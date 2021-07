Surge Copper nombra a Richard Colterjohn y John Dorward miembros del consejo de dirección

- Surge Copper anuncia el nombramiento de Richard Colterjohn y John Dorward como miembros del consejo de dirección

VANCOUVER, BC, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" o "la compañía") se complace en anunciar que, siendo parte de su iniciativa de renovación de la junta en curso, el consejo de dirección ha aprobado el nombramiento de Richard Colterjohn y John Dorward para ser elegidos como miembro del consejo de dirección en la próxima reunión general anual de accionistas el 22 de septiembre de 2021.

Leif Nilsson, consejero delegado y director, afirmó: "Estamos encantados de poder nombrar a Richard y John para que pasen a formar parte del consejo de dirección de Surge. He trabajado personalmente con ambas personas en puestos anteriores y sé que se encuentran entre los profesionales más astutos de la industria que proporcionarán experiencia y conocimientos muy relevantes para el consejo de dirección de Surge. Estoy impaciente por conocer sus contribuciones y orientación a medida que continuamos construyendo la compañía".

Richard Colterjohn ha trabajado como socio gerente de Glencoban Capital Management Inc., una firma de banca comercial, desde el año 2002. Cuenta con más de 25 años de participación en el sector minero, como banquero de inversión, director y operador. Antes de cofundar Glencoban Capital, trabajó como director gerente en UBS Bunting Warburg de 1992 hasta 2002, donde ocupó el cargo de responsable de las actividades de banca de inversión del Sector Minero en Canadá. En el año 2004, fundó Centenario Copper Corporation y trabajó como director general y consejero delegado y director hasta la venta de la empresa en 2009. Colterjohn ha sido miembro de las directivas de nueve compañías mineras adicionales que cotizan en bolsa, entre ellas: Canico Resource Corp., Cumberland Resources Ltd., Viceroy Exploration Ltd., Explorator Resources Ltd., AuRico Gold Inc., Aurico Metals Inc., Mag Silver Corp., Harte Gold Corp. y Roxgold Inc. Colterjohn tiene una B.Comm. de la Universidad de Toronto, un MBA de IMD, y es además un director acreditado.

John Dorward cuenta con más de 25 años de experiencia en las industrias minera y financiera. Dorward trabajó más recientemente como director general, consejero delegado y director de Roxgold Inc., liderando el negocio durante más de ocho años desde la etapa inicial de recursos hasta la puesta en servicio de la mina, cinco años de crecimiento de la producción y varias transacciones importantes de adquisición de activos y finanzas. que culminó con su adquisición por parte de Fortuna Silver Mines Inc. Antes de formar parte de Roxgold, Dorward ocupó cargos senior de desarrollo comercial y finanzas en Fronteer Gold Inc., Mineral Deposits Limited, Leviathan Resources Limited y MPI Mines Limited. Dorward es actualmente presidente no ejecutivo del consejo de directores de Contact Gold Corp.

Patrick Bell y Kinder Deo han decidido no presentarse a la reelección tras haber finalizado sus mandatos actuales, aunque van a seguir trabajando como asesores de Surge.

Más información acerca de los nominados en la circular de información de gestión que se proporcionará a los accionistas antes de la reunión general anual.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas.

La compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene recursos de cobre-molibdeno-plata que cumplen con la normativa 43-101 en las categorías Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de pórfido avanzados.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen, pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no busca actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para estar conformes a estas declaraciones para con los resultados reales.