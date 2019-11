COMUNICADO: Supermicro proporciona un rendimiento aumentado con los nuevos procesadores Intel Xeon E-2200

Publicado 31/10/2019 17:01:50 CET

- Supermicro proporciona un rendimiento aumentado en los servidores de alta densidad, básicos e integrados con los nuevos procesadores Intel Xeon E-2200

Los procesadores Intel Xeon E-2200 ofrecen hasta 8 núcleos de rendimiento y hasta 5 GHz con Turbo Boost para servidores y sistemas

SAN JOSÉ, California, 31 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, anunció el rendimiento mejorado para un amplio surtido de servidores, estaciones de trabajo y placas base con el que aprovechar la potencia de los nuevos procesadores Intel Xeon E-2200. Además de los nuevos procesadores de cuatro y seis núcleos, Intel ha introducido nuevos procesadores de ocho núcleos en los que la frecuencia máxima puede aumentar de 4,5 GHz a 5 GHz en procesadores específicos con Turbo Boost, lo que supone una ganancia de hasta el 16% en operaciones con números enteros y múltiples subprocesos. La familia Intel Xeon E-2200 también admite memorias de 128 GB para velocidades de 2666 MHz, lo que supone el doble comparado con la generación anterior de procesadores.

https://mma.prnewswire.com/media/1020257/Super_Micro_Intel_X... [https://mma.prnewswire.com/media/1020257/Super_Micro_Intel_X...]

"En Supermicro, diseñamos nuestras placas base, bastidores y soluciones de sistemas para permitir una rápida transición a los últimos procesadores", dijo Ivan Tay, vicepresidente de Gestión de Producto de Supermicro. "Con los últimos procesadores Intel Xeon E-2200 de hasta ocho núcleos y hasta 5 GHz, nuestros clientes pueden obtener rápidamente ganancias en términos de rendimiento en sus sistemas de bajo consumo".

Las placas base de la serie X11SC de Supermicro para el sistema Intel Xeon E-2100 también admiten los nuevos procesadores Intel Xeon E-2200 con ocho modelos diferentes disponibles en formatos Micro-ATX, Mini-ITX y Wide I/O (WIO) para diversos mercados finales. Los clientes pueden utilizar estas placas base para servidores de nivel básico, sistemas de pymes, estaciones de trabajo, sistemas de computación periférica y otros dispositivos. Al instalar placas base basadas en el sistema Intel Xeon E-2200, los clientes pueden aumentar la potencia de sus ordenadores sin necesidad de reconfigurar el sistema, tanto si utilizan un bastidor optimizado de Supermicro o uno propio. Los nuevos procesadores Intel Xeon E-2200 incluyen el kit de extensiones Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) con el que mejorar la seguridad de los datos y la codificación de las aplicaciones.

"En nuestras evaluaciones, encontramos que la serie Intel Xeon E-2100 para los servidores de Supermicro contribuyó a acelerar la innovación dentro del segmento a un mayor ritmo que el que hemos visto en casi una década", dijo Patrick Kennedy, editor jefe de ServeTheHome. "Nuestras pruebas con las plataformas de Supermicro y los nuevos procesadores Intel Xeon de la serie E-2200 muestran que este rápido ritmo de innovación presenta un rendimiento aún mayor en servidores y estaciones de trabajo probados".

Los procesadores Intel Xeon E-2200 aumentarán al instante la capacidad de computación de determinados sistemas Supermicro de varias familias de productos. Con estos, los clientes empresariales y de pymes pueden obtener más rendimiento de sus servidores de nivel básico de la serie 5019C y de sus estaciones de trabajo de la serie 5039C.

Los centros de datos que implementan sistemas de alta densidad MicroBlade y MicroCloud, así como los usuarios de servidores de hoja SuperBlade con GPU, también se beneficiarán en gran medida del número adicional de núcleos y de una más elevada frecuencia para sus implementaciones multinodo. A medida que la computación periférica continúa su desarrollo con implementaciones de IoT y 5G, los procesadores Intel Xeon E-2200 permitirán añadir más dispositivos finales y el procesamiento local con el que dar cabida a nuevos servicios gracias a los servidores 1019C y 5019C montados en rack.

Para obtener más información, visite https://www.supermicro.com/en/products/xeon-e [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2627196-1&h=1354364127&u...].

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logotipo Intel y Xenon son marcas comerciales de Intel Corporation registradas en los Estados Unidos y otros países.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

SMCI--F

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1020257/Super_Micro_Intel_X... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2627196-1&h=1215478579&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Greg Kaufman, Super Micro Computer, Inc.,pr@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/