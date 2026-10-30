Surmodics lanza los recubrimientos MetalPro™ de aplicación directa sobre metal para dispositivos médicos

Surmodics lanza los recubrimientos MetalPro™ - SURMODICS

(Información remitida por la empresa firmante)

Los recubrimientos hidrófilos de alto rendimiento se adhieren directamente a las superficies metálicas sin necesidad de imprimaciones ni capas de unión, lo que simplifica la fabricación y amplía la flexibilidad de diseño

Madrid, 30 de octubre de 2026.- Surmodics Inc., proveedor líder de tecnologías de superficies y recubrimientos de alto rendimiento para el sector de los dispositivos médicos, ha anunciado hoy, coincidiendo con la inauguración de la conferencia Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) en San Diego, el lanzamiento de MetalPro™, una nueva gama de recubrimientos hidrófilos de curado mediante luz ultravioleta (UV), diseñados para adherirse directamente a superficies metálicas sin necesidad de imprimaciones ni capas de unión.

Al eliminar las capas de unión adicionales, MetalPro simplifica la aplicación de recubrimientos, reduce la complejidad de los procesos y tiene el potencial de disminuir los costes totales de recubrimiento. Este enfoque de aplicación directa sobre metal también proporciona a los fabricantes una mayor flexibilidad de diseño, especialmente en sistemas de catéteres complejos, donde el grosor del recubrimiento y el rendimiento mecánico son aspectos importantes.

"Los ingenieros de dispositivos médicos se enfrentan continuamente al reto de mejorar el rendimiento de los dispositivos, al tiempo que simplifican la fabricación y gestionan los costes", afirmó Bob Hergenrother, doctor y vicepresidente de Investigación, Desarrollo e Innovación de Surmodics. "MetalPro aborda estos desafíos al combinar una tecnología de recubrimiento hidrófilo de alto rendimiento con un proceso de aplicación simplificado directamente sobre metal. Aunque MetalPro es una plataforma nueva, las tecnologías de recubrimiento hidrófilo en las que se basa cuentan con décadas de utilización en aplicaciones de dispositivos médicos. Esta trayectoria consolidada ofrece a los fabricantes una base técnica conocida a la hora de evaluar MetalPro para nuevos diseños".

Desarrollado para metales de grado médico, incluidos el acero inoxidable y el nitinol, MetalPro está diseñado para proporcionar una lubricidad, durabilidad y calidad de recubrimiento constantes en dispositivos que deben desplazarse por anatomías vasculares complejas. Entre sus posibles aplicaciones se incluyen guías, hipotubos, espirales y otros componentes metálicos utilizados en procedimientos cardiovasculares, vasculares periféricos y neurovasculares.

"Nuestros clientes buscan tecnologías de recubrimiento que ofrezcan un rendimiento constante y de alta calidad en los dispositivos, al tiempo que reduzcan la complejidad de fabricación y los costes generales de producción", afirmó Charlie Olson, vicepresidente sénior y presidente de la división de Recubrimientos para Dispositivos Médicos de Surmodics. "También estamos observando un interés creciente por alternativas lubricantes a los materiales que contienen PTFE y PFAS, especialmente para guías y otros componentes metálicos. MetalPro amplía las opciones disponibles para abordar ambas prioridades".

Este lanzamiento se apoya en la amplia cartera de Surmodics, que incluye recubrimientos hidrófilos de curado mediante luz ultravioleta y procesos térmicos, tecnologías de superficies hemocompatibles, capacidades de administración de fármacos y servicios de ensayos analíticos.

Combinadas con la experiencia de Surmodics en el desarrollo de aplicaciones, sus programas rápidos de evaluación de viabilidad y sus servicios comerciales de recubrimiento, estas tecnologías proporcionan a los fabricantes de dispositivos médicos soluciones integrales que abarcan desde las primeras fases de desarrollo hasta la producción comercial.

Acerca de Surmodics

Surmodics proporciona al sector de los dispositivos médicos recubrimientos de alto rendimiento, tecnologías de superficies, polímeros especializados, ensayos analíticos, soluciones de administración de fármacos y capacidades de desarrollo de catéteres.

Con casi 50 años de experiencia en tecnología de superficies y biomateriales, Surmodics ayuda a los desarrolladores de dispositivos médicos a abordar desafíos complejos relacionados con las superficies y a mejorar el rendimiento de los dispositivos. Para obtener más información, visitar www.surmodics.com.

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