COMUNICADO: Supermicro presenta sistemas edge de nivel servidor para soluciones RAN 5G abierta

Los nuevos SuperServers ofrecen software de plataforma abierta O-RAN, procesadores Intel Xeon Scalable, GPU, FPGA y carcasas de protección IP65 para despliegues de torres celulares montadas en postes

SAN JOSE, California, 3 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial de computación corporativa, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, ha presentado nuevas soluciones para despliegues de torres celulares 5G que emplean los servidores totalmente configurables basados en procesadores de segunda generación Intel Xeon Scalable, software asociado compatible con O-RAN y capacidad para operar en entornos adversos. Estas capacidades aceleran la evolución de las redes móviles desde hardware/software propio a software de código libre y hardware desagregado para instalaciones 5G.

«Los clientes de centros de datos de Supermicro y los operadores de telecomunicaciones globales están pidiendo soluciones 5G de software y hardware desagregados y públicos compatibles con redes con múltiples vendedores y de escala web», dijo Charles Liang, presidente y director general de Supermicro. «Las nuevas soluciones SuperServer de Supermicro proporcionan infraestructura de redes de 5G con la máxima flexibilidad de despliegue y un eficiente coste total de la propiedad».

Los dos nuevos sistemas de Supermicro son sus primeros servidores para 5G, Intelligent Edge y otras aplicaciones embebidas que se apoyarán en procesadores de segunda generación Intel Xeon. El E403-9PFN2T está construido para entornos exigentes e incluye tres ranuras PCI-E para tarjetas aceleradoras GPU y FPGA. El compacto 1U 1019P-FHN2T está bien adaptado a entornos controlados como microcentros de datos y oficinas centrales rediseñadas y dispone de dos ranuras PCI-E de longitud y altitud completas.

Con estas ranuras de expansión, Supermicro puede proporcionar inferencia Edge IA en tiempo real mediante tarjetas GPU y acelerar el software 5G RAN y la comunicación estándar libre de sitio a sitio con la tarjeta aceleradora programable Intel FPGA N3000. Estos nuevos servidores complementan a los populares modelos de Supermicro 1019D y E403 basados en Xeon D. Supermicro está desarrollando carcasas de protección de categoría IP65 para dar respuesta a las necesidades de entornos exteriores como las torres celulares y sitios microcelulares.

Supermicro es líder del mercado en plataformas de servidores de hardware abiertas de alto rendimiento y eficientes en el uso de la energía, ampliando la gestión remota de nivel de centros de datos a plataformas de computación edge y tiene una gran experiencia con virtualización y contenedores, incluido software como Kubernetes y VMware. La nueva arquitectura 5G se basa en plataformas abiertas de hardware conectadas mediante interfaces normalizadas y elementos de trabajo virtualizados. Supermicro se unió a la O-RAN Alliance para crear una arquitectura abierta y nacida en la nube de 5G RAN, y estas soluciones darán apoyo al 4G a medida que las redes hagan la transición a 5G.

La red básica 5G se ha pasado a un modelo virtualizado que funciona con hardware de centros de datos en los que la arquitectura Resource-Saving de Supermicro proporciona plataformas de computación innovadoras como la multinodular de alto rendimiento BigTwin(TM) y los productos de alta densidad SuperBlade(®) y MicroBlade(TM). Estos sistemas aprovechan un sistema compartido de refrigeración y de uso eficiente de la energía y disponen de una estructura desagregada para hacer posible la incorporación de las últimas novedades sin tener que desmontar y sustituir racks completos del servidor, con los gastos que eso conlleva.

