SUSE amplía las posibilidades informáticas con SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 (1)

- SUSE amplía las posibilidades informáticas más allá de los límites con SUSE Linux Enterprise Micro 5.1

-- SLE Micro se está convirtiendo rápidamente en una base fundamental de la transformación digital de los clientes, en dispositivos integrados, casos de uso de borde e IoT industrial.

-- SLE Micro 5.1 agrega características de seguridad enfocadas en el borde, como la incorporación de dispositivos seguros y la aplicación de parches en vivo, y permite la modernización de las cargas de trabajo con soporte para IBM Z y LinuxONE

NUREMBERG, Alemania, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- SUSE®, líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de nivel empresarial, ha anunciado hoy la disponibilidad de SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.1, un sistema operativo ligero y seguro creado para cargas de trabajo virtualizadas y en contenedores. SLE Micro 5.1 añade características de seguridad enfocadas en el borde, como incorporación de dispositivos seguros y parches en vivo, y permite la modernización de cargas de trabajo con soporte para IBM Z y LinuxONE.

SLE Micro está diseñado para escalar, por lo que los clientes pueden incorporar SLE Micro en sus planes de transformación digital, ya sea en el borde o respaldando implementaciones en el borde con mainframes, de una manera que les permite hacer la transición de diseños de cargas de trabajo de monolíticos a microservicios, a su propio ritmo. Pueden comenzar con cargas de trabajo en contenedores o virtualizar sus cargas de trabajo heredadas actuales, luego pasar a cargas de trabajo en contenedores cuando estén listas, sin cambios en la plataforma del sistema subyacente.

"SLE Micro se está convirtiendo rápidamente en una base fundamental de la transformación digital de los clientes, como lo demuestra un gran integrador de sistemas con sede en Estados Unidos que eligió a SLE Micro para modernizar sus sistemas integrados con una inversión de siete cifras", destacó Thomas Di Giacomo, jefe de tecnología y director de producto. "Quieren admitir cargas de trabajo de contenedores en una infraestructura inmutable que sea fácil de mantener y actualizar, lo que les permitirá reducir los costes de mantenimiento y modernizar la infraestructura de sus sistemas. Esta victoria, dentro de los seis meses posteriores a la introducción de SLE Micro, subraya la preparación empresarial de SLE Micro, que es el resultado de aprovechar décadas de componentes tecnológicos reforzados para empresas de la familia SUSE Linux Enterprise".

SLE Micro también está ayudando a expandir el alcance de SUSE en algunos de sus segmentos clave de la industria, como las telecomunicaciones y la fabricación.

"Una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo ve a SLE Micro a través de la lente de la apertura porque su solución actual se ha transformado durante varios años en una pila bloqueada", comentó Di Giacomo. "Para ellos, el software de código cerrado no es viable porque limita severamente su capacidad para invertir e innovar no solo con software sino también con hardware. SLE Micro les ayudó a desbloquear el potencial de ahorro de costos del diseño de código abierto tanto para software como para hardware. Con el diseño de estándares abiertos de SLE Micro, pueden explorar hardware básico de varios proveedores y construir una plataforma de software basada en código abierto utilizando estándares abiertos como Kubernetes con las herramientas de código abierto de su elección. En última instancia, esperan ahorros significativos en software y hardware, manteniendo el control total de su estrategia y hoja de ruta de la pila de tecnología".

SLE Micro también facilita que las organizaciones de todos los tamaños adopten Kubernetes porque está diseñado para funcionar bien con K3s, SUSE Rancher (RKE2) o distribuciones de Kubernetes de terceros.

Bhumik Patel, director de desarrollo de ecosistemas de servidores, Infrastructure Line of Business, Arm, afirmó: "Evidenciado por el amplio apoyo a las iniciativas de Arm como el Proyecto Cassini, SOAFEE y el Proyecto Centauri anunciado más recientemente, está claro que la industria está adoptando principios de software nativo de la nube hoy en día con el fin de mantenerse a la vanguardia de los requisitos de potencia y rendimiento en constante cambio de los dispositivos de borde e IoT. Con la combinación de SLE Micro y K3s, SUSE proporciona una plataforma excelente para dispositivos integrados basados en Arm, casos de uso edge y aplicaciones industriales de IoT".

SLE Micro, junto con otras tecnologías de SUSE, tiene como objetivo ser la base de las cargas de trabajo de contenedores implementadas en todas las áreas de producción: entornos periféricos, IoT industrial e integrado y una variedad de entornos informáticos dentro o fuera del centro de datos.

Los importantes beneficios para los nuevos clientes que ofrece SLE Micro 5.1 incluyen:

Disminución del tiempo de implementación y menos procesos manuales con seguridad de incorporación mejorada a través de la incorporación segura de dispositivos y dispositivos. Mediante el uso del cliente de incorporación de dispositivos seguros integrados, los proveedores de servicios gestionados (MSP) o los proveedores independientes de hardware y software (IHV e ISV) pueden enviar un dispositivo directamente al cliente final e incorporar de forma remota el dispositivo de forma segura.

segura de dispositivos y dispositivos. Mediante el uso del cliente de incorporación de dispositivos seguros integrados, los proveedores de servicios gestionados (MSP) o los proveedores independientes de hardware y software (IHV e ISV) pueden enviar un dispositivo directamente al cliente final e incorporar de forma remota el dispositivo de forma segura. Reducción del costoso tiempo de inactividad por dispositivo con parches en vivo del kernel, lo que permite que los parches de seguridad se apliquen tan pronto como estén disponibles sin esperar una ventana de mantenimiento y sin detener el kernel en ejecución. En el borde, esto mitiga el alto riesgo de seguridad de miles de dispositivos que tienen una vulnerabilidad de seguridad activa.

del kernel, lo que permite que los parches de seguridad se apliquen tan pronto como estén disponibles sin esperar una ventana de mantenimiento y sin detener el kernel en ejecución. En el borde, esto mitiga el alto riesgo de seguridad de miles de dispositivos que tienen una vulnerabilidad de seguridad activa. Capacidad para la modernización gradual de aplicaciones hacia una arquitectura basada en microservicios. SLE Micro, con su pequeño tamaño, su marco de seguridad integrado y su sobrecarga administrativa casi nula, proporciona un excelente contenedor y host de virtualización para IBM Z y LinuxONE. Los clientes pueden ejecutar sus cargas de trabajo (en contenedores o virtualizadas) de manera óptima, con un almacenamiento mínimo, más seguridad y menos latencia, en el mismo mainframe que almacena los datos de misión crítica de la empresa.

Kara Todd, directora de Linux, IBM Z y LinuxONE, IBM, indicó: "La incorporación de SUSE Micro a sus productos compatibles con IBM Z y LinuxONE demuestra una priorización continua de la elección. Esperamos que nuestros clientes conjuntos apreciarán poder aprovechar esta distribución de Linux inmutable como un host KVM en su pila de ejecución segura, aprovechando la seguridad y fiabilidad que proporciona la plataforma IBM Z".

Para obtener más información sobre SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 y las soluciones de informática de borde de SUSE, visite www.suse.com/products/micro y www.suse.com/solutions/edge-computing.

Acerca de SUSESUSE es un líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, confiables y de nivel empresarial, en el que confían más del 60% de las empresas Fortune 500 para impulsar sus cargas de trabajo de misión crítica. Nos especializamos en soluciones Enterprise Linux, Kubernetes Management y Edge, y colaboramos con socios y comunidades para capacitar a nuestros clientes para que innoven en todas partes, desde el centro de datos, la nube, el edge y más allá. SUSE devuelve lo "abierto" al código abierto, lo que brinda a los clientes la agilidad para abordar los desafíos de innovación hoy y la libertad de desarrollar su estrategia y soluciones en el futuro. La compañía emplea a casi 2.000 personas en todo el mundo y cotiza en el mercado regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Valores de Frankfurt. Para obtener más información, visite www.suse.com.

