Supermicro ofrece la mejor relación calidad-precio y densidad por instancia con el nuevo MicroCloud (1)

New MicroCloud Servers Powered by AMD EPYC 4005 Processors - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

- Supermicro ofrece la mejor relación calidad-precio y densidad por instancia de servidor de su clase con el nuevo MicroCloud, una solución multinodo para cargas de trabajo ligeras de gama básica, con procesadores AMD EPYC™ serie 4005

Ofrece una densidad 3,3 veces superior a la de los servidores 1U tradicionales, lo que maximiza el ahorro en espacio de rack del centro de datos, energía y reduce el coste total de propiedad (TCO).

Ofrece hasta 10 nodos de servidor separados físicamente por chasis, 2080 núcleos por rack de 42U y un TDP de tan solo 65 W por servidor.

SAN JOSÉ, California, 13 de mayo de 2025/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), Supermicro, proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia el lanzamiento de varios servidores Supermicro con la última incorporación a la serie de CPU EPYC™ 4000 basadas en AMD: los procesadores AMD EPYC™ 4005. Estos servidores están optimizados para ofrecer un excelente equilibrio entre densidad de rendimiento, escalabilidad y asequibilidad. Supermicro presentará su nueva solución multinodo Supermicro MicroCloud, una versión con CPU de 10 nodos y una versión con CPU + GPU de 5 nodos, en formato 3U, ideal para organizaciones que buscan optimizar el espacio, la energía y el coste de su infraestructura de TI. La familia de productos MicroCloud de Supermicro se dirige a los mercados de alojamiento dedicado donde se desea compartir el chasis, la alimentación y la refrigeración, manteniendo la separación física.

"Supermicro continúa ofreciendo soluciones innovadoras a escala de rack, pioneras en el mercado, para una amplia gama de casos de uso, con la incorporación de nuestra nueva solución multinodo Supermicro MicroCloud, que incorpora los últimos procesadores AMD EPYC Serie 4005, diseñados para optimizar las necesidades de los proveedores de servicios locales o en la nube que necesitan soluciones potentes y rentables en un formato compacto de 3U", afirmó Mory Lin, vicepresidente de IoT/Integrado y Computación Perimetral de Supermicro. "Estos servidores ofrecen hasta 2080 núcleos en un rack estándar de 42U, lo que reduce considerablemente el espacio en rack del centro de datos y el coste total de propiedad (TCO) para grandes y pequeñas empresas".

Aprenda más sobre los servidores de Supermicro con las CPU AMD EPYC 4005 Series https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

La familia de servidores Supermicro MicroCloud utiliza el diseño de eficacia probada de Supermicro, escalable hasta 10 nodos de CPU o hasta 5 nodos de CPU + GPU por chasis. Supermicro incorpora las CPU AMD EPYC Serie 4005 a su nuevo portafolio de soluciones de gama básica para centros de datos, compatibles con una amplia gama de sistemas, desde 1U, 2U y torre, así como con los innovadores servidores Supermicro MicroCloud multinodo 3U. Con hasta 10 nodos de servidor en tan solo 3U de espacio de rack, los clientes pueden aumentar su densidad de procesamiento más de 3,3 veces en comparación con los servidores de montaje en rack 1U estándar. Las nuevas CPU AMD EPYC Serie 4005 ofrecen hasta 16 núcleos y velocidades de reloj de hasta 5,7 GHz, lo que permite la compatibilidad con periféricos de alto rendimiento mediante dos tarjetas PCIe 5.0 x8 o una GPU x16 de altura y ancho completos. Este sistema Supermicro MicroCloud multinodo 3U, con su diseño compacto y bajo consumo de energía, está optimizado para alojamiento web y dedicado, juegos en la nube y redes de distribución de contenido.

"Supermicro y AMD llevan colaborando desde la primera generación de productos de la serie EPYC™ 4000, y es increíble ver los avances que hemos logrado juntos en nuestras nuevas CPU EPYC™ Serie 4005, combinadas con los servidores MicroCloud de Supermicro para cargas de trabajo empresarial exigentes basados en la nube e IA", indicó Derek Dicker, vicepresidente corporativo de Enterprise and HPC Business de AMD. "Trabajamos estrechamente con Supermicro y otros socios para desarrollar procesadores diferenciados para soluciones empresariales rentables. Las características de memoria y E/S, combinadas con nuestra arquitectura 'Zen 5' más reciente, ofrecen a nuestros socios tecnológicos la flexibilidad necesaria para crear sistemas potentes y grandes que satisfan las necesidades específicas de empresas y centros de datos en crecimiento". Los procesadores de la serie 4005 destacan por su capacidad para mejorar drásticamente la densidad informática sin sacrificar el rendimiento", comentó Alvin Nguyen, analista senior de Forrester. "Este tipo de arquitectura modular de múltiples nodos es particularmente adecuada para proveedores de servicios de TI y PYMES que buscan ahorrar espacio en el rack del centro de datos, reducir la energía y reducir el TCO general, así como escalar de manera eficiente entre cargas de trabajo".

Los servidores de Supermicro ofrecen plataformas de servidores dedicados para empresas o proveedores de servicios que buscan expandir nuevas oportunidades con soluciones potentes basadas en IA que ahorran energía y espacio, además de funciones como alimentación y refrigeración compartidas. Los procesadores AMD EPYC™ Serie 4005 con arquitectura de núcleo "Zen 5" de alta eficiencia incluyen de 6 a 16 núcleos, un TDP de tan solo 65 W e incluyen un modelo con tecnología AMD 3D V-Cache™ integrada para una caché L3 más grande y una menor latencia. Con dos canales de memoria DDR5 rápida (hasta 192 GB de capacidad) y 28 carriles de capacidad de expansión PCIe Gen 5, estos procesadores proporcionan una plataforma de bajo consumo y alta densidad que satisface una amplia gama de necesidades de procesamiento empresarial, tanto diarias como continuas.

Estos servidores están diseñados para pequeñas y medianas empresas, clientes de servidores departamentales y de sucursales, y proveedores de servicios de TI alojados, gracias a su atractiva combinación de asequibilidad, rendimiento y facilidad de gestión. Los procesadores AMD EPYC serie 4005 están diseñados para ofrecer un sólido rendimiento de carga de trabajo de servidor de propósito general en un paquete optimizado de un solo socket.

Los siguientes sistemas contienen el procesador AMD EPYC™ 4005 Series:

MicroCloud 10 Nodoshttps://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

MicroCloud 5 Nodoshttps://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h5tnr

Mainstream, 1Uhttps://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

Mainstream, 2Uhttps://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

Tower Servershttps://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

