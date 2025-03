(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro presenta un nuevo servidor de almacenamiento All-Flash a petaescala que utiliza el superchip de CPU NVIDIA Grace para cargas de trabajo de almacenamiento de IA definidas por software de alto rendimiento.

El nuevo sistema combina la CPU NVIDIA de bajo consumo con la arquitectura a petaescala de Supermicro

SAN JOSE, Calif., 19 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- GTC 2025 Conference --Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció un nuevo servidor de almacenamiento optimizado para cargas de trabajo de almacenamiento definidas por software de alto rendimiento. Este servidor de almacenamiento, pionero en su categoría, de un importante proveedor de primer nivel, aprovecha la experiencia en diseño de sistemas de Supermicro para crear un servidor de almacenamiento de alta densidad para cargas de trabajo definidas por software, como las de entrenamiento e inferencia de IA y aprendizaje automático, análisis y almacenamiento empresarial. Supermicro colaboró estrechamente con NVIDIA y WEKA para que los clientes pudieran crear sistemas de almacenamiento de alto rendimiento y bajo consumo energético para sus fábricas de IA.

"El servidor a petaescala de Supermicro con el NVIDIA Grace CPU Superchip destaca la prioridad de Supermicro en la innovación y la elección del cliente", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Hemos desarrollado el servidor de almacenamiento a escala de petabytes utilizando la CPU NVIDIA Grace con 144 núcleos Arm Neoverse V2, lo que permite E/S de alto rendimiento para cargas de trabajo de almacenamiento definidas por software. Hemos demostrado que el sistema puede aprovechar al máximo el ancho de banda SSD PCIe Gen5 con escalabilidad lineal. Supermicro continúa lanzando al mercado las soluciones de almacenamiento más avanzadas y optimizadas del mercado".

Para obtener más información sobre el nuevo servidor de almacenamiento Grace, visite www.supermicro.com/en/products/petascale-grace-storage .

Utilizando la estrategia de diseño de sistemas Building Block Solutions de Supermicro, el sistema de almacenamiento ARS-121L-NE316R 1U incorpora una arquitectura simétrica ideal para escalar cargas de trabajo de IA. El servidor de almacenamiento a petaescala de Supermicro, que utiliza el chip de CPU NVIDIA Grace de bajo consumo, admite 16 unidades NVMe EDSFF PCIe Gen5 E3.S intercambiables en caliente, lo que permite una capacidad bruta de 983 TB con SSD de 61,44 TB. Un rack con 40 sistemas proporciona 39,3 PB de capacidad bruta de almacenamiento.

"Trabajamos en estrecha colaboración con NVIDIA Grace en el desarrollo y las pruebas del servidor de almacenamiento de Supermicro, ofreciendo a los proveedores de software de almacenamiento una gama de opciones de hardware para satisfacer las diferentes necesidades de las aplicaciones", declaró Rob Davis, vicepresidente de tecnología de redes de almacenamiento de NVIDIA. "Este nuevo servidor de almacenamiento permite a los clientes beneficiarse de las innovaciones de NVIDIA tanto en CPU como en DPU para acelerar los protocolos de red, como GPUDirect Storage, con un consumo energético inferior al de servidores x86 comparables".

Supermicro colabora con WEKA, líder en software de almacenamiento de alto rendimiento para cargas de trabajo de IA, HPC y gestión de datos empresariales. La combinación de 144 núcleos Arm, 960 GB de LPDDR5X integrados en la plataforma de CPU y la capacidad de admitir dos SuperNIC NVIDIA BlueField-3 o ConnectX-8 liberará todo el rendimiento de la arquitectura de copia cero de la plataforma de datos WEKA, proporcionando el máximo rendimiento con un menor consumo de energía en comparación con los sistemas basados en x86.

"WEKA se enorgullece de colaborar con Supermicro y NVIDIA en la creación de una solución de alto rendimiento optimizada para el entrenamiento, el análisis y la inferencia de IA y aprendizaje automático empresariales", declaró Nilesh Patel, director de producto de WEKA. "Las pruebas iniciales del software de la plataforma de datos WEKA, que se ejecuta en el servidor de almacenamiento a petaescala de Supermicro con el clúster de preproducción basado en CPU NVIDIA Grace, muestran un significativo escalado del rendimiento y una eficiencia energética considerable".

Para obtener más información sobre las soluciones de almacenamiento de Supermicro para IA, visite: https://www.supermicro.com/en/products/storage.

Supermicro en GTC 2025

Supermicro y NVIDIA presentarán el nuevo servidor de almacenamiento Petascale que utiliza la CPU Grace con más detalle en NVIDIA GTC en San José a partir del 17 de marzo en una sesión bajo demanda (S74296).

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con operaciones en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, alimentación y chasis facilita aún más nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos están diseñados y fabricados internamente (en EE.UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas al seleccionar entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto integral de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions, y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

