Supermicro ya está enviando racks NVIDIA Vera Rubin NVL72

Los sistemas DCBBS de Supermicro ahora admiten toda la infraestructura informática crítica para acelerar la puesta en marcha de despliegues NVIDIA Vera Rubin NVL72

Solución integral de refrigeración líquida optimizada para la plataforma NVIDIA Vera Rubin, que abarca desde placas frías y unidades de distribución de refrigerante (CDU) hasta torres de refrigeración

Desde los requisitos de potencia hasta un clúster operativo: los planos (Blueprints) de DCBBS definen una lista de materiales equilibrada para escalas que van desde los 5 MW hasta el rango de gigavatios, con 1.152 GPU y 331 TB de memoria HBM4 por unidad escalable

Un equipo único y responsable de todas las etapas: evaluación del emplazamiento, diseño del proyecto, integración, pruebas de nivel L11 y L12, despliegue in situ y soporte continuo

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, California, 23 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones integrales de TI para IA, empresas, almacenamiento y 5G/Edge, ya está suministrando racks NVIDIA Vera Rubin NVL72 integrados con las soluciones Data Center Building Block Solutions (DCBBS) de Supermicro y su sistema de refrigeración líquida directa (DLC-2).

"Hemos dedicado años a desarrollar la infraestructura de refrigeración líquida, la capacidad de fabricación y los equipos de despliegue precisamente para este momento", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Ahora, nuestros clientes pueden solicitar una unidad escalable (*Scalable Unit*) y recibir sistemas listos para producción con integración integral, ya que diseñamos y fabricamos todos los componentes, desde la placa fría hasta la torre de refrigeración. El desarrollo de la tecnología DLC-2 es lo que distingue a Supermicro y nos permite ofrecer la solución más completa para la plataforma NVIDIA Vera Rubin".

Obtenga más información sobre los racks NVIDIA Vera Rubin NVL72 de Supermicro.

La plataforma NVIDIA Vera Rubin se diseñó junto con tecnología de refrigeración líquida directa para ofrecer un rendimiento de IA por vatio con niveles de eficiencia inalcanzables mediante refrigeración por aire. Un número mucho mayor de operaciones de IA por segundo conlleva una mayor carga térmica: el calor debe desplazarse a través de todo el circuito de distribución de fluido, desde las placas frías y los colectores hasta la torre de refrigeración. Supermicro prueba y valida cada rack con el sistema completo de refrigeración líquida, lo que acelera la puesta en marcha durante el despliegue.

El proceso de Supermicro para llevar soluciones a producción abarca desde la ingeniería mecánica de los nodos individuales del sistema y la fabricación a gran escala de racks con refrigeración líquida, hasta el despliegue completo en las instalaciones del cliente de clústeres basados en la arquitectura de referencia de NVIDIA. La solución DCBBS de Supermicro ofrece una experiencia térmica inigualable y una completa cartera interna de componentes para refrigeración líquida. Placas frías, colectores, kits de mangueras, unidades de distribución de energía (PDU) para racks, unidades de distribución de refrigerante (CDU) integradas en la fila o en el rack, CDU laterales de tipo líquido-aire, intercambiadores de calor para puertas traseras y torres de refrigeración para la infraestructura de la instalación: todos estos elementos forman parte de la misma cartera de productos.

Las soluciones DCBBS de Supermicro para NVIDIA Vera Rubin NVL72 incluyen:

Racks NVIDIA Vera Rubin NVL72 : 72 GPU NVIDIA Rubin y 36 CPU NVIDIA Vera en un único rack refrigerado por líquido que funciona como una sola máquina; dieciocho bandejas de computación de 1U —cada una con cuatro GPU Rubin y dos CPU Vera— se conectan mediante nueve bandejas de conmutación NVIDIA NVLink de sexta generación, proporcionando un ancho de banda de escalabilidad vertical de 216 TB/s; cada rack ofrece 20,7 TB de memoria HBM4 y hasta 54 TB de memoria LPDDR5X.

Unidades de distribución de refrigeración (CDU) de Supermicro para instalación en fila , con una capacidad nominal de 1,8 MW por unidad y configuradas con redundancia N+1.

Intercambiadores de calor opcionales de Supermicro para puerta trasera , que garantizan la captura de la carga térmica residual.

Servicios de integración de red y cableado basados en la arquitectura de referencia de NVIDIA, incluyendo el tejido de computación para IA, el tejido convergente y el cableado de gestión fuera de banda.

Para facilitar el despliegue de los racks NVIDIA Vera Rubin NVL72, el modelo de referencia DCBBS de Supermicro define una lista de materiales equilibrada para un rango de potencia específico, desde los 5 MW hasta la escala de gigavatios. El modelo DCBBS, basado en una unidad escalable Vera Rubin NVL72, proporciona 1.152 GPU NVIDIA Rubin con 331 TB de memoria HBM4 distribuidos en 16 racks de computación, integrando capacidades equilibradas de refrigeración, suministro eléctrico, almacenamiento de alto rendimiento, almacenamiento de memoria de contexto y redes. Un equipo de Supermicro gestiona el proyecto en todas sus fases: evaluación del emplazamiento, diseño, integración, pruebas, entrega, despliegue y soporte continuo.

Explore aquí para descubrir cómo DCBBS puede ayudarle a construir y escalar su infraestructura de IA de próxima generación.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Con sede y operaciones en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI destinadas a empresas, la nube, la IA y los sectores de telecomunicaciones y edge computing (computación en el borde) con tecnología 5G. Somos proveedores de soluciones integrales de TI que abarcan servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. Nuestra experiencia en el diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa nuestras capacidades de desarrollo y producción, permitiendo ofrecer innovaciones de última generación —desde la nube hasta el edge— a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (informática ecológica o Green Computing). Nuestra galardonada cartera de soluciones Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas según sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas, eligiendo entre una amplia gama de equipos construidos a partir de componentes modulares flexibles y reutilizables; estos admiten una gran variedad de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, sistemas de alimentación y soluciones de refrigeración (por aire acondicionado, aire libre o líquido).

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