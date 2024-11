Supermicro ofrece soluciones Blackwell de NVIDIA con optimización directa de líquidos (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los SuperClusters de Supermicro con sistemas NVIDIA HGXTM B200 de 8 GPU, NVIDIA GB200, NVL4 y NVL72 ofrecen una densidad de computación de IA sin precedentes

SAN JOSÉ, California y ATLANTA, 18 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference – Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia el SuperCluster de mayor rendimiento, una solución de centro de datos de IA integral con la plataforma NVIDIA Blackwell para la era de la IA generativa a escala de billones de parámetros. El nuevo SuperCluster aumentará significativamente el número de sistemas NVIDIA HGX B200 de 8 GPU en un rack de refrigeración líquida, lo que se traducirá en un gran incremento de la densidad de computación de GPU en comparación con los actuales SuperClusters basados en NVIDIA HGX H100 y H200 de Supermicro, líderes del sector en refrigeración líquida. Además, Supermicro está mejorando la cartera de sus sistemas NVIDIA Hopper para hacer frente a la rápida adopción de la computación acelerada para aplicaciones HPC y la IA empresarial general.

Supermicro tiene la experiencia, la velocidad de entrega y la capacidad para desplegar los mayores proyectos de centros de datos de IA refrigerados por líquido del mundo, que contienen 100.000 GPU, en los que Supermicro y NVIDIA han contribuido y que se han desplegado recientemente, afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. Estos SuperClusters de Supermicro reducen las necesidades de energía gracias a la eficiencia del DLC. Ahora disponemos de soluciones que utilizan la plataforma Blackwell de NVIDIA. El uso de nuestro enfoque Building Block nos permite diseñar rápidamente servidores con NVIDIA HGX B200 8-GPU, que pueden ser refrigerados por líquido o por aire. Nuestros SuperClusters proporcionan una densidad, rendimiento y eficiencia sin precedentes, y allanan el camino hacia soluciones de computación de IA aún más densas en el futuro. Los clústeres Supermicro utilizan refrigeración líquida directa, lo que se traduce en un mayor rendimiento, un menor consumo de energía para todo el centro de datos y una reducción de los gastos operativos.

Si desea más información visite: www.supermicro.com/hpc

Rendimiento de IA probado a escala: Sistemas Supermicro NVIDIA HGX B200

La unidad escalable SuperCluster mejorada se basa en un diseño a escala de bastidor con innovadores colectores verticales de distribución de refrigerante (CDM), que permiten aumentar la cantidad de nodos de cálculo en un solo bastidor. Unas placas frías de nuevo desarrollo y eficiencia y un avanzado diseño de mangueras mejoran aún más la eficiencia del sistema de refrigeración líquida. También está disponible una nueva opción de CDU en fila para grandes despliegues. Los centros de datos tradicionales refrigerados por aire también pueden aprovechar las ventajas de los nuevos sistemas NVIDIA HGX B200 de 8 GPU con un nuevo chasis de sistema refrigerado por aire.

Los nuevos sistemas Supermicro NVIDIA HGX B200 8-GPU incorporan una serie de mejoras con respecto a la generación anterior. El nuevo sistema incluye mejoras térmicas y de suministro de energía, compatibilidad con procesadores duales Intel Xeon 6 de 500 W (con MRDIMM DDR5 a 8800 MT/s) o AMD EPYCTM de la serie 9005. Un nuevo sistema NVIDIA HGX B200 de Supermicro con factor de forma 10U y refrigeración por aire presenta un chasis rediseñado con mayor margen térmico para dar cabida a ocho GPU Blackwell con TDP de 1000 W. Estos sistemas están diseñados con una proporción de GPU a NIC de 1:1 y admiten NVIDIA BlueField-3 SuperNIC o NVIDIA ConnectX-7 NICs para escalar a través de un tejido de computación de alto rendimiento. Además, dos unidades de procesamiento de datos (DPU) NVIDIA BlueField-3 por sistema agilizan el manejo de datos hacia y desde el almacenamiento de IA de alto rendimiento conectado.

