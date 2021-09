Surge Copper intersecta 194 metros de 0,76% CuEq dentro de 364 metros de 0,56% CuEq en West Seel (2)

Símbolo comercial en TSX-V: SURGOTCQX: SRGXFSímbolo comercial en Frankfurt: G6D2

VANCOUVER, BC, 7 de septiembre de 2021/PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de análisis para múltiples hoyos de definición de recursos de la propiedad Ootsa 100% propiedad de la Compañía en Gran Bretaña Columbia.

Información destacada

El pozo S21-250 cruzó 364 metros con una ley de 0,56% de cobre equivalente , incluidos 194 metros con 0,76% de cobre equivalente

El pozo S21-254 cruzó 161 metros con una ley de 0,37% de cobre equivalente , incluidos 52 metros con 0,59% de cobre equivalente

La perforación reciente al norte de los depósitos Seel ha extendido significativamente una zona de mineralización estilo brecha en la Zona Seel Breccia, y la Compañía está evaluando actualmente el potencial para expandir la mineralización de alta ley cerca de la superficie en esta área.

La Compañía tiene actualmente dos perforadoras trabajando en la Propiedad Ootsa enfocadas en salir y restringir el alcance de la mineralización conocida en los depósitos East y West Seel y el área circundante. La Figura 1 proporciona un mapa de ubicación del pozo de perforación e incluye un resumen de la orientación y la profundidad total de cada pozo en esta versión.

Leif Nilsson, consejero delegado, comentó: "Hemos tenido una temporada de campo de verano muy ocupada y estamos emocionados de ver los resultados a medida que continuamos ampliando las extensiones de las principales zonas mineralizadas en Seel y probando objetivos de alto potencial en las áreas cercanas. La construcción del campamento en Berg está avanzando bien y anticipamos la movilización de equipos allí a corto plazo a medida que continuamos avanzando en nuestro trabajo de planificación de objetivos regionales".

Perforación de West Seel

Los pozos S21-245 a 250, 252 y 254 son todos pozos de relleno o escalonados diseñados para expandir o restringir la mineralización de West Seel con resultados de ensayo significativos resumidos en la tabla a continuación.

El pozo S21-250 fue un paso de 100 metros en el lado noreste de la sección larga de West Seel (Figura 2) y ha expandido con éxito una gran zona de mineralización de alto grado. Este pozo cruzó el 0,56% de cobre equivalente en 364 metros desde 440 metros de profundidad, incluido el 0,76% de cobre equivalente en 194 metros desde 560 metros de profundidad. Esta gran zona de mineralización de alto grado muestra buena continuidad con los pozos de arriba y permanece abierta para expansión en profundidad. El pozo S21-245 se perforó en el lado este del depósito West Seel orientado hacia el noreste. El pozo encontró 166 metros de 0,32% de cobre equivalente a 180 metros de profundidad y ha expandido la mineralización en el lado noreste. El pozo S21-247 también golpeó una zona modesta de mineralización cercana a la superficie que expande West Seel hacia el noreste.

El pozo S21-252 expandió con éxito la mineralización en el lado sureste de West Seel, llenando parcialmente un espacio entre los depósitos West y East Seel. El pozo S21-254 logró expandir la mineralización cerca de la superficie dentro del depósito West Seel y arrojó 161 metros con una ley de 0,37% de cobre equivalente a 9 metros de profundidad.

Los pozos S21-246, 248, 249 y 251 no encontraron mineralización significativa y restringieron la mineralización en esas áreas.

1. El ancho se refiere a las intersecciones de los orificios de perforación; no se han determinado los anchos reales.

2. CuEq (equivalente de cobre) se ha utilizado para expresar el valor combinado de cobre, oro, molibdeno y plata como porcentaje de cobre, y se proporciona solo con fines ilustrativos. No se han hecho concesiones por las pérdidas de recuperación que pudieran ocurrir si eventualmente resultara la minería. Los cálculos utilizan precios de metales de 3,00 US $ / lb de cobre, 1.800 US $ / oz de oro, 10 US $ / lb de molibdeno y 22 US $ / oz de plata, utilizando la fórmula CuEq% = Cu% + (Au g / tx 0,875) + (Mo% x 3,33) + (Ag g / tx 0,0107).

