Suplementación sin control: por qué tomar más vitaminas y minerales no significa cuidar mejor la salud - Dra. Neus Muñoz Gost

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2026.-

La acumulación de suplementos alimenticios se ha convertido en una práctica habitual entre quienes buscan mejorar su bienestar. Vitaminas, minerales, colágeno o productos destinados al descanso se incorporan a la rutina sin que siempre exista una necesidad médica identificada. La Dra. Neus Muñoz Gost, especialista en medicina interna, advierte de los riesgos de confundir el consumo de estos productos con una estrategia de prevención.

En su consulta, la doctora suele pedir a sus pacientes que lleven todos los suplementos que consumen. No basta con una lista: quiere ver los envases. En ocasiones aparecen siete, ocho o hasta doce productos diferentes, adquiridos por recomendaciones personales, publicaciones en redes sociales u ofertas comerciales.

La situación revela un problema frecuente: muchas personas desconocen por qué toman cada suplemento, durante cuánto tiempo deberían hacerlo o si realmente lo necesitan.

La importancia de identificar las necesidades reales

La suplementación no es necesariamente perjudicial ni resulta inútil en todos los casos. Determinadas carencias nutricionales pueden requerir una intervención específica, especialmente cuando existen circunstancias clínicas que dificultan alcanzar niveles adecuados mediante la alimentación.

En mujeres mayores de 40 años, por ejemplo, síntomas como el cansancio pueden relacionarse con diferentes causas, entre ellas el déficit de hierro. Una hemoglobina normal no descarta necesariamente unas reservas de hierro reducidas, por lo que la valoración médica resulta fundamental.

Sin embargo, tomar suplementos indiscriminadamente tampoco garantiza beneficios. Algunos nutrientes pueden provocar efectos adversos cuando se consumen en exceso, mientras que determinados productos pueden interferir con medicamentos.

De las ofertas comerciales a la evidencia científica

Noviembre, marcado por promociones y descuentos, multiplica las oportunidades de adquirir packs de suplementos. Pero el precio reducido no convierte un producto en necesario.

La Dra. Neus Muñoz Gost defiende una suplementación basada en la evidencia, que tenga en cuenta los antecedentes clínicos, la alimentación, los síntomas y las pruebas pertinentes cuando estén indicadas.

El objetivo no consiste en acumular cápsulas, sino en identificar necesidades concretas, establecer pautas justificadas y revisar periódicamente su utilidad. Porque cuidar la salud también implica reconocer cuándo un suplemento no aporta ningún beneficio.

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