(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro simplifica las implementaciones de IA en el borde con dispositivos Kubernetes validados con Red Hat y Everpure

SAN JOSÉ, California, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de IA, empresariales, de almacenamiento y 5G/Edge, con Data Center Building Block Solutions (DCBBS), ha dado a conocer hoy el lanzamiento de dispositivos Kubernetes Edge AI en colaboración con Red Hat y Everpure. Supermicro ha validado una solución Kubernetes Edge integral, impulsada por Red Hat OpenShift, la plataforma de aplicaciones de nube híbrida líder del sector basada en Kubernetes, y Portworx by Everpure, la primera plataforma de gestión de datos de Kubernetes diseñada específicamente para cargas de trabajo de IA. Este dispositivo llave en mano, con software y hardware preinstalados, está disponible para los clientes a través de Supermicro.

"La inferencia de IA en el borde requiere más que solo hardware: exige una plataforma validada y escalable que los clientes puedan implementar con confianza", afirmó Vik Malyala, director comercial de Supermicro. "Junto con Red Hat y Everpure, ofrecemos una solución integral de Kubernetes Edge AI Appliance que simplifica la implementación, acelera la obtención de ingresos y permite a los clientes escalar eficientemente las cargas de trabajo de IA en entornos distribuidos de borde".

Para obtener más detalles sobre la solución Kubernetes Edge integral y validada con Red Hat y Everpure, haga clic aquí.

Gracias a la combinación de Red Hat OpenShift junto a la infraestructura de computación de borde de Supermicro y la plataforma de gestión de datos Portworx by Everpure para cargas de trabajo de IA, las organizaciones pueden implementar, gestionar, escalar y proteger aplicaciones de IA con mayor facilidad en entornos distribuidos de borde.

"A medida que las aplicaciones basadas en IA siguen transformando la forma en que las empresas operan en el entorno perimetral, la necesidad de una plataforma robusta, consistente y escalable es fundamental. Red Hat OpenShift proporciona esa base, ofreciendo un entorno de aplicaciones de nube híbrida común que simplifica la complejidad de la implementación, la orquestación y la gestión de cargas de trabajo de IA. En colaboración con Supermicro y Everpure, nos comprometemos a brindar a nuestros clientes una solución integrada, de alto rendimiento y con soporte técnico que acelera la obtención de valor para la inferencia de IA en el borde de la red", explicó Kelly Switt, directora sénior de Intelligent Edge y líder de negocios industriales de Red Hat.

Portworx by Everpure proporciona la capa de almacenamiento y gestión de datos nativa de Kubernetes para los dispositivos Edge AI de Supermicro. Esto permite a las empresas ejecutar inferencia de IA, contenedores y máquinas virtuales en ubicaciones de borde con los mismos servicios de datos de nivel empresarial disponibles en sus centros de datos centrales. A diferencia de las soluciones de almacenamiento basadas en matrices que requieren hardware dedicado en cada sitio, Portworx ofrece almacenamiento local agregado y definido por software en los servidores de borde compactos de Supermicro, en una plataforma de datos resiliente y autorreparable que opera de forma autónoma, incluso durante interrupciones de la red. El resultado es alta disponibilidad y protección de datos de nivel empresarial en cada ubicación de borde, con políticas de almacenamiento consistentes y una experiencia operativa unificada que se extiende sin problemas desde el borde hasta el centro de datos y la nube.

"Las empresas que implementan IA en el borde de la red se enfrentan a una brecha crítica en su infraestructura: necesitan almacenamiento y protección de datos de nivel empresarial, pero no pueden utilizar sistemas de almacenamiento tradicionales en entornos como tiendas minoristas o fábricas", destacó Greg Muscarella, director general de Portworx by Everpure. "Junto con Supermicro y Red Hat, ofrecemos una solución integral y validada que combina los servicios de Portworx en los que confían nuestros clientes, como la gestión consistente, la resiliencia integrada y la simplicidad operativa para escalar a miles de ubicaciones sin necesidad de personal de TI in situ".

Supermicro es líder en infraestructura de computación de borde, con una de las carteras de servidores y dispositivos de borde más grandes, eficientes energéticamente y diversas, en una amplia gama de formatos. Esto permite a Supermicro desarrollar soluciones a medida para cada caso de uso del cliente, con un coste de adquisición inicial y un coste total de propiedad (TCO) optimizados.

Supermicro DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa, construida con componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible, desde servidores individuales y redes hasta soluciones completas a escala de rack y centro de datos, incluyendo software y servicios. Supermicro continúa liderando el sector con su completa cartera de soluciones de infraestructura de IA, que permite a organizaciones de todo el mundo implementar centros de datos de IA escalables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/5G/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto ambiental (computación verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

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