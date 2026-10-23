Supermicro presenta el rack NVIDIA Vera de 256 CPU con refrigeración líquida para IA agéntica (1)

Ofrece una capacidad dedicada de 256 CPU NVIDIA Vera para entornos aislados de agentes, complementando la solución NVIDIA Vera Rubin NVL72 con una infraestructura DCBBS común, equipada con racks NVIDIA MGX de tercera generación y unidades de respaldo por batería.

Integra las CPU NVIDIA Vera y las DPU BlueField™-4 con la plataforma NVIDIA Open Agent Safety y la arquitectura de referencia OpenShell para una orquestación de IA agéntica segura y de alta densidad, así como para el monitoreo continuo y la aplicación de políticas.

Aprovecha Supermicro DCBBS para ofrecer una solución de centro de datos integral y completa, desde la arquitectura de racks con refrigeración líquida y la infraestructura eléctrica hasta los servicios de redes, enfriamiento e implementación, lo que permite a los clientes construir y escalar fábricas de IA completas para cargas de trabajo agénticas.

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, California, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones totales de TI para IA, entornos empresariales, almacenamiento y 5G/Edge a través de Data Center Building Block Solutions (DCBBS), anunció hoy el rack de CPU NVIDIA Vera como la más reciente incorporación a su portafolioDCBBS. El rack de CPU NVIDIA Vera ofrece una densa capacidad de CPU para IA agéntica, cargas de trabajo de aprendizaje por refuerzo (RL) y procesamiento de datos, con soporte para 22.500 entornos aislados (sandboxes) a escala de fábricas de IA con refrigeración líquida. Como complemento del sistemaSupermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72, actualmente en distribución, este rack de CPU 100 % refrigerado por líquido puede implementarse de forma independiente o junto con la solución NVIDIA Vera Rubin NVL72 en fábricas de IA, lo que proporciona a los clústeres de cómputo de CPU de alta densidad, diseñado para satisfacer las crecientes exigencias de la IA agéntica.

"A medida que la IA agéntica transforma las exigencias de los centros de datos, Supermicro amplía su portafolio DCBBS con una infraestructura completamente integrada", afirmó Charles Liang, presidente y director ejecutivo de Supermicro. "Para aquellos clientes que buscan despliegues con refrigeración por aire, la gama de CPU NVIDIA Vera de Supermicro incluye sistemas de 1U y 2U refrigerados por aire, además de opciones de refrigeración líquida a escala de rack. Junto con NVIDIA, contribuimos a acelerar el tiempo de implementación mediante una arquitectura común diseñada específicamente para una IA agéntica segura y escalable."

Para ver un resumen en vídeo de este lanzamiento, hagaclic aquí, y para acceder a la información más reciente sobre las soluciones de Supermicro que incluyen NVIDIA Vera Rubin, hagaclic aquí.

"A medida que las empresas escalan la IA agéntica y el aprendizaje por refuerzo, respaldar miles de flujos de trabajo de agentes simultáneos exige una nueva categoría de infraestructura de CPU de alta densidad", afirmó Chris Marriott, vicepresidente de plataformas empresariales de NVIDIA. "Las CPU NVIDIA Vera y las DPU BlueField-4, integradas con la arquitectura DCBBS con refrigeración líquida de Supermicro, proporcionan a los clientes la capacidad de cómputo dedicada y la seguridad basada en hardware necesarias para escalar la ejecución de cargas de trabajo agénticas en todas sus fábricas de IA."

Diseñado para impulsar la era de la IA agéntica

Las cargas de trabajo de IA agente y RL representan una evolución desde cadenas de inferencia lineales a una ejecución ramificada, y a menudo en bucle, con muchos más pasos intermedios que dependen de la disponibilidad y el rendimiento de la CPU. Las GPU se mantienen como el motor principal para generar tokens, código y consultas, mientras que los entornos aislados basados en CPU ejecutan acciones, evalúan resultados, ejecutan herramientas y orquestan flujos de trabajo. A la escala de las fábricas de IA modernas, que cuentan con cientos o miles de GPU desplegadas, se requiere capacidad de cómputo de CPU dedicada para alojar miles o millones de entornos de ejecución paralelos para agentes.

El rack de CPU NVIDIA Vera de Supermicro integra 256 CPU NVIDIA Vera, las cuales entregan 22.528 núcleos y 45.056 subprocesos, con soporte para hasta 22.500 entornos aislados de agentes simultáneos por rack. Las DPU NVIDIA BlueField-4 aportan redes de alto desempeño y seguridad a nivel de silicio, en tanto que la tecnología de refrigeración líquida directa DLC-2 de Supermicro hace posible un rack 100 % refrigerado por líquido concebido para estas cargas de trabajo.

