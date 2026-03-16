Supermicro lanza siete soluciones de plataforma de datos de IA con NVIDIA y socios líderes del ecosistema (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro lanza siete soluciones de plataforma de datos de IA con NVIDIA y socios líderes del ecosistema para acelerar la innovación en IA empresarial

Las avanzadas arquitecturas de GPU y almacenamiento de Supermicro constituyen la base de siete soluciones de plataforma de datos de IA de próxima generación.

Desarrolladas en colaboración con líderes del sector como Cloudian, DDN, Everpure (anteriormente Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data y WEKA para ofrecer una infraestructura de IA totalmente integrada y lista para la empresa.

Las plataformas de datos de IA diseñadas específicamente para este fin liberan todo el valor de los datos empresariales, acelerando la obtención de información, la automatización y la transformación inteligente a gran escala.

SAN JOSÉ, California, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy siete soluciones de plataforma de datos de IA totalmente integradas, diseñadas para acelerar la adopción de la IA en las empresas. Basadas en arquitecturas de referencia de NVIDIA y potenciadas por los sistemas de almacenamiento y GPU de alto rendimiento de Supermicro, estas plataformas aprovechan las GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition y las nuevas GPU NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition, la red Ethernet NVIDIA Spectrum-X y el software de IA empresarial, incluidos los microservicios NVIDIA NIM y NVIDIA NeMo, para habilitar agentes de IA avanzados.

"Supermicro está reuniendo las tecnologías de GPU, almacenamiento y redes más avanzadas del sector para ofrecer plataformas de datos de IA totalmente integradas a las empresas y la nube", declaró Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Al combinar nuestras soluciones Data Center Building Block Solutions, nuestra experiencia en integración a escala de rack y nuestras innovaciones de refrigeración avanzadas con socios líderes del ecosistema, estamos logrando que la implementación de la IA sea más rápida, eficiente y verdaderamente integral para acelerar la adopción de la IA empresarial en todo el mundo".

Para obtener más información sobre la nueva solución Supermicro AI Data Platform, visite: www.supermicro.com/aifactory

Desarrolladas en colaboración con los principales innovadores de plataformas de datos, como Cloudian, DDN, Everpure, IBM, Nutanix, VAST Data y WEKA, estas soluciones diseñadas específicamente unifican la computación, las redes, el almacenamiento y el software de IA en plataformas llave en mano que ayudan a las empresas a transformar rápidamente los datos en acciones inteligentes a gran escala.

"Para satisfacer las exigencias de inferencia de las cargas de trabajo de IA avanzadas, se requiere una infraestructura integral que unifique la computación, las redes y el almacenamiento", afirmó Jason Hardy, vicepresidente de Tecnologías de Almacenamiento de NVIDIA. "Al basarse en las arquitecturas de referencia de la plataforma de datos de IA de NVIDIA, Supermicro y sus socios ofrecen plataformas de datos de IA llave en mano que permiten aprovechar los datos empresariales para la IA".

Cloudian

"Toda iniciativa de IA depende en gran medida de su infraestructura de datos", explicó Amit Rawlani, director sénior de alianzas de Cloudian. "Con Cloudian HyperScale AIDP, llevamos la computación basada en GPU directamente a los datos empresariales. Aprovechando los nodos de computación, redes y almacenamiento de última generación de socios como Supermicro, la plataforma ofrece una solución totalmente integrada que permite a las organizaciones gestionar conjuntos de datos masivos y ejecutar cargas de trabajo de IA a gran escala, desde el entrenamiento hasta la inferencia en tiempo real".

DDN

"Las fábricas de IA requieren plataformas de computación y datos diseñadas específicamente para obtener resultados empresariales medibles", comentó Sven Oehme, director de tecnología de DDN. "Aprovechando nuestra larga colaboración, Supermicro, NVIDIA y DDN lanzan Driving AI Breakthroughs, una fábrica de IA móvil conjunta que debuta en GTC y recorrerá el país. Con pipelines de IA listos para la producción que se ejecutan en sistemas HyperPOD y de fábrica de IA llave en mano, ofrece a las empresas una ruta probada desde los proyectos piloto hasta una IA escalable y orientada al retorno de la inversión".

Everpure

"La IA empresarial depende de datos listos para ser utilizados por la IA", expresó Kaycee Lai, vicepresidenta de IA de Everpure. "Al colaborar con Supermicro, combinamos la plataforma de datos empresariales de Everpure y nuestro software Data Stream con una infraestructura optimizada para GPU para ofrecer una plataforma de datos de IA integrada que mantiene las GPU alimentadas, reduce la complejidad operativa y ayuda a las empresas a pasar de la fase piloto a la producción más rápidamente".

IBM

"La IA empresarial es tan potente como la infraestructura que la respalda, e IBM Storage Scale en los servidores de almacenamiento Petascale de Supermicro ofrece acceso a datos paralelos de alto rendimiento y baja latencia, lo que permite a las empresas implementar la plataforma de datos de IA de NVIDIA a gran escala", destacó Sam Werner, director general de Almacenamiento de IBM. "IBM Storage Scale extrae automáticamente el significado semántico de los datos empresariales no estructurados, detectando cambios en tiempo real, y mantiene actualizados los datos dentro de la plataforma de datos de IA de NVIDIA sin costosas duplicaciones. Junto con Supermicro, ofrecemos a las empresas una plataforma totalmente integrada que transforma los sistemas de datos existentes en una capa de inteligencia segura y preparada para la IA, lo que reduce las confusiones, acelera la obtención de información valiosa y permite que la inferencia a escala empresarial esté lista para su uso en producción".

Nutanix

"La solución Nutanix Agentic AI incluye la integración del hipervisor Nutanix AHV, la plataforma abierta Nutanix Kubernetes, Nutanix Unified Storage y nuevas tecnologías, entre las que se incluye Nutanix AI Gateway", indicó Thomas Cornely, vicepresidente ejecutivo de gestión de productos de Nutanix. "Esta solución, que sigue un modelo de implementación similar al de la plataforma Nutanix NX, se ejecuta en diversos servidores especializados diseñados y fabricados por Supermicro, junto con la integración de las bibliotecas de software de NVIDIA compatibles, lo que permite a las empresas implementar y proteger iniciativas de IA Agentic soberanas".

VAST Data

"Nuestra colaboración con Supermicro continúa ampliando los límites de la infraestructura de IA para producción", declaró John Mao, vicepresidente de Alianzas Tecnológicas Globales de VAST Data. "La plataforma de datos de IA CNode-X, impulsada por el sistema operativo de IA de VAST, se basa en el éxito de las implementaciones a gran escala de EBox para ofrecer el rendimiento, la resiliencia y la simplicidad operativa que las empresas necesitan para impulsar las aplicaciones de IA de próxima generación y acelerar los resultados en el mundo real".

WEKA

"Las empresas se ven presionadas a implementar la IA rápidamente, y eso significa que la infraestructura no puede ser un obstáculo", afirmó Ajay Singh, director de producto de WEKA. "Al combinar NeuralMesh™ de WEKA con las GPU avanzadas y los sistemas a escala de rack de Supermicro, brindamos a las organizaciones una base que no solo soporta las cargas de trabajo de IA actuales, sino que se fortalece a medida que estas aumentan. Así es como las empresas pueden pasar de los datos a la acción inteligente sin la complejidad de tener que ensamblar la infraestructura por sí mismas".

Estas soluciones se mostrarán en el stand n.º 1113 de Supermicro en la Conferencia de Tecnología de GPU de NVIDIA (GTC), que tendrá lugar del 16 al 19 de marzo.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se dedica a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, con IA y para telecomunicaciones 5G/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación, desde la nube hasta el borde, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el costo total de propiedad y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada cartera de soluciones Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o registradas de Super Micro Computer, Inc.

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