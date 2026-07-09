SuperTrabajadores acerca los agentes IA personalizados a empresas, pymes y profesionales independientes - Alberto Rodilla

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de julio de 2026.- La inteligencia artificial continúa evolucionando hacia soluciones cada vez más integradas en el entorno de trabajo de las empresas. Tras una primera etapa centrada en herramientas capaces de responder consultas o generar contenido, comienza a extenderse una nueva generación de agentes IA diseñados para interactuar directamente con el ordenador del usuario y ejecutar procesos completos dentro de la operativa diaria. Esta evolución abre nuevas posibilidades para empresas, pymes y autónomos que buscan optimizar la gestión de sus negocios mediante asistentes digitales adaptados a sus propios procedimientos. En este contexto, Alberto Rodilla, experto en inteligencia artificial y automatización empresarial, destaca que el verdadero valor de estos agentes reside en su capacidad para integrarse en los flujos de trabajo y ejecutar tareas de forma autónoma, permitiendo a las empresas ganar eficiencia sin modificar por completo su forma de trabajar.

En este nuevo escenario, SuperTrabajador.es desarrolla una propuesta basada en agentes IA personalizados que se integran en el puesto de trabajo y aprenden el funcionamiento específico de cada organización antes de comenzar a colaborar en las tareas diarias. El objetivo no consiste únicamente en incorporar una nueva tecnología, sino en adaptarla a la realidad de cada empresa para que forme parte de su actividad cotidiana.

Del asistente virtual al agente IA integrado en la operativa diaria

La principal diferencia de esta nueva generación de agentes reside en su capacidad para interactuar directamente con el entorno digital del empleado. Estos sistemas pueden acceder a aplicaciones autorizadas, gestionar documentos, abrir programas, ejecutar procesos y realizar diferentes acciones siguiendo los procedimientos previamente definidos durante su implantación.

Este cambio representa una evolución respecto a los modelos de inteligencia artificial orientados únicamente a ofrecer respuestas o recomendaciones. En lugar de limitarse a proporcionar información, los agentes IA participan en la ejecución de tareas dentro del entorno laboral, siempre bajo los criterios y autorizaciones establecidos por cada organización.

Su aplicación puede extenderse a áreas como administración, atención al cliente, operaciones, marketing, ventas o gestión documental, adaptándose a las necesidades de compañías de distintos tamaños y sectores de actividad.

El onboarding, el factor que determina el éxito de los agentes IA

Desde SuperTrabajador.es destacan que el verdadero valor de estos sistemas no depende exclusivamente de la tecnología utilizada, sino del proceso de implantación previo. Alberto Rodilla, fundador de la compañía, explica que el rendimiento de un agente IA está condicionado por el conocimiento que adquiere sobre la empresa antes de comenzar a desarrollar tareas.

"La clave no es instalar el agente, es el onboarding. Igual que a un empleado nuevo no se le asignan responsabilidades complejas el primer día, un agente necesita conocer los procesos, la documentación y la forma de trabajar de la empresa para aportar valor desde el inicio", señala Rodilla.

Este proceso de incorporación permite adaptar el comportamiento del agente a los procedimientos internos, los documentos de referencia y la operativa habitual de cada organización. Según SuperTrabajadores, esta fase resulta determinante para que los agentes IA puedan integrarse de forma eficaz en el día a día de empresas, pymes y autónomos, favoreciendo una colaboración entre las personas y los asistentes digitales que contribuya a mejorar la productividad y la organización del trabajo sin alterar la dinámica habitual de los equipos.

Con esta evolución, los agentes IA comienzan a consolidarse como una nueva herramienta para los negocios que buscan incorporar inteligencia artificial directamente en sus procesos diarios. La personalización y el onboarding se perfilan como los elementos que marcarán la diferencia entre una implantación tecnológica puntual y una integración efectiva dentro de la actividad de las organizaciones.



Emisor: Alberto Rodilla

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