Soluciones Supermicro con superchips NVIDIA GB200 Grace Blackwell

Supermicro también ofrece soluciones para todos los NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips, incluidos el recientemente anunciado NVIDIA GB200 NVL4 Superchip y el ordenador exaescala de bastidor único NVIDIA GB200 NVL72.

La línea de diseños NVIDIA MGX de Supermicro será compatible con el superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4. Este superchip desbloquea el futuro de la convergencia de HPC e IA, ofreciendo un rendimiento revolucionario a través de cuatro GPU Blackwell NVIDIA NVLink™ conectadas unificadas con dos CPU NVIDIA Grace™ a través de NVLink-C2C. Compatible con los sistemas modulares NVIDIA MGX de refrigeración líquida de Supermicro, el Superchip proporciona hasta el doble de rendimiento para aplicaciones de cálculo científico, entrenamiento de redes neuronales gráficas (GNN) e inferencia que la generación anterior.

El SuperCluster GB200 NVL72 de NVIDIA con la solución integral de refrigeración líquida de Supermicro ofrece un superordenador a exaescala en un único bastidor con el software SuperCloud Composer (SCC), que proporciona funciones completas de supervisión y gestión para centros de datos de refrigeración líquida. Las 72 GPU NVIDIA Blackwell y las 36 CPU NVIDIA Grace están conectadas a través de NVIDIA NVLink y NVLink Switch de quinta generación, lo que las convierte en una potente GPU con un enorme conjunto de memoria HBM3e que proporciona 130 TB/s de ancho de banda total de comunicación de la GPU con baja latencia.

Sistemas de cálculo acelerado con NVIDIA H200 NVL

Los sistemas de computación acelerada PCIe 5U de Supermicro ya están disponibles con NVIDIA H200 NVL, ideal para diseños de rack empresariales de bajo consumo y refrigeración por aire que requieren configuraciones flexibles, ofreciendo aceleración para muchas cargas de trabajo de IA y HPC independientemente del tamaño. Con hasta cuatro GPU conectadas por NVIDIA NVLink, 1,5 veces más capacidad de memoria y 1,2 veces más ancho de banda gracias a HBM3e, NVIDIA H200 NVL puede ajustar los LLM en pocas horas y proporcionar hasta 1,7 veces más rendimiento de inferencia LLM que la generación anterior. NVIDIA H200 NVL también incluye una suscripción de cinco años a NVIDIA AI Enterprise, una plataforma de software nativa en la nube para desarrollar e implantar IA de producción.

Los sistemas de computación acelerada PCIe X14 y H14 5U de Supermicro admiten hasta dos sistemas NVIDIA H200 NVL de 4 vías a través de la tecnología NVLink con un total de 8 GPU en un sistema, lo que proporciona una interconexión GPU a GPU de hasta 900 GB/s con un conjunto combinado de 564 GB de memoria HBM3e por dominio NVLink de 4 GPU. El nuevo sistema de computación acelerada PCIe puede admitir hasta 10 GPU PCIe y ahora también incorpora los últimos procesadores Intel Xeon 6 o AMD EPYC Serie 9005 para ofrecer opciones flexibles y versátiles para aplicaciones de HPC e IA.

Supermicro en la Conferencia de Supercomputación 2024

Supermicro mostrará una completa cartera de soluciones de infraestructura de IA y HPC en la Conferencia de Supercomputación, incluidos nuestros servidores GPU con refrigeración líquida para SuperClusters de IA.

Consulte las sesiones de conferencias en nuestro teatro en el stand donde los clientes, expertos de Supermicro, y nuestros socios tecnológicos presentarán en los últimos avances en tecnología informática.

Visite Supermicro en el expositor #2531, hall B de SC24.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera en el mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de Soluciones de TI Totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, alimentación y chasis de Supermicro permite aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto medioambiental (informática ecológica). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas mediante la selección de una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559717/Supermicro_NVIDIA_Blackwell.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg