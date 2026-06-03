Supermicro presenta diseños DCBBS para NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX™ Rubin NVL8 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro presenta diseños DCBBS para NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX™ Rubin NVL8, concebidos para escalar de 5 MW a 1 GW como una solución integral de extremo a extremo

Diseño integral escalable de 5 MW a 1 GW con infraestructura completa para instalaciones, tanto para implementaciones de un solo inquilino como para múltiples inquilinos.

para instalaciones, tanto para implementaciones de un solo inquilino como para múltiples inquilinos. Refrigeración líquida directa DLC-2: diseñada para una captura de calor casi total, eficiencia energética y menor ruido, con integración completa de placas frías, unidades de distribución de calor (CDU), colectores, intercambiadores de calor de la puerta trasera, torres de refrigeración y refrigerante SMC PG25-A de ultra alta impedancia eléctrica.

diseñada para una captura de calor casi total, eficiencia energética y menor ruido, con integración completa de placas frías, unidades de distribución de calor (CDU), colectores, intercambiadores de calor de la puerta trasera, torres de refrigeración y refrigerante SMC PG25-A de ultra alta impedancia eléctrica. Suite de software de gestión: el software SuperCloud integral ofrece control unificado de la infraestructura, automatización de la implementación, herramientas para desarrolladores y gestión de la nube GPU para múltiples inquilinos.

el software SuperCloud integral ofrece control unificado de la infraestructura, automatización de la implementación, herramientas para desarrolladores y gestión de la nube GPU para múltiples inquilinos. Soluciones de infraestructura en rack, en fila y en sitio que abarcan todas las capas de implementación, desde la integración en rack hasta las CDU en fila y las configuraciones SuperCluster, pasando por la infraestructura a nivel de sitio.

que abarcan todas las capas de implementación, desde la integración en rack hasta las CDU en fila y las configuraciones SuperCluster, pasando por la infraestructura a nivel de sitio. Un equipo dedicado de expertos de Supermicro gestiona el ciclo de vida completo de la implementación: estudio del sitio, diseño del proyecto, integración, implementación y soporte continuo.

gestiona el ciclo de vida completo de la implementación: estudio del sitio, diseño del proyecto, integración, implementación y soporte continuo. Compatible con la arquitectura de referencia más reciente de NVIDIA, que integra la plataforma de almacenamiento de memoria contextual NVIDIA. Plataforma Ethernet Spectrum™-X e InfiniBand NVIDIA Quantum-X800

SAN JOSE, Calif. y TAIPEI, Taiwan, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, presenta los diseños de soluciones modulares para centros de datos (DCBBS) basados en las plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX Rubin NVL8. Estos diseños están realizados para la implementación de centros de datos de IA a escala de gigavatios, partiendo de bloques de construcción de una única unidad escalable de 1152 GPU que puede multiplicarse a prácticamente cualquier tamaño. Los diseños DCBBS de Supermicro incluyen el diseño y la entrega de una solución integral de extremo a extremo con un equipo de expertos dedicado que cubre todo el ciclo de vida de la implementación. DCBBS proporciona la infraestructura necesaria de computación, almacenamiento, redes, refrigeración líquida avanzada, distribución de energía y ubicación, acelerando el tiempo de puesta en marcha para fábricas de IA a gran escala con refrigeración líquida.

"La plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL72 establece un nuevo estándar para el rendimiento de las fábricas de IA, y nuestros diseños DCBBS ofrecen a los clientes una ruta integral y probada para construir a cualquier escala, desde 5 MW hasta 1 GW", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Hemos entregado algunas de las primeras y más grandes fábricas de IA con refrigeración líquida, y esa experiencia está integrada en cada plano, para que nuestros clientes puedan pasar del diseño a la plena operación más rápido que nunca".

Los diseños DCBBS de Supermicro abordan los desafíos de la implementación práctica de la infraestructura de IA más avanzada del mundo. La plataforma NVIDIA Vera Rubin mejora enormemente la densidad de rendimiento de las fábricas de IA, duplicando las velocidades en múltiples dominios de computación. La arquitectura de referencia más reciente de NVIDIA define con precisión lo que debería contener una unidad escalable ideal de 1.152 GPU. El diseño DCBBS de Supermicro define los pasos para lograr una implementación exitosa, con un historial comprobado en el despliegue de las fábricas de IA con refrigeración líquida más grandes del mundo, con más de 100.000 GPU. GPU.

Para obtener más información sobre DCBBS, visite https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs

El diseño DCBBS de Supermicro aborda la realidad de la implementación de fábricas de IA.

Los clientes que planifican la construcción o modernización de fábricas de IA parten de una limitación fija: la energía disponible. Los diseños DCBBS para NVIDIA Vera Rubin NVL72 incluyen una lista de materiales equilibrada para un determinado rango de potencia, desde 5 MW hasta 1 GW, y proporcionan la proporción adecuada de capacidad de refrigeración, suministro de energía, nodos de cómputo, nodos de gestión, nodos de almacenamiento de alto rendimiento, nodos de plataforma de almacenamiento de memoria contextual y redes para garantizar un rendimiento óptimo ante cuellos de botella como la sobrecarga de la red, las limitaciones de capacidad de energía, la limitación térmica u otros obstáculos.

Los diseños abarcan la secuencia completa de extremo a extremo que Supermicro ha utilizado con éxito para completar proyectos de IA a gran escala a velocidades récord:

El equipo especializado de Supermicro realiza estudios de las instalaciones para analizar el emplazamiento físico en función de los requisitos de implementación. Estos estudios incluyen la evaluación del acceso al muelle de carga, las medidas y espacios libres de la sala de datos, el plano de planta, la capacidad de carga del suelo y otros aspectos. Se evalúa la infraestructura de alimentación y refrigeración existente para fundamentar con precisión la propuesta de diseño de Supermicro, adaptada a cada proyecto.

para analizar el emplazamiento físico en función de los requisitos de implementación. Estos estudios incluyen la evaluación del acceso al muelle de carga, las medidas y espacios libres de la sala de datos, el plano de planta, la capacidad de carga del suelo y otros aspectos. Se evalúa la infraestructura de alimentación y refrigeración existente para fundamentar con precisión la propuesta de diseño de Supermicro, adaptada a cada proyecto. El diseño y las propuestas de los proyectos incluyen todos los detalles críticos en un plan de construcción específico, personalizado según los requisitos del cliente y las limitaciones de las instalaciones. Supermicro define la combinación adecuada de componentes DCBBS, incluyendo la solución de refrigeración (unidades de distribución de calor (CDU) en fila de hasta 1,8 MW para instalaciones compatibles con refrigeración líquida directa, unidades laterales de líquido a aire para instalaciones sin infraestructura de agua, opciones de CDU en rack basadas en una configuración de rack de 52U actualmente en desarrollo, y opciones de intercambiadores de calor en la puerta trasera disponibles como opción complementaria para entornos con temperaturas ambiente más elevadas). Los clientes reciben una propuesta completa con una lista de materiales transparente y un cronograma de implementación claro.

incluyen todos los detalles críticos en un plan de construcción específico, personalizado según los requisitos del cliente y las limitaciones de las instalaciones. Supermicro define la combinación adecuada de componentes DCBBS, incluyendo la solución de refrigeración (unidades de distribución de calor (CDU) en fila de hasta 1,8 MW para instalaciones compatibles con refrigeración líquida directa, unidades laterales de líquido a aire para instalaciones sin infraestructura de agua, opciones de CDU en rack basadas en una configuración de rack de 52U actualmente en desarrollo, y opciones de intercambiadores de calor en la puerta trasera disponibles como opción complementaria para entornos con temperaturas ambiente más elevadas). Los clientes reciben una propuesta completa con una lista de materiales transparente y un cronograma de implementación claro. Integración de soluciones con servicio completo in situ: El proceso de integración de soluciones de Supermicro comienza mucho antes de la entrega in situ, y gran parte del trabajo pesado se realiza en las instalaciones de fabricación de Supermicro en EE.UU. Esto incluye los procesos de montaje, apilamiento y cableado dentro de cada rack. Supermicro verifica la funcionalidad con un proceso de pruebas que supera los estándares de la industria, extendiéndose a pruebas multinodo a nivel de sistema (L10) y a nivel de clúster (L11). El equipo especializado de Supermicro gestiona la logística de los componentes a nivel de sitio, como las CDU, las torres de refrigeración y la infraestructura de alimentación, incluyendo la coordinación con cualquier proveedor externo que elija el cliente, si corresponde. El servicio de entrega de integración e integración in situ incluye la colocación de racks, conexiones de alimentación y refrigeración, cableado de red, puesta en marcha del sistema, instalación del paquete de software y validación de la solución in situ.