Infraestructura común con racks MGX de tercera generación y unidades de respaldo por batería

El rack de CPU Vera utiliza el diseño NVIDIA MGX de tercera generación, que forma parte de la pila DLC-2, lo que crea una arquitectura de infraestructura compartida con el sistema Vera Rubin NVL72 que facilita un despliegue estandarizado. NVIDIA MGX es una arquitectura modular de referencia para computación acelerada que ayuda a los integradores a diseñar con mayor rapidez sistemas preparados para el futuro, reduciendo costos, acelerando el tiempo de llegada al mercado y mejorando el retorno de la inversión (ROI). Para suministrar energía a los racks de cómputo, los clientes pueden optar por una acometida tradicional de CA al rack o por un rack de energía lateral (sidecar) de 800 VCC, el cual permite utilizar unidades de respaldo por batería (BBU) en lugar de una UPS convencional para protegerse ante caídas del suministro eléctrico. Este enfoque ayuda a liberar espacio en el centro de datos, puede mejorar la eficiencia en la conversión integral de energía y reduce tanto el CapEx como el OpEx.

Priorización de una IA agéntica segura con la arquitectura de referencia OpenShell

El rack de CPU NVIDIA Vera de Supermicro es compatible de forma nativa con la arquitectura de referencia NVIDIA OpenShell para monitorear y gobernar continuamente el comportamiento de los agentes, lo que amplía elrespaldo de Supermicro para agentes de IA seguros. NVIDIA OpenShell se ejecuta sobre las CPU NVIDIA Vera para aplicar controles basados en políticas y el principio de mínimo privilegio a los agentes durante su tiempo de ejecución. Por su parte, NVIDIA Sentry se ejecuta en las DPU NVIDIA BlueField-4 como un monitor fuera de banda que aplica directivas, genera telemetría verificada y es capaz de poner en cuarentena, en cuestión de milisegundos, a cualquier agente que sobrepase sus límites autorizados. En conjunto, estas soluciones de software permiten a las organizaciones preservar la observabilidad y la capacidad de auditoría en los sistemas agénticos en producción sin consumir recursos de la CPU anfitriona.

Un complemento opcional para Vera Rubin NVL72

El rack de CPU Vera está diseñado para operar junto con el sistema Vera Rubin NVL72 y es , además, funcional para despliegues independientes. Para aquellos clientes que implementan a partir de los esquemas de diseño (blueprints) DCBBS de Supermicro para NVIDIA Vera Rubin NVL72, la compañía ofrece una arquitectura opcional que empareja racks Vera Rubin NVL72 con racks de CPU Vera. Esta configuración cuenta con una topología de red definida basada en Ethernet NVIDIA Spectrum-X™, esquemas de contención de pasillo caliente, unidades de distribución de refrigerante (CDU) redundantes en hilera e intercambiadores de calor en la puerta posterior de la plataforma DLC-2. Un único equipo de Supermicro es el encargado del respaldo integral en el relevamiento del sitio, el diseño, la integración y pruebas en niveles L11 y L12, el despliegue en campo y el soporte continuo, tanto si el rack de CPU Vera se instala junto con Vera Rubin NVL72 como de manera autónoma.

Despliegue flexible más allá de NVIDIA Vera Rubin NVL72

El rack para CPU Vera también funciona como una plataforma de CPU independiente. Los despliegues autónomos permiten acelerar la orquestación y el aislamiento en entornos seguros (sandboxing) de agentes, operaciones de bases de datos, administración de clústeres, planificadores de recursos como Slurm y Kubernetes, analítica de datos y flujos (pipelines) de compilación de software a gran escala.

Disponibilidad

El rack para CPU Supermicro NVIDIA Vera ya está disponible para cotización. Para obtener más información sobre el rack de CPU NVIDIA Vera de Supermicro y otras soluciones de la plataforma NVIDIA Vera Rubin, ingreseaquí.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder global en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructura de TI en los ámbitos empresarial, de nube, inteligencia artificial y telecomunicaciones/Edge 5G. Somos un proveedor de soluciones totales de TI que abarca servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de switches, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de tarjetas madre, energía y chasis potencia nuestro desarrollo y producción, impulsando la innovación de última generación desde la nube hasta el Edge para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en los EE. UU., Taiwán y los Países Bajos) lo que permite aprovechar operaciones a escala global para maximizar la eficiencia, y están optimizados para reducir el costo total de propiedad (TCO) y mitigar el impacto ambiental (computación verde o Green Computing). Su galardonado portafolio Server Building Block Solutions permite a los clientes adaptar sus sistemas con exactitud a su carga de trabajo y aplicación, seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de bloques flexibles y reutilizables compatibles con una exhaustiva variedad de factores de forma, procesadores, memorias, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de enfriamiento (aire acondicionado, refrigeración por aire exterior o refrigeración líquida).

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