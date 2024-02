Supermicro lleva las capacidades avanzadas de IA a los entornos de computación Edge (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro lleva las capacidades avanzadas de IA a los entornos de computación Edge con una nueva cartera de sistemas líder en la industria

La informática de borde remota requiere soluciones de IA y formación de alto rendimiento para soportar cargas de trabajo avanzadas y ofrecer una mayor productividad

SAN JOSÉ, California, 20 de febrero de 2024/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fabricante de soluciones de TI totales para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, está ampliando su cartera de soluciones de IA, lo que permite a los clientes aprovechar el poder y la capacidad de la IA en ubicaciones de borde, como espacios públicos, tiendas minoristas o infraestructura industrial. El uso de servidores Supermicro optimizados para aplicaciones con GPUs NVIDIA facilita la puesta a punto de modelos preentrenados y que las soluciones de inferencia de IA se desplieguen en el extremo donde se generan los datos, mejorando los tiempos de respuesta y la toma de decisiones.

"Supermicro tiene la cartera más amplia de soluciones Edge AI, capaz de soportar modelos pre-entrenados para los entornos Edge de nuestros clientes", destacó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "El servidor Supermicro Hyper-E, basado en los procesadores duales Intel® Xeon® de 5ª generación, puede soportar hasta tres GPUs NVIDIA H100 Tensor Core, ofreciendo un rendimiento sin precedentes para Edge AI. Con hasta 8 TB de memoria en estos servidores, estamos llevando la potencia de procesamiento de IA del centro de datos a ubicaciones periféricas. Supermicro continúa proporcionando a la industria soluciones optimizadas a medida que las empresas construyen una ventaja competitiva mediante el procesamiento de datos de IA en sus ubicaciones de borde".

Si desea conocer más sobre las soluciones Supermicro Edge AI visite www.supermicro.com/edge-ai

Con estos avances en el servidor, los usuarios ya no necesitan enviar los datos a la nube para su procesamiento, sino recuperar la información en el extremo donde se necesita. Ahora, los clientes pueden utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) preentrenados, optimizados para el rendimiento y disponibles con NVIDIA AI Enterprise en sus ubicaciones periféricas donde se necesitan los datos para tomar decisiones precisas y en tiempo real cerca del origen de los datos.

Kevin Connors, vicepresidente de alianzas con socios de NVIDIA, afirmó: "Empresas de todos los sectores, como la sanidad, el comercio minorista, la fabricación y la automoción, buscan cada vez más aprovechar la IA en el perímetro. Los nuevos sistemas Supermicro NVIDIA-Certified Systems, impulsados por la plataforma NVIDIA AI, están diseñados para ofrecer la infraestructura de computación acelerada de mayor rendimiento, así como el software NVIDIA AI Enterprise para ayudar a ejecutar cargas de trabajo de IA en el perímetro".

Por ejemplo, el servidor Hyper-E de Supermicro, el SYS-221HE, está optimizado para la formación e inferencia de bordes y admite CPU de doble zócalo en un sistema de E/S frontal de poca profundidad. El sistema admite hasta 3 GPU NVIDIA Tensor Core de doble ancho, incluidas las GPU NVIDIA H100, A10, L40S, A40 y A2. Estas GPU dotan a Supermicro Hyper-E de suficiente potencia de cálculo para procesar cargas de trabajo de IA en entornos periféricos donde se recopilan, analizan y almacenan datos. El Supermicro SYS-221HE está disponible con opciones de servicio frontal o trasero, lo que permite instalar este servidor en diversos entornos. Como ejemplo de la potencia y flexibilidad del servidor Supermicro Hyper-E, socios como Eviden están creando soluciones Edge AI que mejoran la experiencia del cliente mientras compra en puntos de venta tradicionales.

Los servidores edge avanzados de Supermicro incluyen además:

Supermicro SYS-621C-TNR12R (familia CloudDC) es una plataforma de montaje en bastidor todo en uno para centros de datos en nube. Este sistema compacto de 2U admite hasta dos GPU de doble ancho en un chasis de 25,5" y de 4 a 12 bahías para unidades SATA/SAS con compatibilidad completa opcional con NVMe.

Supermicro SYS-111E-FWTR , un sistema de borde de alta densidad, de 1U de altura y con un procesador Intel Xeon de 5ª generación y dos ranuras PCIe 5.0 x16 FHFL, es ideal para una amplia gama de aplicaciones de red y de borde

El compacto Supermicro SYS-E403-13E ofrece un rendimiento de nivel de centro de datos en un formato de PC en caja con un procesador Intel Xeon de 5ª generación y hasta tres GPU NVIDIA. El formato compacto permite desplegar el sistema en espacios reducidos, como un armario montado en la pared o un dispositivo portátil.

El SYS-211E-FRN2T ultracorto, con una profundidad del sistema de 300 mm, está diseñado específicamente para adaptarse a los entornos con limitaciones de espacio que se encuentran en el extremo de la red y cuenta con un procesador Intel Xeon de 5ª generación. El SYS-211E-FRN2T está disponible con opciones de alimentación de CA o CC.

El potente y versátil sistema SuperEdge, el SYS-211SE-31D /A, es un sistema multinodo que cuenta con tres nodos independientes, cada uno con un procesador Intel Xeon de 5ª generación, tres ranuras PCIe 5.0 x16 y hasta 2 TB de memoria DDR5. Este sistema de 2U también cuenta con E/S frontales y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, y su reducida profundidad lo convierte en una excelente opción para su despliegue fuera de un centro de datos.

El SYS-E300-13AD es un servidor IoT compacto que incorpora un procesador Intel Core de 13ª generación y tiene un tamaño de tan solo 265x226 mm, lo que lo convierte en el sistema más pequeño en el que cabe una GPU NVIDIA. El servidor es ideal para proporcionar capacidades de IA distribuidas en los extremos de la red.

Visite Supermicro en el Mobile World Congress 2024 de Barcelona, España, en el pabellón 2, expositor 2D35.

"La solución minorista impulsada por IA de Eviden, basada en los sistemas edge de Supermicro y las tecnologías NVIDIA, transforma por completo la forma en que las personas navegan e interactúan con espacios como las tiendas. Esto mejora la experiencia de compra ofreciendo a los clientes compras interactivas y personalizadas a través de modelos 3D de las tiendas y chatbots interactivos que pueden comunicar la información adecuada. La combinación de animaciones faciales realistas, reconocimiento de voz avanzado y modelado 3D puede hacer que las compras virtuales sean casi tan tangibles como visitar una tienda física", indicó Jacque Istok, consejero delegado de StoreGenius, empresa especializada en aplicaciones inteligentes para el sector minorista.

