño y la construcción de bastidores completos de servidores de alto rendimiento. Estos sistemas de GPU se diseñan desde cero para su integración a escala de bastidor con refrigeración líquida a fin de proporcionar un rendimiento, una eficiencia y una facilidad de implantación superiores, lo que nos permite satisfacer los requisitos de nuestros clientes con un plazo de entrega breve".

Si desea conocer más acerca de los servidores GPU de Supermicro visite: https://www.supermicro.com/en/products/gpu

Los bastidores optimizados para IA con las últimas familias de productos Supermicro, incluidas las líneas de productos de servidor Intel y AMD, pueden suministrarse rápidamente a partir de plantillas de ingeniería estándar o personalizarse fácilmente en función de los requisitos exclusivos del usuario. Supermicro continúa ofreciendo la línea de productos más amplia de la industria con los servidores y sistemas de almacenamiento de mayor rendimiento para abordar proyectos complejos de computación intensiva. Las soluciones integradas a escala de bastidor ofrecen a los clientes la confianza y la capacidad de enchufar los bastidores, conectarse a la red y ser más productivos antes que gestionar ellos mismos la tecnología.

El servidor GPU de refrigeración líquida de gama alta contiene dos CPU Intel o AMD y ocho o cuatro GPU NVIDIA HGX H100 Tensor Core interconectadas. El uso de refrigeración líquida reduce el consumo de energía de los centros de datos hasta en un 40%, lo que se traduce en menores costes operativos. Además, ambos sistemas superan con creces la anterior generación de sistemas equipados con GPU NVIDIA HGX, ya que proporcionan hasta 30 veces más rendimiento y eficiencia en los modelos de gran transformador actuales con mayor velocidad de interconexión GPU-GPU y redes y almacenamiento basados en PCIe 5.0.

Los servidores con ocho GPU NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core de Supermicro de última generación para los modelos de IA a mayor escala de la actualidad incluyen:

SYS-821GE-TNHR – (Doble CPU escalable Intel Xeon de 4ª generación, GPU NVIDIA HGX H100 8, 8U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/8U/SYS-821GE-TNHR

AS -8125GS-TNHR – (CPU doble AMD EPYC de 4ª generación, GPU NVIDIA HGX H100 8, 8U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/8U/AS-8125GS-TNHR

Supermicro también diseña una gama de servidores de GPU personalizables para entrenamiento rápido de IA, inferencias de IA de gran volumen o cargas de trabajo HPC fusionadas con IA, incluidos los sistemas con cuatro GPU NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core.

SYS-421GU-TNXR - (Dos CPU escalables Intel Xeon de 4ª generación, 4 GPU NVIDIA HGX H100, 4U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/4U/SYS-421GU-TNXR

SYS-521GU-TNXR - (Dos CPU escalables Intel Xeon de 4ª generación, 4 GPU NVIDIA HGX H100, 5U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/4U/SYS-521GU-TNXR

La solución de refrigeración líquida a nivel de rack de Supermicro incluye una unidad de distribución de refrigerante (CDU) que proporciona hasta 80 kW de refrigeración directa al chip (D2C) para las CPU y GPU de mayor TDP de hoy en día para una amplia gama de servidores Supermicro. La fuente de alimentación redundante e intercambiable en caliente y las bombas de refrigeración líquida garantizan la refrigeración continua de los servidores, incluso en caso de fallo de la fuente de alimentación o de la bomba. Los conectores a prueba de fugas ofrecen a los clientes la confianza añadida de una refrigeración líquida ininterrumpida para todos los sistemas. Más información sobre el sistema de refrigeración líquida Supermicro en: https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling

El diseño y la integración a escala de bastidores se ha convertido en un servicio crítico para los proveedores de sistemas. A medida que la IA y HPC se han convertido en una tecnología cada vez más crítica dentro de las organizaciones, las configuraciones desde el nivel de servidor hasta todo el centro de datos deben optimizarse y configurarse para obtener el máximo rendimiento. Los expertos en sistemas y escalado de bastidores de Supermicro trabajan estrechamente con los clientes para explorar los requisitos y cuentan con los conocimientos y la capacidad de fabricación necesarios para suministrar un número significativo de bastidores a clientes de todo el mundo.

Consulte el resumen Supermicro Large Scale AI Solution Brief - https://www.supermicro.com/solutions/Solution-Brief_Rack_Scale_AI.pdf

Supermicro en ISC

Para explorar estas tecnologías y reunirse con nuestros expertos, visite el stand D405 de Supermicro en el evento ISC High Performance 2023 en Hamburgo, Alemania, del 21 al 25 de mayo de 2023.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera línea para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas, software y servicios de servidor, IA, almacenamiento, IoT y conmutación, al tiempo que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, soluciones de alimentación y refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

