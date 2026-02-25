(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro y VAST Data lanzan una nueva solución de plataforma de datos de IA empresarial con NVIDIA para acelerar la implementación de la fábrica de IA

La plataforma combina computación de alto rendimiento, infraestructura de datos escalable y software inteligente en una solución lista para usar.

La infraestructura de IA totalmente integrada incluye servidores de computación y almacenamiento Supermicro, el sistema operativo VAST AI y modelos y software de computación acelerada NVIDIA.

SAN JOSE, Calif. y SALT LAKE CITY, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- VAST Forward -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, lanza, junto con VAST Data, la solución CNode-X, una plataforma de datos de IA altamente integrada y de rápida implementación. El sistema operativo VAST AI, que incluye VAST InsightEngine y VAST DataBase, junto con los modelos abiertos, microservicios y bibliotecas de NVIDIA, junto con las GPU y servidores de almacenamiento de Supermicro, conforman una infraestructura de IA totalmente integrada que permite a las empresas implementar rápidamente una solución completa de IA.

"A partir de nuestra exitosa colaboración con VAST Data, esta solución aúna los sistemas de IA de alto rendimiento de Supermicro, el software de VAST y la tecnología de NVIDIA en una plataforma de IA empresarial verdaderamente integrada", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Juntos, permitimos a las organizaciones acelerar la implementación de fábricas de IA, ya sea escalando grandes iniciativas de IA o implementando aplicaciones empresariales como la IA generativa y el análisis de vídeo".

Para obtener más información sobre la nueva solución de Supermicro y VAST, visite: https://www.supermicro.com/en/solutions/vast

"CNode-X aúna la experiencia de Supermicro en infraestructura integrada con el sistema operativo VAST AI y la computación acelerada de NVIDIA para ofrecer una base integral para las fábricas de IA empresariales", afirmó John Mao, vicepresidente de Alianzas Tecnológicas Globales de VAST Data. "Juntos, facilitamos enormemente a las organizaciones la implementación de una plataforma de datos de IA integral: mantenemos las GPU alimentadas con datos, ayudamos a los equipos a avanzar más rápido desde la implementación hasta el primer token y escalamos las cargas de trabajo de IA con confianza".

La solución EBox existente de Supermicro con VAST, lanzada en 2024 y ampliamente adoptada por grandes clientes de almacenamiento gracias a su espacio, potencia y rentabilidad, combina dos nodos de servidor diferentes en un solo servidor. La solución EBox de segunda generación se ha actualizado con las últimas AMD EPYC™ 9005 CPUs.

La solución CNode-X sigue la arquitectura de referencia de la Plataforma de Datos de IA de NVIDIA, que incorpora aceleración de GPU para acelerar la vectorización de datos, la búsqueda en bases de datos vectoriales y las cargas de trabajo de inferencia. Las ventajas de esta solución incluyen:

Plataformas de hardware validadas: Utilizando el probado Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN de la solución EBox, esta solución agrega el servidor de cómputo multi-GPU SYS-212GB-FNR 2U de Supermicro que admite dos GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition en un formato compacto de 2U.

Utilizando el probado Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN de la solución EBox, esta solución agrega el servidor de cómputo multi-GPU SYS-212GB-FNR 2U de Supermicro que admite dos GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition en un formato compacto de 2U. Pila de software integrada: El sistema operativo VAST AI, compatible con las bibliotecas de software de NVIDIA e integrado con las plataformas de hardware de Supermicro, ofrece flujos de trabajo de IA preconfigurados y listos para ejecutar para agentes en tiempo real que utilizan VAST AgentEngine e IA generativa empresarial que utiliza InsightEngine.

El sistema operativo VAST AI, compatible con las bibliotecas de software de NVIDIA e integrado con las plataformas de hardware de Supermicro, ofrece flujos de trabajo de IA preconfigurados y listos para ejecutar para agentes en tiempo real que utilizan VAST AgentEngine e IA generativa empresarial que utiliza InsightEngine. AI Factory Foundation: CNode-X puede ser la capa de almacenamiento para esta solución de IA empresarial más grande, cuando se combina con los servidores de IA a gran escala de Supermicro, incluidos nuestros servidores GPU de 8 vías que utilizan servidores HGX B300 de NVIDIA y las soluciones de refrigeración líquida de extremo a extremo de Supermicro.

CNode-X puede ser la capa de almacenamiento para esta solución de IA empresarial más grande, cuando se combina con los servidores de IA a gran escala de Supermicro, incluidos nuestros servidores GPU de 8 vías que utilizan servidores HGX B300 de NVIDIA y las soluciones de refrigeración líquida de extremo a extremo de Supermicro. Integración, pruebas e instalación de racks: Las instalaciones complejas de AI Factory se pueden implementar rápidamente utilizando los servicios de integración de racks de Supermicro para la planificación de la arquitectura del sistema, la integración de fábrica, las pruebas y la instalación de software, la implementación en el sitio, la instalación de cables de red y las pruebas de aceptación.

Las instalaciones complejas de AI Factory se pueden implementar rápidamente utilizando los servicios de integración de racks de Supermicro para la planificación de la arquitectura del sistema, la integración de fábrica, las pruebas y la instalación de software, la implementación en el sitio, la instalación de cables de red y las pruebas de aceptación. Gestión de extremo a extremo: La suite de herramientas de gestión Supermicro SuperCloud Suite proporciona una gestión única de todos los sistemas y subsistemas de refrigeración de Supermicro, así como de conmutadores y servidores de terceros.

Supermicro y VAST presentaron la nueva solución AI Data Platform en la conferencia VAST Forward en Salt Lake City del 24 al 26 de febrero.

