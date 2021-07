Surge Copper intersecta 432 metros de 0,61% CuEq y 506 metros de 0,43% CuEq (2)

Figure 1. Plan map of drill hole locations for 2020-2021 Ootsa drill program.

Figure 1. Plan map of drill hole locations for 2020-2021 Ootsa drill program. - SURGE COPPER CORP./PR NEWSWIRE

VANCOUVER, BC, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" o "la compañía") se complace en anunciar los resultados de los ensayos para la definición de múltiples recursos y los pozos de exploración de la propiedad Ootsa de propiedad total al 100% de la compañía en Columbia Británica.

Lo más destacado

El pozo S21-243 cruzó 432 metros con una ley de 0,61% de equivalente de cobre , incluidos 156 metros con una ley de 0,76% de equivalente de cobre

con una ley , incluidos con una ley de El pozo S21-242 cruzó 259 metros con una ley de 0,60% de equivalente de cobre , incluidos 124 metros con una ley de 0,74% de equivalente de cobre , y el pozo terminó en mineralización

con una ley de , incluidos con una ley de , y el pozo terminó en mineralización El pozo S21-235 cruzó 506 metros con una ley de 0,43% de equivalente de cobre

con una ley de · La perforación en West Seel se ha reanudado a través de dos perforaciones principales centradas en una mayor expansión y perforación de definición

Ya se han recibido y publicado todos los resultados de perforación del programa de perforación de invierno de 20.028 metros de la compañía. La Figura 1 muestra la ubicación de estos pozos y referencias de sección. La compañía se complace por el hecho de dar a conocer que ha comenzado el programa mínimo de perforación de verano de 5.000 metros en Ootsa con dos torres de perforación que están centradas en el depósito West Seel, realizando perforaciones en áreas donde el depósito permanece abierto. En espera de realizar la planificación final y los resultados según avanza el verano, está previsto que el programa crezca hacia afuera para probar objetivos adicionales de exploración de recursos cercanos.

Figura 1. Plano del mapa de la situación de los pozos de perforación para el programa de perforación de Ootsa 2020-2021.

Pozos S21-235 y 241 hasta 244 – Depósito West Seel

Los pozos S21-235 y 241 hasta 244 se perforaron en los márgenes del depósito West Seel o en el área inmediatamente entre los depósitos East y West Seel. Los cinco pozos intersectaron zonas muy destacadas de mineralización como se resume en la tabla a continuación, y la orientación y la profundidad total de cada pozo se resumen por medio de la Figura 1.

El pozo S21-243 es el paso más al noreste situado dentro de la sección larga de West Seel y se muestra en la Figura 2. El pozo cruzó 0,61% de equivalente de cobre a 432 metros desde 274 metros de profundidad, incluido 0,76% de equivalente de cobre a 156 metros de 468 metros de profundidad. Esta larga intersección de fuerte mineralización continúa extendiendo el núcleo de mayor ley del depósito West Seel que se encuentra hacia el noreste.

El pozo S21-235 se perforó en el lado oeste de West Seel y se muestra en la Figura 3. El pozo cruzó 0,43% de equivalente de cobre a 506 metros desde 380 metros de profundidad, incluido 0,68% de equivalente de cobre a 40 metros de 622 metros de profundidad.

Los pozos S21-241, 242 y 244 probaron el lado este de West Seel. Los pozos S21-242 y 244 se muestran en la Figura 4. Los tres pozos intersectaron zonas de mineralización cercana a la superficie. El pozo S21-241 cruzó un 0,31% de equivalente de cobre en 122 metros a partir de 94 metros de profundidad. El pozo S21-242 cruzó un 0,24% de equivalente de cobre en 42 metros a partir de 26 metros de profundidad, seguido de un 0,60% de equivalente de cobre en 259 metros a partir de 458 metros de profundidad. Esto incluye un intervalo de ley superior que contiene 0,74% de equivalente de cobre en 124 metros a partir de 542 metros de profundidad. El pozo S21-244 cruzó 0,21% de equivalente de cobre en 58 metros desde 32 metros de profundidad seguido de 0,29% de equivalente de cobre en 168 metros desde 98 metros de profundidad.

Figura 2. Sección larga West Seel B-B' que muestra los resultados de los pozos S20-219, 220, 224, 226 y S21-240 y 243. Consulte la Figura 1 para conocer la ubicación de la sección.

Figura 3. Sección larga West Seel 7NE que muestra los resultados de los pozos S21-235 y el S21-232 informado anteriormente. Consulte la Figura 1 para conocer la ubicación de la sección

Figura 4. West Sección larga West Seel 10NE que muestra los resultados de los pozos S21-242 y 244, y el S21-230 informado anteriormente. Consulte la Figura 1 para conocer la situación de la sección.

Pozos S21-236 to 238 - West Side del depósito East SeelLos pozos S21-236, 237 y 238 probaron una zona inmediatamente al oeste del depósito East Seel y encontraron alteraciones generalizadas y anomalías de Cu-Mo, pero sin encontrar intervalos significativos de mineralización.

Actualización del programa de perforación de Ootsa

En Ootsa se ha puesto en marcha un programa de perforación mínimo de 5.000 metros con dos perforadoras que se encuentran en la actualidad en el depósito de West Seel. La perforación se centrará inicialmente en una mayor expansión y definición de recursos en West Seel, y puede crecer hacia afuera con el fin de probar una serie de otros objetivos de exploración según avanza el verano.

El 10 de junio se puso en marcha un levantamiento geofísico aerotransportado electromagnético de volquete del eje Z ("ZTEM"), y en la actualidad se está volando en todo el paquete de reclamaciones de Ootsa-Berg. Se están reuniendo equipos de campo de cara a poner en marcha un seguimiento inicial en tierra de las anomalías ZTEM priorizadas y para realizar trabajos de superficie en los objetivos de exploración existentes dentro de las propiedades, todo ello en preparación para realizar pruebas de perforación.

Control de calidad

Todo el núcleo de perforación se registra, fotografía y corta por la mitad con una sierra de diamante. La mitad del núcleo se empaqueta y se envía a Activation Laboratories Ltd. en Kamloops, Columbia Británica para su análisis (que cuenta con la acreditación ISO / IEC 17025), mientras que la otra mitad se archiva y almacena en el sitio para fines de verificación y referencia. El oro se analiza utilizando un método de ensayo de fuego de 30 g y se analizan 37 elementos adicionales mediante plasma acoplado inducido (ICP) utilizando una digestión de 4 ácidos. Se incluyen muestras duplicadas, espacios en blanco y estándares certificados con cada lote de muestras y luego se verifican para asegurar la garantía de calidad y el control de calidad adecuados.

Persona responsable

El doctor Shane Ebert P. Geo., es la persona calificada para los proyectos Ootsa y Berg según lo define el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente a la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas.

La compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene recursos de cobre, molibdeno y plata que cumplen con la normativa 43-101 en las categorías medido e indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de pórfido avanzados.

