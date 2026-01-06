Supermicro lleva el rendimiento de IA de clase empresarial a los mercados de clientes, edge y consumo

(Información remitida por la empresa firmante)

Amplía las carteras de edge con plataformas impulsadas por NVIDIA, Intel y AMD

SAN JOSE, Calif. y LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, presentará su nueva Super AI Station de alto rendimiento en Las Vegas, Nevada. Diseñada para desarrolladores de IA, startups y profesionales de la educación superior e investigación, la nueva cartera de productos de Supermicro ofrece lo último en innovación y rendimiento para los mercados de escritorio, edge y consumo.

"El panorama de la tecnología de consumo evoluciona más rápido que nunca, impulsado por los avances en aplicaciones de IA orientadas al consumidor", afirmó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Supermicro presenta las últimas innovaciones que ofrecen un rendimiento y una eficiencia energética sin precedentes, empoderando a la próxima generación de usuarios, incluyendo creadores y desarrolladores".

Supermicro destacará sistemas de próxima generación con las últimas tecnologías de NVIDIA, Intel y AMD.

Sistemas incluidos

Super AI Station (ARS-511GD-NB-LCC): Al integrar el superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop de alta gama para servidores en un formato de escritorio, esta plataforma es pionera en su categoría, ofreciendo un rendimiento inigualable y una potencia de cálculo de más de 5 veces más PFLOPS de IA que las estaciones de trabajo GPU basadas en PCIe tradicionales. Esta nueva Super AI Station es una solución completa para modelos de IA, ajuste fino, inferencia, prototipado y desarrollo de aplicaciones y algoritmos. Puede implementarse localmente para lograr una latencia inigualable y una seguridad de datos completa, y admite modelos masivos localmente con 775 GB de memoria coherente. Esta plataforma autónoma con refrigeración líquida es ideal para instituciones de educación superior, startups, laboratorios de tecnología avanzada e investigación que no tienen acceso a la infraestructura de servidores tradicional para el desarrollo de IA ni pueden aprovechar los servicios de IA a escala de clúster o en la nube debido a problemas de disponibilidad, coste, privacidad y latencia.

Supermicro SYS-542T-2R: Equipada con procesadores SoC Intel Xeon 6, esta nueva estación de trabajo ofrece un rendimiento de IA con capacidad de agente, compatible con una amplia gama de GPU y una enorme capacidad de memoria. La aceleración de transcodificación de medios integrada para CDN y dos puertos QSFP28 de 100 GbE proporcionan una plataforma ideal para diversos casos de uso, como transmisión definida por software, vídeo bajo demanda, CDN, streaming en directo y servicios VDI.

PC con IA de Supermicro (AS-C521D-11302U): El nuevo sistema cliente incorpora las últimas CPU de AMD, diseñadas para el mercado de PCs delgados. El sistema se presenta en una elegante carcasa con un diseño minimalista, optimizado para aplicaciones de IA tanto en la oficina como para uso personal. El nuevo PC con IA se presentará junto con una amplia gama de estaciones de trabajo compatibles con GPU, incluyendo el AS-531AW-TC de Supermicro, que impulsa la productividad, la colaboración y la seguridad basadas en IA para los flujos de trabajo empresariales modernos.

Sistemas de IA Edge de Supermicro: Supermicro presentará tres nuevos sistemas de IA edge basados en los procesadores AMD EPYC™ 4005, en formatos 1U (AS-1116R-FN4), mini-1U compacto (AS-E300-14GR) y torre delgada (AS-522R-LN4); hasta 16 núcleos que ofrecen computación edge de alto rendimiento por vatio. Compatibles con la gestión fuera de banda de IPMI 2.0, estas tres soluciones compactas son ideales para cargas de trabajo virtualizadas en el edge en implementaciones de comercio minorista, Industria 4.0 y empresas.

Sistema perimetral compacto sin ventilador SYS-E103-14P-H de Supermicro: Incorpora el nuevo procesador Intel Core Ultra Serie 3 con GPU integrada con hasta 12 núcleos Xe y NPU5, lo que permite un rendimiento de hasta 180 TOPS de plataforma, lo que lo convierte en una solución ideal para implementaciones de robótica e IA en el edge.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor integral de soluciones de TI con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el edge, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y Países Bajos), optimizando la escalabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones globales, y optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos con nuestros componentes flexibles y reutilizables, compatibles con un conjunto completo de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, sistemas de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