El proceso de integración de soluciones de Supermicro comienza mucho antes de la entrega in situ, y gran parte del trabajo pesado se realiza en las instalaciones de fabricación de Supermicro en EE.UU. Esto incluye los procesos de montaje, apilamiento y cableado dentro de cada rack. Supermicro verifica la funcionalidad con un proceso de pruebas que supera los estándares de la industria, extendiéndose a pruebas multinodo a nivel de sistema (L10) y a nivel de clúster (L11). El equipo especializado de Supermicro gestiona la logística de los componentes a nivel de sitio, como las CDU, las torres de refrigeración y la infraestructura de alimentación, incluyendo la coordinación con cualquier proveedor externo que elija el cliente, si corresponde. El servicio de entrega de integración e integración in situ incluye la colocación de racks, conexiones de alimentación y refrigeración, cableado de red, puesta en marcha del sistema, instalación del paquete de software y validación de la solución in situ. El soporte, los servicios y el software ofrecen una gama de opciones continuas en el sitio para el éxito a largo plazo, incluidos tiempos de respuesta en el sitio de tan solo 4 horas para requisitos de disponibilidad críticos. Integración con el conjunto de software de Supermicro para la gestión de infraestructura. Se encuentran disponibles herramientas como SuperCloud Composer y SuperCloud Director de Supermicro para el control unificado de la infraestructura, desde la gestión de hardware físico hasta la orquestación de cargas de trabajo multiusuario, y el conjunto completo de software de IA de NVIDIA, que incluye NVIDIA AI Enterprise y NVIDIA Run:ai. Las funciones de seguimiento de activos garantizan que la información física de los activos y los datos de los sensores de cada CDU y otros componentes estén disponibles de inmediato.

Los diseños de Supermicro para DCBBS se alinean con la arquitectura de referencia de NVIDIA Vera Rubin NVL72.

La plataforma NVIDIA Vera Rubin tiene el potencial de ofrecer mejoras de rendimiento generacionales transformadoras, pero requiere un enfoque repetible y confiable para su implementación exitosa. Supermicro garantiza la alineación con la arquitectura de referencia más reciente de NVIDIA, lo que brinda a los clientes la confianza de que su implementación se alinea con el ecosistema de socios de NVIDIA Cloud.

Las unidades escalables que constituyen el núcleo de los planos de Supermicro para DCBBS proporcionan 1152 GPU NVIDIA Rubin con 331 TB de memoria HBM4. La generación Vera Rubin duplica el ancho de banda de la memoria de la GPU, el ancho de banda de NVLink entre GPU y el ancho de banda de red por GPU en comparación con NVIDIA Blackwell, proporcionando la base arquitectónica para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA de vanguardia con billones de parámetros.

Conjunto de tecnologías avanzadas de refrigeración líquida directa (DLC-2), que incluye torres de refrigeración de 5 MW, 4 unidades de distribución de refrigeración en fila (hasta 1,8 MW cada una), 16 colectores de distribución de refrigeración montados verticalmente y 576 placas frías de cobre de conexión directa al chip (1 por cada módulo de procesador host). Incorpora el refrigerante Supermicro SMC PG25-A, diseñado para ofrecer una estabilidad química y térmica excepcional. Se ofrecerán opciones de refrigeración líquida a aire para admitir la implementación de Vera Rubin NVL72 en instalaciones sin infraestructura de refrigeración líquida, incluyendo una opción de 200 kW para un rack y una opción de 500 kW para dos racks.

