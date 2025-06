Supermicro ofrece soluciones de optimizadas con las GPU y plataformas de la serie AMD Instinct™ MI350 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro ofrece soluciones de IA refrigeradas por líquido y por aire con rendimiento y eficiencia optimizadas con las GPU y plataformas de la serie AMD Instinct™ MI350

Supermicro lanza soluciones de IA altamente optimizadas, basadas en las GPU de la serie AMD Instinct MI350 y el software AMD ROCm™, que ofrecen un rendimiento de inferencia y una eficiencia energética excepcionales.

Las nuevas soluciones de GPU Supermicro H14 se basan en la arquitectura AMD CDNA™ de 4ª generación, lo que proporciona un rendimiento y una eficiencia optimizados para grandes modelos de entrenamiento de IA y cargas de trabajo de inferencia de alta velocidad.

Gran capacidad de memoria con 2304 TB de HBM3e por servidor de 8 GPU, lo que proporciona una computación más rápida y un escalado más eficiente para IA, inferencia y entrenamiento.

SAN JOSE, Calif., 12 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia que las soluciones de GPU con refrigeración líquida y por aire estarán disponibles con las nuevas GPU de la serie AMD Instinct MI350, optimizadas para un rendimiento inigualable, máxima escalabilidad y eficiencia. La generación H14 de soluciones optimizadas para GPU de Supermicro, con dos CPU AMD EPYC™ 9005 y las GPU de la serie AMD Instinct MI350, están diseñadas para organizaciones que buscan el máximo rendimiento a escala, a la vez que reducen el coste total de propiedad de sus centros de datos basados en IA.

"Supermicro sigue liderando la industria con la mayor experiencia en el suministro de sistemas de alto rendimiento diseñados para aplicaciones de IA y HPC", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestras Data Center Building Block Solutions nos permiten implementar rápidamente soluciones integrales para centros de datos, incorporando las últimas tecnologías para las aplicaciones más exigentes. La incorporación de las nuevas GPU de la serie AMD Instinct MI350 a nuestra gama de servidores GPU refuerza y amplía nuestras soluciones de IA líderes en la industria y ofrece a los clientes una mayor variedad y un mejor rendimiento en el diseño y la construcción de la próxima generación de centros de datos".

Las soluciones para centros de datos de la generación H14 de Supermicro ofrecen un rendimiento y una flexibilidad inigualables para una amplia gama de cargas de trabajo de IA, HPC, nube y empresariales. Estos sistemas se basan en la arquitectura de bloques de construcción de Supermicro, de eficacia probada, para ayudar a las empresas a actualizar y escalar sus cargas de trabajo de forma eficiente. Los nuevos servidores GPU de Supermicro incorporan las últimas CPU AMD EPYC y GPU AMD Instinct, que juntas ofrecen una potente familia de soluciones habilitadas para IA. Estas soluciones se suman a las soluciones de bloques de construcción para centros de datos (DCBBS) de Supermicro, garantizando así el éxito del cliente desde la consulta hasta la implementación y el soporte in situ.

"Nuestra nueva serie AMD Instinct MI350 ofrece hasta un 40 % más de tokens por dólar que la competencia, a la vez que mantiene el formato estándar de la industria para la compatibilidad con infraestructuras OEM", afirmó la Dra. Lisa Su, consejera delegada y presidenta de AMD. "Al combinar estas GPU con las plataformas probadas de Supermicro, sus clientes pueden implementar racks totalmente integrados, refrigerados por aire o líquido, basados íntegramente en tecnología AMD, lo que les proporciona la flexibilidad y la eficiencia necesarias para implementar soluciones robustas de IA a cualquier escala".

Supermicro está ampliando su sistema de 8 GPU de estructura de alto rendimiento, refrigerado por aire y líquido, de eficacia probada, aprovechando el módulo acelerador OCP (OAM), estándar de la industria de arquitectura abierta multiarquitectura, para dar soporte a las GPU más recientes de la serie AMD Instinct MI350. Para entornos de alta densidad, el sistema 4U de refrigeración líquida con GPU AMD Instinct MI355X incorpora la nueva arquitectura mejorada de refrigeración líquida directa (DLC) de Supermicro, que incorpora nuevas tecnologías para refrigerar diversos componentes del servidor y reducir el consumo energético hasta en un 40 %, lo que permite un mayor rendimiento por rack y admite una infraestructura de refrigeración avanzada a escala. Los clientes pueden elegir la opción 4U de refrigeración líquida de Supermicro para implementaciones a escala de rack de alta densidad, así como la opción 8U para entornos de refrigeración por aire.

Diseñados para maximizar el rendimiento computacional, el uso del ancho de banda de memoria y la eficiencia energética, permitiendo una inferencia de IA más eficiente en el consumo de energía, estos servidores GPU acelerados con la serie AMD Instinct MI350 ofrecerán 288 GB de HBM3e por GPU, lo que multiplica por 1,5 la capacidad de memoria en comparación con las generaciones anteriores del acelerador AMD Instinct, un ancho de banda de 8 TB/s y 1,8 petaflops de FP16/FP8 en comparación con la generación anterior de Instinct MI325X. Esto permite a los clientes procesar más datos con mayor rapidez para sus cargas de trabajo de IA.

"Los modelos de IA no solo están aumentando de tamaño, sino que también exigen una infraestructura más rápida y eficiente que pueda implementarse de forma consistente en entornos reales", afirmó Paul Schell, analista del sector en ABI Research. "Al incorporar las GPU de la serie AMD MI350 a su última generación H14, Supermicro demuestra su compromiso de ofrecer soluciones escalables, de alto rendimiento y con memoria optimizadas tanto para el entrenamiento como para la inferencia de IA. Compatibles con refrigeración líquida y por aire, estos sistemas ofrecen la flexibilidad y la eficiencia que necesitan los CSP, las neonubes y las empresas para impulsar la próxima ola de crecimiento de la IA."

Estas nuevas soluciones de GPU están diseñadas para impulsar la IA a escala, con proveedores de servicios en la nube y socios empresariales. Basadas en la arquitectura AMD CDNA de 4ª generación, la serie AMD Instinct MI350 ofrece un rendimiento y una eficiencia energética excepcionales para una amplia gama de cargas de trabajo, desde entrenamiento e inferencia de IA hasta simulaciones científicas complejas. La nueva serie AMD MI350 también incorporará nuevos tipos de datos FP6 y FP4 para proporcionar capacidades de IA excepcionales, gestionando modelos más grandes para implementaciones de IA.

Estos sistemas de GPU Supermicro, compatibles con las GPU AMD Instinct, ya están disponibles para pedidos:

