- Superteam Wheels firma una alianza estratégica de tres años con GCN en Español, fortaleciendo la expansión global de la marca

GIRONA, España, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, fabricante chino líder de ruedas de fibra de carbono para bicicletas, anunció hoy una alianza estratégica de tres años con el canal español GCN (GCN en Español). Esta colaboración se produce tras la exitosa alianza con el canal francés GCN (GCN en Français) del 1 de abril de 2025, lo que marca otro paso significativo en la expansión global de Superteam Wheels.

Gracias a esta colaboración, Superteam Wheels aprovechará la influencia de GCN en Español en las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para lanzar una serie de campañas promocionales y proyectos de contenido colaborativo. Ambas partes producirán conjuntamente contenido original diverso, que incluye reseñas de productos, presentaciones de experiencias ciclistas y explicaciones técnicas, ofreciendo perspectivas profesionales e inspirando el entusiasmo ciclista entre los aficionados de todo el mundo.

Chris Zeng, gerente internacional de Superteam, afirmó: "GCN se posiciona como una de las plataformas de medios más influyentes en la industria ciclista mundial. Estamos encantados de asociarnos con GCN en Español. Esta colaboración no solo representa un hito importante en la estrategia internacional de Superteam Wheels, sino que también aprovechará la experiencia creativa y el amplio alcance comunitario de GCN para ayudar a más ciclistas a comprender mejor nuestros productos y los valores de nuestra marca".

Dario Esposito, director comercial de Play Sports Network, comentó: "Me alegra mucho saber que también están satisfechos con la exitosa colaboración entre Superteam Wheels y GCN en Francés. GCN en Español está en pleno auge. Este canal está teniendo resultados increíbles este verano. ¡Me encantaría ampliar nuestra colaboración a otros canales en 2026!".

Acerca de Superteam Wheels

Fundada en el año 2015, Superteam Wheels se especializa en la I+D y la fabricación de juegos de ruedas de fibra de carbono de alto rendimiento y rentables para bicicletas de carretera. Gracias a la calidad superior de sus productos, la innovación continua y su amplia experiencia en fabricación, la empresa se ha ganado la confianza de ciclistas de todo el mundo. Comprometida con el avance de la industria del ciclismo, Superteam Wheels continúa desarrollando tecnologías de fibra de carbono más ligeras, resistentes y fiables para ofrecer una experiencia de conducción excepcional a usuarios de todo el mundo.

Para más información, visite: https://superteamwheels.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796933/Superteam_Wheels.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796934/Superteam_Wheels_1.jpg

