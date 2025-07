Now Shipping 4 - Socket Servers with the Latest Intel Xeon 6 Processors - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

- Supermicro ya comercializa servidores X14 de 4 sockets de alto rendimiento para las exigentes cargas de trabajo empresariales, de bases de datos y de misión crítica, basados en procesadores Intel Xeon 6

Aumento del rendimiento de hasta un 50% en comparación con la generación anterior de procesadores Intel

La densidad informática se maximiza con 4 procesadores Intel Xeon 6 para un total de hasta 344 núcleos por sistema

Admite hasta 6 GPU de doble ancho para cargas de trabajo de IA empresariales

SAN JOSÉ, California, 16 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor de soluciones informáticas integrales para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, comercializa los servidores de 4 sockets más avanzados del sector para bases de datos a gran escala y aplicaciones empresariales. Utilizando los últimos procesadores Intel Xeon 6 con núcleos de rendimiento (P-Cores), estos nuevos servidores están preparados para CXL 2.0 y son ideales para HPC, cargas de trabajo de misión crítica y bases de datos en memoria. Otras aplicaciones que se beneficiarán de estos sistemas son las que requieren una huella de memoria muy grande con una enorme potencia de procesamiento, o las aplicaciones de simulación científica que dependen en gran medida de la computación en CPU con bajas latencias. Como componente crítico de las Data Center Building Block Solutions (DCBBS) de Supermicro, estos nuevos servidores ofrecen un rendimiento significativamente mayor que las generaciones anteriores de sistemas de 4 sockets.

"Estos nuevos servidores de 4 sockets responden a las necesidades de las empresas más exigentes de todo el mundo, que requieren la simplicidad y capacidad de servicio de un único sistema con hasta 16 TB de memoria y hasta 6 GPU de doble ancho", indicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con nuestro enfoque DCBBS y nuestras capacidades de producción en todo el mundo, Supermicro puede ofrecer ahora soluciones completas de centros de datos a clientes de todas las geografías y es el primero del mercado en este segmento. Somos capaces de proporcionar a las organizaciones una amplia variedad de sistemas para todas sus necesidades de TI".

Para más información sobre las soluciones de servidor de 4 sockets de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/en/products/mp

"Supermicro ofrece una impresionante cartera de sistemas de servidor de cuatro sockets optimizados para los nuevos procesadores Intel Xeon 6 con núcleos P", afirmó Karin Eibschitz, vicepresidenta Corporativa y directora general del Grupo de Centros de Datos de Intel. "Con más núcleos, soporte de memoria más rápido y hasta 20 ranuras PCIe 5.0, estas nuevas soluciones de servidor de centro de datos de 4 sockets ofrecen un potente rendimiento para aplicaciones empresariales y de bases de datos a gran escala. Trabajamos estrechamente con Supermicro para ofrecer sistemas innovadores para aplicaciones a gran escala".

Software certificado

Los servidores Supermicro de 4 sockets están certificados para SAP HANA y Oracle Linux. Los grandes grupos de memoria disponibles para estos sistemas permiten un rendimiento SAP y Oracle superior, ya que todas las cargas de trabajo se pueden escalar en un único nodo sin la latencia del escalado horizontal a través de redes. Además, los sistemas de 2U y 4 sockets pueden alojar dos GPU de doble ancho, mientras que el sistema de 4U puede alojar hasta 6 GPU de doble ancho para entrenamiento e inferencias de IA en tiempo real o por lotes, vinculadas a aplicaciones de bases de datos empresariales. La inigualable versatilidad y capacidad de estos sistemas garantiza el futuro de las implantaciones de SAP y Oracle para la automatización de la IA generativa y los flujos de trabajo de ERP en rápida evolución.

Estos nuevos servidores de 4 sockets reducen la complejidad a la hora de crear un centro de datos de alto rendimiento para aplicaciones empresariales, como inteligencia artificial (IA), bases de datos, análisis, inteligencia empresarial, ERP, CRM, virtualización y cargas de trabajo científicas. Al reunir cantidades masivas de recursos de computación, memoria y almacenamiento en una única instancia del sistema operativo, se pueden acomodar cargas de trabajo muy grandes, sin la complejidad de implementar el procesamiento paralelo en múltiples nodos.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera en el mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de Soluciones de TI Totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, alimentación y chasis de Supermicro permite aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto medioambiental (informática ecológica). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Intel, el logotipo de Intel y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

