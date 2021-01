Surge Copper reanuda la perforación en Ootsa y amplía el programa de perforación (2)

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la Compañía no tiene la intención de actualizar ninguna declaración prospectiva para ajustar estas declaraciones a los resultados reales.

____________________________________________________________________ 1) El equivalente de cobre ("CuEq") se ha utilizado para expresar el contenido bruto in situ combinado de cobre, oro, molibdeno y plata sin ajustes para la recuperación. Se proporciona únicamente con fines ilustrativos y se calcula utilizando los siguientes supuestos de precios: US$3.00/lb cobre, US$1,800/oz oro, US$10/lb molibdeno y US$22/oz plata.

https://mma.prnewswire.com/media/1417487/Surge_Copper_Corp__... [https://mma.prnewswire.com/media/1417487/Surge_Copper_Corp__...]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1417554/Surge_Copper_Corp__... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3032565-1&h=1117034282&u...]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1417487/Surge_Copper_Corp__... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3032565-1&h=2654332248&u...]

Sitio Web: https://surgecopper.com//