Supermicro presenta un nuevo sistema Open RAN abierto todo en uno

- Supermicro presenta un nuevo sistema Open RAN todo en uno optimizado para centros de datos Telco Edge con Intel vRAN Boost integrado

La cartera ampliada de servidores Edge ofrece mayor rendimiento y eficiencia energética para cargas de trabajo de Open RAN y Edge inteligente

SAN JOSÉ, California y LAS VEGAS, 25 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fabricante de soluciones de TI totales para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la ampliación de su cartera de servidores creados específicamente para cargas de trabajo Edge AI y Telco. El nuevo servidor Supermicro X13 Edge, el SYS-211E-FRN13P, ofrece un servidor Commercial Off The Shelf (COTS) de unidad distribuida (DU) escalable e integrado. A medida que la tecnología Open RAN virtualizada ha madurado hasta el punto de estar probada, las empresas buscan soluciones que les permitan optimizar los despliegues y reducir costes. Esta solución implica desplazar el énfasis hacia atributos como el coste, el consumo de energía, el tamaño y el peso, y la escalabilidad.

"Estamos muy contentos de ofrecer servidores todo en uno para la próxima generación de despliegues telco y edge para entornos vRAN y 5G privados", indicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra gama de ofertas telco permite un despliegue más racionalizado a escala, lo que ampliará el uso de estas nuevas tecnologías para ofrecer redes de comunicación más eficaces y fiables a escala".

La última plataforma de borde de Supermicro está diseñada específicamente para satisfacer esos requisitos. Basada en procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación con Intel vRAN Boost, cuenta con aceleración vRAN totalmente integrada que elimina la necesidad de una tarjeta de aceleración externa, reduciendo así sustancialmente los requisitos de potencia y la complejidad del sistema. El sistema también cuenta con una interfaz de red integrada y 12 puertos SFP25G, lo que elimina la necesidad de tarjetas adicionales y cables de conexión, soporte de temporización totalmente integrado con ocho horas de tiempo de mantenimiento y un diseño compacto de larga duración. Los sistemas Supermicro SYS-211E ofrecen un servidor totalmente integrado optimizado en cuanto a coste, tamaño y consumo energético, que gestiona grandes volúmenes de tráfico en el extremo a través de múltiples configuraciones de sitios celulares, incluidos flujos MIMO masivos.

Además, Supermicro lanza una versión de 4 nodos del SuperEdge, un servidor de borde versátil diseñado para manejar una gama de cargas de trabajo exigentes en ubicaciones de red remotas. Cada uno de los cuatro nodos de este servidor de montaje en bastidor 2U cuenta con un procesador escalable Intel Xeon de 4ª generación y funciona de forma independiente de los demás nodos. Esto permite al sistema ejecutar múltiples cargas de trabajo en paralelo, cada una con recursos dedicados. El Supermicro SYS-211TP ofrece 2 ranuras PCIe 5.0 x16 FHHL por nodo, lo que permite optimizar cada nodo individual con tarjetas complementarias para adaptarse a sus cargas de trabajo designadas, incluida la ejecución como DU o unidad centralizada (CU) en redes RAN, MEC y cargas de trabajo de borde empresarial.

"Supermicro continúa ofreciendo la última tecnología al mercado en sus soluciones para RAN virtualizada y cargas de trabajo inteligentes a través del borde", explicó Cristina Rodríguez, vicepresidenta y directora general de la División de Redes de Acceso Inalámbrico de Intel. "Utilizando nuestra amplia cartera de tecnología, incluidos los últimos procesadores escalables Intel Xeon de 4ª generación y las GPU para centros de datos, Supermicro puede ofrecer diseños de servidor innovadores que proporcionan a la industria plataformas potentes y altamente optimizadas para una amplia gama de casos de uso en la periferia".

Supermicro ofrece nuevos sistemas de borde compactos para despliegues remotos fuera del centro de datos, utilizando la última generación de procesadores Intel. Entre ellos se encuentran la minitorre SYS-521AD-TN2, el E102-13R y los sistemas E302-12A. Tanto el SYS-521AD como el E102-13R se basan en procesadores Intel Core de 13ª generación. La minitorre SYS-521AD está optimizada para el procesamiento de vídeo, streaming y almacenamiento, y puede utilizarse como servidor periférico para pequeñas y medianas empresas. El E102 incluye hasta 16 núcleos, 64 GB de memoria y una amplia gama de puertos y ranuras de expansión en un formato mini 1U integrado, ideal para cargas de trabajo de inferencias de IA, comercio minorista y señalización. El E302, con el último procesador Intel Atom C5000 en un diseño compacto sin ventilador, ofrece un rendimiento rentable en ubicaciones remotas en un formato duradero y silencioso.

Una característica común de los nuevos sistemas de Supermicro para cargas de trabajo periféricas es el énfasis en la compatibilidad con aceleradores de GPU e inferencias de IA. Un número cada vez mayor de estos sistemas son compatibles con aceleradores, incluidos los NVIDIA A100, L40, L40S, L4, A2 y T1000, el Intel Data Center GPU Flex 140 y el Intel Data Center GPU Flex 170, e incluso aceleradores especializados como el procesador Hailo-8™ AI. Esta flexibilidad permite a los clientes utilizar sistemas Supermicro optimizados para aplicaciones en el borde inteligente para adaptarse a los requisitos específicos de sus cargas de trabajo, lo que conduce a mejores resultados y minimiza la latencia.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José (California), Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para infraestructuras de TI de empresa, nube, IA y 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas, software y servicios de servidor, IA, almacenamiento, IoT y conmutación, al tiempo que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

