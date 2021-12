SUPERSOCO emite una declaración sobre derechos de propiedad intelectual de la marca

- La marca de motocicletas eléctricas SUPERSOCO emite una declaración sobre la propiedad de los derechos de propiedad intelectual de la marca

SHANGHÁI, 6 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- EICMA, la feria de motocicletas más grande del mundo, finalizó el 28 de noviembre en Milán, Italia. Durante el evento, SUPERSOCO, una marca de motocicletas eléctricas de renombre mundial y reconocida, descubrió que una empresa exhibía, sin permiso, muchos de los modelos más vendidos de SUPERSOCO en violación de sus patentes de apariencia exclusiva y derechos de propiedad intelectual, como CPX/TC MAX/CU/VS1, y utilizó la marca SUPERSOCO y algunos de sus modelos para comunicaciones con los medios.

SUPERSOCO llevó a cabo la siguiente declaración:

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd ("SOCO"), es el creador de la marca SUPERSOCO, y cuenta con los derechos de propiedad intelectual y las patentes de apariencia de vehículos de la marca SUPERSOCO. La marca SUPERSOCO no ha participado este año en EICMA, ni tampoco ha autorizado a ninguna agencia externa a actuar como representante de la marca en el evento.

Desde su creación en el año 2015, SOCO, dirigida por el fundador, Sherman, ha completado de forma independiente el diseño y desarrollo de una amplia gama de modelos y los ha lanzado con éxito al mercado. La línea de modelos ha sido favorecida por los fanáticos de las motocicletas en todo el mundo y reconocida por agentes en muchos países. Muchos de los modelos de la empresa se han hecho con destacados premios de diseño internacionales, como el premio German Red Dot Award y el IF Design Award.

SOCO es una empresa emergente con capacidades de producción y diseño innovadoras centrales y tiene un impacto positivo dentro de lo que respecta al desarrollo de la industria del transporte impulsada por energías renovables. En los últimos seis años, impulsado por un diseño e I+D independientes, SOCO siempre se ha centrado en el campo de los vehículos eléctricos de dos ruedas de alta gama. La compañía ha solicitado más de 1.500 derechos de propiedad intelectual independientes, que cubren patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, patentes de diseño de apariencia y derechos de autor de software.