Supermicro presenta soluciones impulsadas por los procesadores AMD EPYC™ serie 4004

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro presenta soluciones de alta densidad, eficientes y de coste optimizado impulsadas por los procesadores AMD EPYC™ serie 4004

Supermicro H13 3U MicroCloud Multi-Node Server y 1U, la familia de servidores mainstream 2U cuenta con procesadores AMD EPYC serie 4004 de rendimiento por vatio optimizado y soluciones que ofrecen opciones de eficiencia energética para cloud hosting y PYMEs

SAN JOSÉ, California, 21 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia incorporaciones a la generación H13 de servidores de CPU basados en AMD, optimizados para ofrecer un equilibrio excepcional de rendimiento y eficiencia e impulsados por los procesadores AMD EPYC serie 4004. Supermicro presentará su nueva solución multinodo MicroCloud, que admite hasta diez nodos en un factor de forma 3U. Esta opción de muy alta densidad está diseñada para cargas de trabajo nativas de la nube.

"Supermicro continúa ofreciendo soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones, y con esta nueva entrada, basada en el procesador AMD EPYC 4004, podemos abordar las necesidades de los proveedores de servicios en las instalaciones o en la nube que necesitan una solución rentable en un factor de forma compacto", comentó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "En un solo bastidor, 160 nodos individuales pueden estar disponibles para aplicaciones nativas de la nube, lo que reduce la necesidad inmobiliaria y disminuye el coste total de propiedad del centro de datos".

Aprenda más sobre los servidores Supermicro con AMD EPYC 4004 CPUs

Supermicro se complace en ser uno de los primeros en comercializar las CPU AMD EPYC 4004, que admiten una amplia gama de soluciones, desde sistemas de 1U, 2U y torre hasta la nueva carcasa multinodo MicroCloud de 3U . Con 10 servidores en sólo 3U de espacio de rack, los clientes pueden aumentar su densidad de computación en más de 3,3 veces en comparación con los servidores de montaje en rack 1U estándar de la industria. El nuevo servidor 3U proporciona una densidad sin precedentes y una potencia y refrigeración optimizadas a través del probado diseño modular de Supermicro, que también admite periféricos de alto rendimiento a través de dos tarjetas complementarias PCIe 5.0 x8 o una GPU x16 de altura completa y ancho completo. Este sistema MicroCloud multinodo 3U ofrece un diseño que ahorra espacio y un bajo consumo de energía optimizado para alojamiento web y dedicado, juegos en la nube y redes de distribución de contenidos.

Los servidores de Supermicro, impulsados por las CPU AMD EPYC 4004, proporcionan la plataforma de servidor ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan expandirse hacia nuevas oportunidades con una potente computación y un diseño compacto. Los procesadores AMD EPYC™ 4004 extienden la arquitectura de núcleo "Zen4" establecida de alto rendimiento y alta eficiencia a una gama ampliada de nuevos diseños de sistemas de servidor de nivel básico. Utilizan el zócalo AM5 de eficacia probada y presentan de 4 a 16 núcleos de procesador "Zen4" con capacidad SMT (multihilo simultáneo) y eficiencia energética, lo que permite el rendimiento necesario en diseños de sistemas rentables, permitiendo la implementación con un soporte de TI limitado en entornos informáticos empresariales de baja densidad, como entornos médicos, minoristas, de telecomunicaciones y otros entornos de tipo oficina.

"Supermicro sigue colaborando estrechamente con AMD para llevar las últimas CPU a los clientes de una amplia gama de mercados. Nuestros procesadores AMD EPYC de la serie 4004 son ideales para los servidores de montaje en bastidor Supermicro y el nuevo e innovador MicroCloud. Los clientes pueden obtener una enorme densidad por rack con los nuevos procesadores y los factores de forma de Supermicro diseñados para entornos nativos de nube y escalables. Esperamos seguir cosechando éxitos a medida que introducimos nuevas soluciones en el mercado", afirmó John Morris, vicepresidente corporativo de Enterprise and HPC Business Group de AMD.

Estos sistemas de servidor están diseñados para atraer a pequeñas y medianas empresas, clientes de servidores de departamentos y sucursales y proveedores de servicios de TI alojados. Basados en su convincente combinación de asequibilidad, rendimiento y facilidad de gestión. Los procesadores AMD EPYC serie 4004 están diseñados para ofrecer un alto rendimiento en cargas de trabajo de servidor de uso general en un paquete optimizado de un solo zócalo.

Los siguientes sistemas contienen el procesador AMD EPYC™ serie 4004:

Nodos MicroCloud 10: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

Nodos MicroCloud 8: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h8tnr

Mainstream, 1U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

Mainstream, 2U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

Servidores de torre: https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Somos un fabricante de Soluciones de TI Totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, alimentación y chasis de Supermicro facilita aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto medioambiental (informática ecológica). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas mediante la selección de una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

AMD, el logotipo de AMD, EPYC y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.