que incluye torres de refrigeración de 5 MW, 4 unidades de distribución de refrigeración en fila (hasta 1,8 MW cada una), 16 colectores de distribución de refrigeración montados verticalmente y 576 placas frías de cobre de conexión directa al chip (1 por cada módulo de procesador host). Incorpora el refrigerante Supermicro SMC PG25-A, diseñado para ofrecer una estabilidad química y térmica excepcional. Se ofrecerán opciones de refrigeración líquida a aire para admitir la implementación de Vera Rubin NVL72 en instalaciones sin infraestructura de refrigeración líquida, incluyendo una opción de 200 kW para un rack y una opción de 500 kW para dos racks. Infraestructura de distribución de energía desde transformadores de media tensión hasta distribución de baja tensión, módulos de alimentación a nivel de rack y unidades de respaldo de batería (BBU). Cada rack Vera Rubin NVL72 incluye cuatro módulos de alimentación de 110 kW con unidades de alimentación redundantes de 18,3 kW. La gama DCBBS admite centros de datos de misión crítica, con opciones que incluyen el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Supermicro, que proporciona alimentación de respaldo con conmutación instantánea.

desde transformadores de media tensión hasta distribución de baja tensión, módulos de alimentación a nivel de rack y unidades de respaldo de batería (BBU). Cada rack Vera Rubin NVL72 incluye cuatro módulos de alimentación de 110 kW con unidades de alimentación redundantes de 18,3 kW. La gama DCBBS admite centros de datos de misión crítica, con opciones que incluyen el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Supermicro, que proporciona alimentación de respaldo con conmutación instantánea. Opciones de gabinetes de rack de 48U y 52U optimizadas para refrigeración líquida directa de alta densidad.

optimizadas para refrigeración líquida directa de alta densidad. 16 racks de computación optimizados para las plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX Rubin NVL8.

optimizados para las plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX Rubin NVL8. 6 racks de red (4 de computación, 2 convergentes) compatibles con NVIDIA Spectrum-X Ethernet o NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand de hasta 1,6 TB/s para la estructura de computación. Se ofrecerán opciones de redes fotónicas de silicio con óptica integrada (CPO) para mejorar el coste operativo, la eficiencia energética y la resiliencia sin transceptores conectables.

compatibles con NVIDIA Spectrum-X Ethernet o NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand de hasta 1,6 TB/s para la estructura de computación. Se ofrecerán opciones de redes fotónicas de silicio con óptica integrada (CPO) para mejorar el coste operativo, la eficiencia energética y la resiliencia sin transceptores conectables. 4 racks de almacenamiento de alto rendimiento basados en la plataforma de servidores Supermicro Petascale para almacenamiento de aplicaciones en la capa NVMe, puntos de control de entrenamiento de modelos y más.

Dos racks de plataforma de almacenamiento de memoria de contexto optimizados para satisfacer las necesidades de inferencia de contexto extenso, memoria de trabajo de agentes y cargas de trabajo de recuperación.

Para más información, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin.

El diseño DCBBS de Supermicro garantiza la responsabilidad de un único proveedor.

La implementación de una infraestructura de IA típica implica más de una docena de relaciones con proveedores distintos en áreas como computación, almacenamiento, redes, racks, distribución de refrigeración, torres de refrigeración, infraestructura de energía, respaldo de baterías, cableado, transceptores y servicios. Cuando estas relaciones se gestionan a través de múltiples proveedores, cada cambio de proveedor introduce riesgos de cronograma y brechas de responsabilidad que ralentizan las implementaciones y complican los procesos de resolución de problemas.

Los diseños DCBBS para NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX Rubin NVL8 ya están disponibles para clientes, con implementaciones programadas para la segunda mitad de 2026, coincidiendo con la disponibilidad general de NVIDIA Vera Rubin. Supermicro realizará demostraciones de las plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX Rubin NVL8 en el stand N0824 de Computex, del 2 al 6 de junio de 2026, en Taipéi, Taiwán, con demostraciones adicionales en NVIDIA GTC Taipei.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE.UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

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