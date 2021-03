Surge Copper expande significativamente West Seel (1)

-Surge Copper expande significativamente West Seel con un orificio de salida que cruza 585 metros con una graduación equivalente al 0,57% de cobre, incluidos 164 metros con una graduación equivalente al 0,68% de cobre

Ensayos para 16 hoyos pendientes

VANCOUVER, BC, 24 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. ("Surge" o la "Compañía") se complace anunciar los resultados de los ensayos para la definición de múltiples recursos y los pozos de exploración de la propiedad Ootsa, propiedad al 100% de la Compañía en Columbia Británica.

Información destacada:

-- El pozo S21-228 cruzó 585 metros con graduación de 0,57% de cobre equivalente(1) y la zona permaneció abierta en profundidad. -- El pozo S21-228 incluye varias zonas de mayor grado, como 0,99% de cobre equivalente a más de 16 metros y 0,76% de cobre equivalente a más de 44 metros -- El pozo S21-228 abre un potencial de expansión significativo hacia el sureste con una zona vertical de 585 metros de mineralización continua, que contiene grados por encima del promedio de los depósitos. -- El pozo S21-228 terminó con una fuerte mineralización, dejando el depósito completamente abierto en profundidad y hacia el sureste.

El doctor Shane Ebert, vicepresidente de exploración, comentó: "El hoyo S21-228 es un hoyo de salida vertical en el lado sureste de West Seel. El hoyo encontró una gran zona continua de fuerte mineralización sobre 585 metros, terminando en una fuerte mineralización alojada dentro del intrusivo West Seel profundo. Esta intersección extiende la mineralización conocida hasta 175 metros hacia el sureste en las partes más bajas del depósito y representa la zona más profunda de mineralización fuerte continua encontrada hasta la fecha en West Seel, abriendo significativamente el depósito para una mayor expansión tanto en profundidad y lateralmente hacia el sureste. La mineralización en el pozo ocurre tanto dentro de una gran intrusión que contiene alteración potásica y vetas de cuarzo fuerte, como en rocas volcánicas, sedimentarias e intrusivas que cubren la intrusión. La proyección de este contacto e intrusión mineralizada hacia el noroeste y el sureste proporciona a la empresa un objetivo de exploración muy grande y atractivo. Resultados pendientes de los pozos S21 -231, S21-233 y S21-239 ayudarán a comprender el potencial de expansión de West Seel en estas direcciones. Más pasos hacia el sureste en esta área serán una prioridad cuando se reanude la perforación en el verano".

El programa de perforación de invierno de 2021 en Ootsa se ha completado con 20.028 metros perforados en 27 pozos. La perforación está programada para reanudarse a fines de mayo y principios de junio, tras los deshielos de primavera y el derretimiento de la nieve en el área.

Hoyos S20-226 y S21-228 - Depósito de West Seel

Los hoyos S20-226 y 228 probaron el depósito de West Seel. El pozo S20-226 se perforó con un acimut de 208, una caída de -50 grados, hasta una profundidad total de 959,4 metros. El agujero ayuda a definir el límite de la mineralización West Seel hacia el suroeste, devolviendo la mineralización desde 3 metros de profundidad con un grado de 0,56% de cobre equivalente a 13 metros, junto con 0,36% de cobre equivalente a 120 metros de profundidad de 342 metros.

El hoyo S20-228 fue un hoyo vertical perforado en el lado sureste del depósito West Seel a una profundidad de 795 metros. El agujero se muestra en la Figura 1 y ha expandido exitosamente el Depósito West Seel 175 metros hacia el sureste con el depósito permaneciendo abierto para una mayor expansión en un intervalo vertical que excede los 500 metros. El pozo S20-228 arrojó un 0,57% de cobre equivalente en 585 metros desde 210 metros de profundidad, incluido un 0,68% de cobre equivalente en 164 metros de 272 metros de profundidad. Se interpreta que la mineralización se extiende lateralmente por encima y a lo largo del contacto superior de la intrusión de West Seel, un cuerpo intrusivo profundo y potencialmente grande que contiene alteración potásica y vetas.

Resumen de los resultados del ensayo para los hoyos S20-226 y S20-228 --- Hoyo De A (m) Anchura CuEq Cu (%) Au Mo (%) Ag (m) (m)(1) (%)(2) (g/t) (g/t) --- S20-226 3,0 16,0 13,0 0,56 0,22 0,20 0,017 10,2 --- S20-226 342,0 462,0 120,0 0,36 0,19 0,08 0,022 2,5 --- S21-228 172,0 184,0 12,0 0,46 0,24 0,20 0,011 1,3 --- S21-228 210,0 795,0 585,0 0,57 0,25 0,25 0,023 2,2 EOH --- incluyendo 272,0 436,0 164,0 0,68 0,29 0,30 0,029 2,9 --- incluyendo 516,0 564,0 48,0 0,68 0,30 0,31 0,021 3,5 --- incluyendo 726,0 770,0 44,0 0,76 0,35 0,26 0,047 2,5 --- incluyendo 732,0 748,0 16,0 0,99 0,43 0,32 0,074 3,2 --- 1. El ancho se refiere a las intersecciones de los orificios de perforación; no se han determinado los anchos reales. EOH = Fin del hoyo 2. CuEq (equivalente de cobre) se ha utilizado para expresar el valor combinado de cobre, oro, molibdeno y plata como porcentaje de cobre, y se proporciona solo con fines ilustrativos. No se han hecho concesiones por las pérdidas de recuperación que pudieran ocurrir si eventualmente resultara la minería. Los cálculos utilizan precios de metales de 3,00 dólares estadounidenses/ lb de cobre, US $ 1,800 / oz de oro, 10 dólares estadounidenses / lb de molibdeno y 22 dólares estadounidenses / oz de plata, utilizando la fórmula CuEq% = Cu% + (Au g / tx 0,875) + (Mo% x 3,33) + (Ag g / tx 0,0107).

https://mma.prnewswire.com/media/1472255/Surge_Copper_Corp__... [https://mma.prnewswire.com/media/1472255/Surge_Copper_Corp__...]

(CONTINUA)