COMUNICADO: Supermicro lanza un servidor de 4 tomas

- Supermicro lanza un servidor de 4 tomas que proporciona un rendimiento excepcional a un amplio conjunto de cargas de trabajo de nivel empresarial

Cuenta con un diseño equilibrado que maximiza la computación, almacenamiento y recursos I/O, y el nuevo SuperServer es compatible con cuatro procesadores de tercera generación Intel Xeon Scalable, hasta 18TB de capacidad de memoria del sistema, 24 drives Hot-swap NVM-e y seguridad mejorada

SAN JOSE, California, 18 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , líder mundial en soluciones empresariales de computación, almacenamiento y red y tecnología de computación verde, ha lanzado hoy una nueva generación de alto rendimiento X12 de 4 tomas SuperServer optimizada para la nueva tercera generación de procesadores Intel Xeon Scalable (de nombre en código Cooper Lake) y la serie Intel Optane Persistent Memory 200 (de nombre en código Barlow Pass), que se lanzaron oficialmente hoy por medio de Intel. El crecimiento enorme en las aplicaciones y sus casos de uso que necesitan de un análisis en tiempo real y manipulación de big data han ayudado a la gama de servidores de 4 tomas de Supermicro a ser una de las líneas de productos de crecimiento más rápido en los últimos tiempos.

"Como primer sistema de primera generación X12 de Supermicro, este nuevo servidor de 4 tomas es nuestra plataforma de nivel empresarial más robusta que cuenta con los procesadores más potentes Intel Xeon Scalable, Intel Optane Persistent Memory y una nueva implementación basada en silicio Root-of-Trust para conseguir una seguridad mejorada", destacó Charles Liang, consejero delegado y director general de Supermicro. "Este nuevo SuperServer proporciona una base potente y de confianza para nuestras cargas de trabajo más seguras y de misión vitales dentro de la empresa, a escala de nube o en entornos híbridos".

Este nuevo servidor de 4 tomas Supermicro 2U es la generación más nueva de las plataformas de línea larga demostradas, de nivel empresarial 4 tomas de Supermicro que se han utilizado en las cargas de trabajo más exigentes, como SAP HANA, Oracle Enterprise Applications & Database, computación en memoria y casos de uso IA emergentes para algunas de las principales empresas e hiper-escaladores de todo el mundo. Esta plataforma cuenta con las últimas tecnologías de almacenamiento y CPU de Intel: hasta 112 Xeon núcleos en sus 4 tomas CPU y hasta 18TB de memoria de sistema, cuando se les aprovisiona de una mezcla de DDR e Intel Optane Persistent Memory. Las interconexiones CPU se han duplicado, pasando de ser 3 líneas UPI a sr 6 líneas UPI para conseguir un sistema muy mejorado de latencia y rendimiento. Finalmente, esta última plataforma Intel Xeon Scalable añade apoyo al formato numérico bfloat16 dentro del Intel Deep Learning Boost, acelerando la formación IA y su interferencia, al tiempo que mantiene una precisión similar a la de los grandes formatos FP32.

Otras de las nuevas características compatibles por este nuevo servidor incluyen:

-- Hasta 24 drives NVMe conectados directamente a las líneas PCI-E de forma simétrica a cuatro CPUs para un acceso más rápido al almacenamiento -- Compatible con una red de 100Gb/s junto al factor de forma compatible OCP3.0 Advanced IO Module -- Seguridad mejorada que cuenta con una nueva implementación Root-of-Trust (RoT) basada en silicio, despliegue de firmware firmado y encriptado para conseguir una cadena de confianza auténtica e inmutable

"Las plataformas basadas en el nuevo procesador de tercera generación Intel Xeon Scalable, como Supermicro X12 SuperServer, están preparadas para hacer frente a los retos de aplicación IA, analíticos y de misión más importantes", destacó Lisa Spelman, vicepresidenta empresarial y responsable general de Xeon and Memory Group de Intel. "Estas plataformas amplían el liderazgo del procesador Intel Xeon integrado en la aceleración IA, además de la capacidad y beneficios de rendimiento de la memoria persistente de Intel Optane".

Además de las últimas tecnologías de Intel, este nuevo Supermicro quad-socket SuperServer es compatible con hasta 10 ranuras de expansión PCI-E capaces de integrar en su anchura doble, o seis tarjetas GPU con una anchura única. Los subsistemas de energía y térmicos son capaces de conseguir un mantenimiento de tiempo de cero descarga con un suministro energético de alta eficacia redundante de 2.000 vatios y de tipo hot-swap y cuatro ventiladores reforzados de tipo hot-swap.

