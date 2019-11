COMUNICADO: Supermicro presenta en el SC19 su cartera líder del sector de sistemas HPC avanzados

Publicado 19/11/2019 15:02:42 CET

Supermicro trae las últimas innovaciones en soluciones HPC, incluyendo su All-Flash NVMe a petaescala, BigTwin(TM), SuperBlade®, y sistemas de aprendizaje profundo de inteligencia artificial optimizados con unidades de procesamiento de gráficos NVIDIA (GPU) a la mayor reunión del mundo de expertos en supercomputación

DENVER, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), la empresa líder mundial en computación, almacenamiento, soluciones para redes y tecnología de computación verde, presenta la más amplia selección de sistemas de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) en el SuperComputing 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2647235-1&h=2754236553&u...] (SC19), stand #1211, que se celebra en el Centro de Convenciones de Colorado entre el 18 y el 21 de noviembre. Además de las demostraciones, Supermicro también patrocina charlas protagonizadas por líderes del sector, incluidos representantes de Intel, NVIDIA, y AMD.

Supermicro ofrece una amplia gama de vanguardistas sistemas HPC optimizados para necesidades específicas de software, almacenamiento y potencia/refrigeración para acelerar el despliegue de soluciones completas de HPC probadas sobre el terreno.

«Los avances tecnológicos en HPC, inteligencia artificial, análisis de datos y aprendizaje automático están impulsando una demanda creciente de potencia computacional, y Supermicro está innovando de forma activa para aportar soluciones a medida que satisfagan las exigentes necesidades de estos clientes», afirmó Charles Liang, presidente y CEO de Supermicro. «Estamos llevando a cabo grandes inversiones en nuestra Resource-Saving Architecture(TM) (arquitectura de ahorro de recursos), diseñada para ayudar a los clientes a reducir el consumo eléctrico y sus costes operativos, además de la posibilidad de sustituir componentes críticos y reutilizar muchos de los subconjuntos en múltiples ciclos de renovación, ayudando así a reducir la generación de residuos de TI y minimizar el TCE (coste total medioambiental)».

Las soluciones avanzadas de almacenamiento como la NVMe (Non-Volatile Memory Express) de última generación figura entre la ampliada oferta de productos NVMe de Supermicro, incluyendo el 1U Ultra DP SuperServer con puertos de disco NVMe/SAS/SATA que admiten hasta seis discos en cada procesador Intel® 2(nd) Generation Xeon ® Scalable en aras de una arquitectura equilibrada. El 1U Ultra SuperServer® ofrece el más alto rendimiento y flexibilidad de almacenamiento de alta densidad, ideal para aplicaciones empresariales críticas.

Supermicro proporciona avanzados sistemas blade, incluidos los más recientes sistemas SuperBlade® con servidores blade de un zócalo, dos zócalos y cuatro zócalos que admiten procesadores top-bin 205 W, NVMe, conmutadores 100G EDR InfiniBand, conmutadores ethernet de 25G/10G, soporte GPU, fuentes de alimentación CA/CC redundantes, y batería de reserva (BBP®), lo que los convierte en ideales para aplicaciones empresariales, en la nube y HPC. Vital para la HPC es la alta densidad que proporciona SuperBlade (servidores blade de 10 x 4, 20 x 2 ó 20 x 1 zócalos que proporcionan hasta 40 CPU y hasta 40 GPU en 8U).

Supermicro ofrece la selección más amplia del sector en servidores GPU optimizados para tareas de IA, aprendizaje profundo y HPC, incluyendo una línea completa de sistemas desde 1U hasta 10U que admiten desde 1 hasta 20 GPU Nvidia en un solo sistema. Supermicro ha desarrollado sistemas especializados en tareas específicas de IA, incluyendo modelos de sistemas optimizados para el más alto rendimiento en formación de aprendizaje profundo y el máximo caudal para aplicaciones Deep Learning Inference.

Supermicro introduce su familia Twin de nodos múltiples para satisfacer los requisitos de densidad y potencia compartida en entornos HPC. La nueva familia de nodos múltiples BigTwin(TM) de Supermicro proporciona densidad, potencia compartida y un rendimiento completo para HPC. El BigTwin EDSFF E1.S, la más reciente incorporación a la familia, es un sistema 2U con cuatro nodos DP y 10 discos EDSFF (E1.S) por nodo. El sistema es capaz de admitir hasta 205W de procesadores. Además, la familia de servidores H12 BigTwin está optimizada para ofrecer un nuevo nivel de integración y un rendimiento superior para modernos centros de datos dotados de procesadores de la serie AMD EPYC(TM) 7002. Los clientes pueden anticipar el incremento de rendimiento, doblar el recuento de núcleos de los sistemas A+ de la generación anterior y hasta cuatro veces el pico de GFLOPS por zócalo.

Las aplicaciones HPC son cada vez más complejas, a medida que van revelando nuevos conocimientos científicos. Los despliegues HPC, especialmente los proyectos que implican un uso intensivo de datos, pueden abocar en desafíos medioambientales sofisticados (potencia y refrigeración). Supermicro añade a su ya amplia oferta las soluciones de refrigeración líquida de servidores de Asetek para hacer frente a los problemas de potencia y refrigeración en las tareas de computación intensiva que hoy en día se dan en los centros de datos HPC.

Para una completa información sobre las soluciones HPC de Supermicro, visite www.supermicro.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2647235-1&h=479726167&u=...].

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas embebidos. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

