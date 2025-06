Supra Iconik, el nuevo modelo de Kosner que aúna diseño, silencio y eficiencia

(Información remitida por la empresa firmante)

La propuesta más elegante de Grupo Aplus para este verano de la mano de Kosner, una marca con una creciente inversión en tecnología avanzada

Valencia, 17 de junio de 2025.-

Con la llegada del calor, el confort en casa vuelve a convertirse en una prioridad. Pero hoy no basta con enfriar rápido o gastar poco. Cada vez más familias buscan equipos silenciosos, que se integren bien en el espacio y que les den algo más: aire limpio, control total desde el móvil y una experiencia agradable, día y noche.



Tecnología de vanguardia de la mano de Kosner

En respuesta a esa demanda, Grupo Aplus ha incorporado a su catálogo el nuevo modelo de aire acondicionado Kosner, Supra Iconik, un split que, además de enfriar y calentar con máxima eficiencia (A+++), también cuida el diseño, el bienestar y la salud del aire que se respira.



Disponible en dos acabados blanco o negro, este modelo destaca por varias cosas, especialmente por su estética minimalista, ideal para quienes cuidan cada detalle de su hogar. Pero su verdadero valor está dentro: incorpora inteligencia artificial que aprende de los hábitos del usuario, tecnología de purificación con iones, filtros avanzados y un sistema de distribución de aire que evita las corrientes directas. El resultado es una climatización uniforme, suave y silenciosa, con un nivel sonoro de apenas 22 decibelios, apenas perceptible.



"El Supra Iconik representa muy bien lo que los clientes están pidiendo hoy", explica Javier Marco, CEO de Grupo Aplus. "Quieren eficiencia, por supuesto. Pero también quieren estética, conectividad y un confort más humano. Y eso pasa por tener un aire que no moleste, que no se note y que aun así funcione de forma impecable".



Nuevo modelo disponible para instalación inmediata

El equipo, que ya está disponible para instalación inmediata en toda la Comunidad Valenciana y Murcia, está preparado para funcionar incluso en condiciones extremas, con temperaturas exteriores de hasta 53 °C. Esto lo convierte en una opción fiable incluso en olas de calor intensas, cada vez más frecuentes en España.



Otra de las novedades es su módulo aromatizador, que permite personalizar el ambiente con combinaciones como limón/jazmín o flor de naranjo/sándalo. Una función pensada no solo para aromatizar, sino para reforzar la sensación de frescor y bienestar.



Desde el equipo técnico de Grupo Aplus destacan también la facilidad de instalación. La unidad exterior es más ligera que otros modelos de gama similar, solo 24 kg, y se ha diseñado pensando en simplificar tanto la instalación como el mantenimiento. Además, el equipo incluye una válvula de expansión electrónica y está protegido con un tratamiento anticorrosión especial para zonas costeras.



El Supra Iconik está disponible en varias potencias, desde las 2000 frigorías hasta las 6000, cubriendo así desde estancias de 5 m hasta espacios de 50-70 m.



Con más de 10.000 instalaciones realizadas, Grupo Aplus se ha consolidado como una de las empresas mejor valoradas en climatización doméstica. Su propuesta combina tecnología puntera con un trato humano y cercano, y eso se nota desde el primer contacto.



"Una buena climatización empieza mucho antes de instalar el equipo", concluye Javier Marco. "Empieza cuando escuchamos al cliente, entendemos sus necesidades, su espacio y buscamos lo que realmente le encaja. Porque no se trata de vender más, sino de que cada instalación funcione como debe y haga la vida más cómoda a los usuarios".







Contacto

Nombre contacto: Javier Marco

Descripción contacto: Grupo Aplus

Teléfono de contacto: 865603008