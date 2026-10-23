Superteam Wheels lanza la marca premium de ciclismo MATIC y presenta juego de ruedas insignia de carbono S68

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 23 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Superteam Wheels se enorgullece en anunciar MATIC, su nueva submarca premium, además del lanzamiento de MATIC S68, su juego insignia de ruedas de carbono de una sola pieza. MATIC, que marca la expansión estratégica de Superteam Wheels dentro del sector de equipamiento de ciclismo de carretera de alta gama, está dirigido a ciclistas entusiastas del ciclismo que buscan el máximo rendimiento, corredores aficionados y ciclistas de alto nivel.

Inspirada en el sufijo "MATIC", que significa movimiento mecánico preciso, MATIC está centrada en la artesanía, la velocidad y el rendimiento ligero. Aprovechando la dilatada experiencia en fabricación de Superteam Wheels, la marca establece nuevos estándares para los componentes de ciclismo de alta gama.

La MATIC S68 presenta una llanta de 68 mm de profundidad, 28 mm de ancho exterior y 21 mm de ancho interior. El juego de ruedas tiene un peso de tan solo 1.348 gramos en total, compuesto por una rueda delantera de 632 gramos y una trasera de 716 gramos. Ambas ruedas utilizan 16 radios.

En comparación con las ruedas monobloque moldeadas convencionales del mercado, la MATIC S68 adopta un proceso de moldeo monobloque de alta complejidad y tecnología de llanta sin orificios para una integración superior en la conducción. Optimizada iterativamente en base a pruebas reales realizadas por ciclistas profesionales, ofrece un rendimiento potente y consistente, listo para la competición.

Con un precio de 2.999 dólares estadounidenses, la MATIC S68 proporciona una excelente relación calidad-precio frente a otras ruedas monobloque de la competencia. El 25 de octubre comienza una promoción por tiempo limitado para su venta a 2.599 dólares estadounidenses (ahorro de 400 dólares estadounidenses). Los compradores reciben soporte posventa gratuito de por vida para facilitar el mantenimiento de la rueda monobloque.

Chris Zeng, gerente de negocios internacionales de Superteam Wheels, comentó: "La MATIC S68 es el resultado de un extenso desarrollo, iteraciones y pruebas rigurosas. Queremos que más ciclistas que buscan el máximo rendimiento experimenten ruedas premium de alta gama, y creemos que la MATIC S68 cumplirá con sus expectativas".

Acerca de Superteam Wheels

Fundada en el año 2015, Superteam Wheels desarrolla y fabrica ruedas de carbono de alto rendimiento para bicicletas de carretera y montaña. Fabricadas siguiendo estándares de competición, sus productos se comercializan en todo el mundo.

Más información en: https://superteamwheels.com/

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