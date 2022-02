Surge Copper intersecta 28 metros de 0,9% CuEq (1)

- Surge Copper intersecta 28 metros de 0,9% CuEq, incluyendo 16 metros de 1,3% CuEq en la zona Seel Breccia

VANCOUVER, BC, 1 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados completos de los ensayos de 5 pozos de la zona Seel Breccia y de 2 pozos de exploración regional de Ox Trend en la propiedad de Ootsa, propiedad al 100% de la empresa, en la Columbia Británica. La zona Seel Breccia se encuentra a 200 metros al norte del depósito de East Seel y se sabe que contiene una mineralización de cobre y plata de alto grado que se extiende desde la superficie a lo largo de una serie de zonas brechadas de fuerte inclinación. Las perforaciones realizadas durante el programa del verano de 2021 encontraron este tipo de mineralización de brecha en un tramo al norte y al oeste de la zona conocida, y este comunicado contiene el tercer lote de resultados de las perforaciones de seguimiento en esta área. La primera y segunda tanda de resultados se publicaron el 7 de diciembre de 2021 y el 11 de enero de 2022, respectivamente.

Aspectos destacados

El pozo S21-299 intersectó 48 metros de grado 0,54% de cobre equivalente desde 94 metros de profundidad, incluyendo 16 metros de grado 0,64% de cobre equivalente

de grado desde de profundidad, incluyendo de grado El pozo S21-300 intersectó 28 metros de grado 0,90% de cobre equivalente a partir de 88 metros de profundidad, incluyendo 16 metros de grado 1,27% de cobre equivalente

de grado a partir de de profundidad, incluyendo de grado La perforación ha ampliado la longitud de la zona a 300 metros.

El pozo 299, junto con el pozo 298 (véase el comunicado de prensa del 11 de enero de 2022) demuestra la continuidad en la parte oriental de la zona y abre la zona para una mayor expansión en esta dirección

Se han recibido los resultados de los ensayos de 5 pozos de la zona Seel Breccia, incluidos los pozos S21-299 a 302 y S21-304. Los resultados significativos se resumen en la siguiente tabla. Las ubicaciones y orientaciones de los pozos se muestran en el mapa de perforación y los pozos seleccionados se ilustran en la sección transversal de abajo.

El pozo S21-299 se ubicó en el lado oriental de la zona de Breccia e intersectó 48 metros de grado 0,40% de cobre y 11,1 g/t de plata (0,54% de cobre equivalente) a partir de 94 metros de profundidad, incluidos 16 metros de grado 0,48% de cobre y 13,1 g/t de plata (0,64% de cobre equivalente), lo que demuestra que la zona sigue abierta en el lado oriental.

El pozo S21-300 probó la zona cerca del extremo occidental, a 250 metros al oeste del pozo S21-299, y arrojó fuertes graduaciones, demostrando aún más el potencial de la zona. El pozo S21-300 intersectó 28 metros de grado 0,65% de cobre y 16,9 g/t de plata (0,90% de cobre equivalente) a partir de 88 metros de profundidad, incluyendo 16 metros con un grado de 0,94% de cobre y 25,3 g/t de plata (1,27% de cobre equivalente).

Los pozos S21-301 y 302 intersectaron Seel Breccia en profundidad en el lado oeste y sugieren que la mineralización se estrecha con la profundidad en esta zona. El pozo S21-304 se realizó al sur de Seel Breccia y se perforó fuera de la zona para comprobar el muro colgante. El pozo intersectó 8 metros de grado 0,27% de cobre y 6,3 g/t de plata (0,34% de cobre equivalente) y demuestra el potencial de zonas adicionales de mineralización de estilo brecha que rodean el cuerpo principal de la brecha.

Seel Breccia es un cuerpo de brecha de inclinación casi vertical a pronunciada hacia el sur, de 25 a 50 metros de ancho, que se extiende hasta profundidades superiores a los 100 metros bajo la superficie, y que tiene una longitud de rumbo conocida de aproximadamente 300 metros. La zona principal está rodeada por cuerpos de brecha más pequeños, paralelos e irregulares. Las perforaciones realizadas durante la temporada de campo de 2021 han ampliado significativamente la mineralización de alto grado cerca de la superficie, mucho más allá de la zona de perforación histórica, y se está evaluando el área por su potencial como pozo de arranque de alto grado.

Están pendientes los resultados de otros 13 pozos que prueban la zona Seel Breccia. También están pendientes otros nueve pozos del programa de perforación Berg 2021 de la Compañía.

Exploración regional

Los pozos Ox21-279 y Ox21-292 fueron perforaciones de exploración dirigidas a objetivos geofísicos y geoquímicos a lo largo de Ox Trend, una zona de altos de cargabilidad y alteración conocida que se extiende 7 kilómetros en dirección este-oeste centrada en el depósito de Ox. El pozo Ox21-279 se realizó a aproximadamente 1 kilómetro al oeste del yacimiento de Ox y se perforó con un acimut de 205 grados y una inclinación de -50 grados, hasta una profundidad total de 681 metros. El pozo Ox21-292 se realizó a 2,4 kilómetros al oeste del yacimiento de Ox y se perforó con un acimut de 230 grados y una inclinación de -50 grados, hasta una profundidad total de 534 metros. En ambos pozos se encontraron zonas de alteración y zonas localizadas con elevados valores de metales preciosos, como se resume en la tabla siguiente.

Los datos geológicos, de alteración y geoquímicos proporcionados por estos pozos se utilizarán para ayudar a la interpretación y exploración en curso de Ox Trend.

Control de calidad

Todo el núcleo de perforación se registra, fotografía y corta por la mitad con una sierra de diamante. La mitad del núcleo se empaqueta y se envía a ALS Geochemistry en Kamloops, Columbia Británica para su análisis (que cuenta con la acreditación ISO/ IEC 17025), mientras que la otra mitad se archiva y almacena en el sitio para fines de verificación y referencia. El oro se analiza utilizando un método de ensayo de fuego de 30 g y se analizan 33 elementos adicionales mediante plasma acoplado inducido (ICP) utilizando una digestión de 4 ácidos. Se incluyen muestras duplicadas, espacios en blanco y estándares certificados con cada lote de muestras y luego se verifican para garantizar la garantía de calidad y el control de calidad adecuados.

Persona responsable

El doctor Shane Ebert P. Geo., es la persona responsable para los proyectos de Ootsa y Berg según lo define el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Próximos catalizadores

La Compañía prevé poner al día al mercado sobre los resultados de las siguientes actividades:

Resultados de las 13 perforaciones restantes del programa de perforación Ootsa 2021

Resultados de 9 sondeos del programa de perforación de Berg 2021

Actualización de los recursos del proyecto Ootsa

Resultados de la inversión y de los objetivos de la geofísica aérea regional, y actualización del proyecto de exploración regional

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente a la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías Medido e Indicado.

La compañía también está ganando una participación del 70% en la Propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un gran proyecto de exploración en etapa avanzada ubicado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos de Ootsa. Berg contiene recursos de cobre, molibdeno y plata que cumplen con la normativa 43-101 en las categorías Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg otorgan a Surge una posición dominante de la tierra en el distrito de Ootsa-Huckleberry-Berg y el control de cuatro depósitos de pórfido avanzados.

En nombre del consejo de dirección

"Leif Nilsson"Consejero delegado

Para más información, contacte con:Riley Trimble, Comunicación y Desarrollo Corporativo

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros.

En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas, la capacidad de obtener una financiación adecuada para llevar a cabo sus programas de exploración previstos, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento, impactos de la actual pandemia de coronavirus y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no pretende actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para ajustarla a los resultados reales.