Perforación de East Seel

Los pozos S21-253 y 255 probaron los bordes este y sureste del depósito East Seel. El pozo S21-253 encontró 26 metros con ley de 0,24% de cobre equivalente a 82 metros de profundidad antes de encontrar la falla East Seel, que limita la mineralización en el lado sureste. El pozo S21-255 no encontró mineralización significativa y limita el depósito al este.

Posible expansión a la zona de Seel Breccia

El paso reciente de perforación al norte de la zona de brechas de Seel, ubicado aproximadamente a 200 metros al norte del depósito de East Seel, ha intersectado una mineralización de estilo breccia que contiene sulfuros a partir de la superficie. Se sabe que esta zona contiene mineralización de alta ley resaltada por el pozo S06-42 que interceptó 138 metros con ley de 0,84% de cobre y 22,1 g/t de plata a 22 metros de profundidad (previamente liberado). Un simulacro se enfoca actualmente en rastrear la zona a lo largo del rumbo y la profundidad para evaluar el potencial de expandir los recursos de alta ley cerca de la superficie en el área. La mineralización estilo brecha contiene sulfuros, incluida la calcopirita, dentro de una matriz de brechas que también contiene cuarzo y carbonato de hierro. A continuación se muestran fotografías del núcleo de perforación de la zona. Los minerales de sulfuro en la matriz de brechas incluyen calcopirita, pirita y esfalerita. Están pendientes los ensayos de los taladros de esta zona.

Actualización del programa de exploración de Ootsa

Actualmente se están perforando dos torres de perforación en la propiedad de Ootsa y han completado más de 14.000 metros de perforación en 27 pozos desde junio de 2021. Los resultados de 17 pozos adicionales de Ootsa están pendientes. El programa actual se centra en probar los márgenes de las zonas mineralizadas conocidas y definir la extensión de la mineralización. Los objetivos de exploración seleccionados fuera de las zonas mineralizadas conocidas también están programados para las pruebas de perforación.

Control de calidad

Todo el núcleo de perforación se registra, fotografía y corta por la mitad con una sierra de diamante. La mitad del núcleo se empaqueta y se envía a ALS Geochemistry en Kamloops, Columbia Británica para su análisis (que cuenta con la acreditación ISO/IEC 17025), mientras que la otra mitad se archiva y almacena en el sitio para fines de verificación y referencia. El oro se analiza utilizando un método de ensayo de fuego de 30 g y se analizan 33 elementos adicionales mediante plasma acoplado inducido (ICP) utilizando una digestión de 4 ácidos. Se incluyen muestras duplicadas, espacios en blanco y estándares certificados con cada lote de muestras y luego se verifican para garantizar la garantía de calidad y el control de calidad adecuados.

Persona responsable

El doctor Shane Ebert P. Geo., es la Persona Calificada para los proyectos de Ootsa y Berg según lo define el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas. Hay dos trabajos de perforación en el proyecto con la perforación centrada en definir el grado del depósito de West Seel y las pruebas de los nuevos objetivos junto a Seel Trend.

La Compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene una gran zona mineralizada de cobre-molibdeno-plata con recursos históricos. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de porfirio avanzados.

En nombre de la junta directiva

"Leif Nilsson"Consejero delegado

Para más información, contacte con:Teléfono: +1 604 416 2978 o +1 604 558 5847 info@surgecopper.com http://www.surgecopper.com

Ni la TSX Venture Exchange ni su Regulation Services Provider (como término que se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la veracidad o precisión de este comunicado.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no busca actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para estar conformes a estas declaraciones para con los resultados reales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1609114/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_194_metres_of_0_76__C.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1609113/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_194_metres_of_0_76__C.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1609112/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_194_metres_of_0_76__C.jpg