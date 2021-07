Supermicro Debuts New Top-Loading and Simply Double Storage Systems

Supermicro Debuts New Top-Loading and Simply Double Storage Systems - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

- Supermicro presenta nuevos sistemas de almacenamiento de carga superior y simplemente doble con procesadores Intel Xeon de tercera generación, PCI-E 4.0 con caché NVMe para almacenamiento a escala de nube de alta capacidad

Gama completa de modelos de almacenamiento de 4U de 60 y 90 puertos que admiten configuraciones de nodo único, nodo doble, puente de almacenamiento o JBOD en una arquitectura de gran capacidad de servicio

SAN JOSE, Calif., 27 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), líder mundial en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación ecológica, anunció nuevas versiones de sus soluciones de almacenamiento de carga superior probadas en el mercado con 60 y 90 puertos, además de los nuevos sistemas de almacenamiento Simply Double totalmente optimizados para los últimos procesadores escalares Intel Xeon de tercera generación y unidades PCI-E 4.0 NVMe. Estos sistemas de expansión y almacenamiento de alta capacidad, los mejores de su clase, son ideales para llevar a cabo implementaciones de almacenamiento a escala de nube, además de su uso en cargas de trabajo de almacenamiento HPC.

"Según se lleva a cabo la aceleración del crecimiento del almacenamiento basado en la nube y definido por software, Supermicro ayuda a los centros de datos a modernizar rápidamente su infraestructura para aprovechar la configuración flexible, los diseños modulares sin herramientas que pueden ser atendidos por un técnico y las capacidades de expansión simples con nuestro nuevo X12 de 60 o 90 puertos, de un solo nodo, de doble nodo y de innovación en arquitectura de alta disponibilidad", comentó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Nuestros nuevos sistemas de almacenamiento de alta capacidad siguen centrándose en el objetivo de Supermicro puesto en el ahorro de recursos y ofrecen una capacidad líder en la industria para un menor coste total de propiedad (TCO)".

Sistemas de almacenamiento de carga superior

La nueva arquitectura de carga superior de Supermicro proporciona una capacidad con flexibilidad, modularidad y facilidad de servicio mejoradas que los clientes requieren. Los sistemas de 60 y 90 puertos están disponibles en configuraciones de nodo único, nodo dual y nodo dual de alta disponibilidad (HA). Las configuraciones de HA de dos nodos y de un solo nodo controlan el acceso a todas las unidades de los sistemas. La configuración de dos nodos divide uniformemente el acceso al control de la unidad entre cada nodo. Contando además con un diseño modular sin herramientas, todos los sistemas integrados críticos - nodos de servidor de intercambio en caliente, expansores, módulos de ventiladores, fuentes de alimentación y unidades - están completamente optimizados con el objetivo de que un técnico pueda repararlos fácilmente.

Los nuevos sistemas de carga superior de alta capacidad de Supermicro están optimizados para entornos de almacenamiento empresariales y a escala de nube. Este diseño de arquitecturas de escalamiento horizontal y vertical sirve para proporcionar a los clientes las opciones de configuración del controlador SAS en modo TI o RAID basado en PCI-E 4.0. Estos sistemas 4U cuentan con 60 o 90 puertos intercambiables en caliente de 2.5 "o 3.5" SAS3/SATA3 más dos ranuras PCI-E M.2 integradas y dos ranuras internas delgadas SATA SSD. El sistema de un solo nodo también admite dos puertos traseros intercambiables en caliente de 2.5 "para duplicación del sistema operativo y cuatro puertos NVMe U.2 opcionales para un almacenamiento en caché rápido. El sistema admite 1.6 petabytes de almacenamiento con optimización de costes en la configuración máxima, más hasta 60 TB de SSD flash a través de NVMe de acceso posterior Los sistemas de uno y dos nodos utilizan procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación en una configuración de dos sockets con 16 ranuras DIMM por nodo de servidor.

Sistemas de almacenamiento Simply Double

El servidor de almacenamiento Simply Double de Supermicro es una solución líder en la industria para la entrega de contenido. El anuncio llevado a cabo hoy presenta mejoras en el rendimiento y la capacidad de servicio para el diseño general para admitir procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación en una configuración de dos sockets con 16 DIMM mientras se mantiene el mismo espacio de almacenamiento denso. Se admiten hasta cuatro puertos traseros U.2 NVMe intercambiables en caliente, lo que permite a los usuarios agregar flash sin necesidad de tener que sacrificar ninguna de los 24 puertos de almacenamiento SAS/SATA de 3,5". El diseño innovador del chasis mejora el flujo de aire y agiliza la accesibilidad del servicio del sistema a componentes como la placa base, CPU, memoria, ranuras PCI-E, bahías para unidades internas y bahías para unidades traseras. Junto con estas mejoras mecánicas, el sistema se puede configurar con las opciones de RAID basado en PCI-E 4.0 o controlador SAS en modo IT.

Supermicro Storage Summit

Supermicro está lanzando estos nuevos sistemas junto con su Open Storage Summit 2021, destacando las innovaciones tecnológicas de almacenamiento definidas por software. La Open Storage Summit 2021 se llevará a cabo del 27 al 29 de julio de 2021. Haga clic aquí para obtener más detalles y registrarse.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, y Edge Computing Systems. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logo de Intel y el resto de marcas de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales.

El resto de las marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1581712/Supermicro_Top_Loading_Simply_Double_Storage_Systems.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg