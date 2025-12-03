El Surtido Navideño de 3 Kilos de La Fortaleza que triunfa estas fiestas

Surtido navideño 18 especialidades - La Fortaleza

Madrid, 3 de diciembre de 2025.-

Este 2025, La Fortaleza, una de las fábricas de polvorones y mantecados más emblemáticas de Estepa, vuelve a ser protagonista con su surtido navideño de 3 kilos, un auténtico éxito de ventas que está conquistando a miles de hogares en toda España

Y no es casualidad: hablamos de una selección premium con 18 especialidades, elaboradas con recetas tradicionales, ingredientes de alta calidad y el inconfundible sello artesano que caracteriza a esta firma de estepa desde hace décadas.



Y no es casualidad: hablamos de una selección premium con 18 especialidades, elaboradas con recetas tradicionales, ingredientes de alta calidad y el inconfundible sello artesano que caracteriza a esta firma de estepa desde hace décadas.



Una propuesta completa y pensada para todos los gustos

La caja de 3 kilos ofrece 18 variedades excepcionales que recogen la esencia de la Navidad en cada pieza. Entre sus especialidades destacan:



• Mantecado de canela

• Mantecado de artesanía

• Polvorón de almendra

• Rosco malagueño

• Bombón crocanti bañado en chocolate

• Bolas de coco

• Alfajor de almendra

• Deseadas de almendra

• Turrón de alicante

• Turrón de chocolate y almendra

• Guindas al marrasquino bañado en chocolate

• Mantecadito de aceite y almendra

• Trufas al brandy bañadas en chocolate

• Pasas bombón bañado en chocolate

• Rosco bañado en chocolate

• Figuritas de almendra

• Fruta de aragón

• Bocadito de soto



Se trata de uno de los surtidos más completos del mercado, ideal para compartir en familia, llevar como detalle navideño o disfrutar en cualquier celebración.



Edición limitada: la demanda crece y podrían agotarse

El arranque de la campaña navideña está siendo especialmente intenso para La Fortaleza. Varios de sus productos estrella —como las tradicionales latas navideñas— se han agotado en tiempo récord, lo que ha impulsado aún más las ventas del surtido 18 especialidades de 3 kilos.



Fuentes de la compañía advierten de que, si el ritmo continúa, las existencias podrían agotarse en las próximas semanas. Por ello recomiendan adelantar la compra para evitar quedarse sin él.



El regalo perfecto para empresas y familias

Otra de las claves del éxito de este surtido es su versatilidad. Está siendo muy demandado para:



• Regalos de empresa

• Lotes navideños

• Detalles familiares

• Cestas personalizadas



Su presentación cuidada y su variedad lo convierten en un obsequio elegante, tradicional y de gran calidad, perfecto para sorprender.



Dónde adquirirlo

El Surtido Navideño de 3 kilos de La Fortaleza ya está disponible en:



• La tienda online oficial: www.lafortaleza.net

• Puntos habituales de venta y distribución



Dado el ritmo de ventas y las primeras señales de escasez, el mensaje es claro: quien quiera asegurarse una caja, debería hacerlo cuanto antes previo a que se agoten.





